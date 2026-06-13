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Milan : Amorim devance Jaissle pour le poste d’entraîneur ; le Portugais est désormais favori après de nouveaux contacts avec les Rossoneri

Milan AC
Mercato
Serie A
R. Amorim
M. Jaissle

Selon les dernières informations, le technicien portugais serait en pole position pour devenir le prochain entraîneur du Milan AC.

Au Milan, la quête d’un entraîneur pour la saison prochaine se poursuit. La piste menant à Ralf Rangnick au poste de directeur sportif s’est évanouie, et Zlatan Ibrahimovic et Gerry Cardinale cherchent désormais l’homme qui dirigera les Rossoneri l’an prochain.

Après la réunion londonienne du vendredi 12 juin, le profil de Matthias Jaissle, très apprécié par Ibrahimović, semblait prendre l’avantage. Mais la clause libératoire de six millions d’euros a refroidi l’enthousiasme, et ces dernières heures Ruben Amorim a grimpé en tête de liste, selon la Gazzetta dello Sport.

  • NOUVEAUX CONTACTS

    Le Milan AC et Amorim ont entretenu de nouveaux contacts ce samedi 13 juin. Selon les dernières informations, l’entraîneur portugais aurait pris l’ascendant sur les autres candidats. Son nom est désormais en tête de la short-list des Rossoneri ; la direction le considère, malgré son passage mitigé à Manchester United, comme l’un des profils les plus aptes à lancer le nouveau cycle du club.

    Selon Fabrizio Romano, le technicien se serait montré très réceptif à l’idée de rejoindre les Rossoneri, même en l’absence de Ligue des champions, écartant au passage l’intérêt de Benfica.

    • Publicité

  • Le concept de « Cardinale » désigne, dans le jargon footballistique, une idée directrice autour de laquelle s’articule le jeu d’une équipe.

    Amorim correspondrait au profil recherché par Cardinale pour le poste d’entraîneur. Le patron de RedBird veut un technicien capable de faire jouer l’équipe de manière agressive, avec un centre de gravité haut, et dont l’une des principales caractéristiques soit la récupération immédiate du ballon. De plus, le Portugais était déjà dans le viseur des Rossoneri en 2024 avant que le choix ne se porte sur Paulo Fonseca.

  • L'OFFRE

    Le Milan aurait proposé un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une troisième année. Une offre substantiellequi place le technicien portugais en pole position pour devenir le prochain entraîneur du club rossonero.


  • JAISSLE

    Jaissle demeure un candidat crédible, toutefois la clause restrictive de son contrat avec Al-Ahli pourrait favoriser l’ancien mentor de Manchester United. Selon Fabrizio Romano, l’Allemand porte une grande estime au football italien et souhaite entraîner dans notre pays, mais cette clause demeure un obstacle. Glasner s’éloigne, dans l’attente des Rossoneri, lesquels se montrent de plus en plus enclins à se tourner vers Amorim ou Jaissle.