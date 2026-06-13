Milan : Amorim devancerait Jaissle pour le banc. Le technicien portugais serait désormais favori après de nouveaux contacts avec les Rossoneri

Au Milan AC, la quête d’un entraîneur pour la saison prochaine se poursuit. La piste menant à Ralf Rangnick au poste de directeur sportif s’est évanouie, et Zlatan Ibrahimovic et Gerry Cardinale cherchent désormais l’homme qui dirigera les Rossoneri.

Après la réunion londonienne du vendredi 12 juin, le nom de Matthias Jaissle était en pole position ; l’entraîneur autrichien séduit particulièrement Ibrahimovic. Mais la clause libératoire de six millions d’euros a refroidi les ardeurs. Selon la Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim a désormais pris l’avantage dans la short-list.