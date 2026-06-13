Au Milan, la quête d’un entraîneur pour la saison prochaine se poursuit. La piste menant à Ralf Rangnick au poste de directeur sportif s’est évanouie, et Zlatan Ibrahimovic et Gerry Cardinale cherchent désormais l’homme qui dirigera les Rossoneri.

Après la réunion londonienne du vendredi 12 juin, le profil de Matthias Jaissle, très apprécié par Ibrahimović, semblait prendre l’avantage. Mais la clause libératoire de six millions d’euros a refroidi l’élan, et ces dernières heures Ruben Amorim a pris la pole position, selon la Gazzetta dello Sport.