Ruben Amorim, au micro de Federica Zille et Massimo Ambrosini sur Dazn, explique ses choix de composition avant le match à l'Olimpico : « Je pense que nous avons besoin de qualité dans tous les secteurs, de qualité avec le ballon. Je pense que nous avons été bons contre la Juventus pour garder le ballon, mais il nous a manqué le fait d’être dangereux. Dans le dernier tiers, nous n’avons pas été agressifs et nous avons besoin de joueurs entre les lignes : je pense que c’est ce qui nous a manqué. Donc il ne s’agit pas seulement de la qualité des joueurs, c’est la qualité du positionnement aux bons moments, dans le bon espace, pour être dangereux. Nous y avons travaillé pendant la semaine »
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Milan, Amorim : « Des critiques contre Loftus-Cheek ? Il est fondamental d’être honnête avec les joueurs. Nous avons besoin de qualité »
Sur Musah et Rabiot
Que voulez-vous voir de Loftus-Cheek ?
« Il est fondamental d’être toujours honnête avec les joueurs : quand je dis quelque chose aux médias, c’est parce que je l’ai déjà répété dix fois au principal intéressé. Je sais que ce n’est pas quelque chose de courant à voir, mais je considère cela important et je pense que les joueurs me font confiance en sachant que si je sors ce genre de déclarations, c’est précisément parce que je crois énormément en leurs qualités. Prenez un profil comme Loftus-Cheek : il a tout. Il a une puissance physique impressionnante, il utilise ses deux pieds, il est fort dans le jeu aérien, mais il doit apprendre à rester dans son match pendant quatre-vingt-dix minutes. Le concept est très simple : il doit faire parler sa qualité à chaque instant de la rencontre. Il ne peut pas être tout le temps au contact du ballon, mais il doit être beaucoup plus impliqué dans le jeu. Ce n’est qu’en participant avec continuité qu’il pourra aider l’équipe à être plus créative et vraiment dangereuse dans les trente derniers mètres. »
Qu’avez-vous demandé à Rabiot ?
« C’est un peu différent par rapport à Musah, aussi en raison du pied : l’un est gaucher, l’autre est droitier. Je pense que Rabiot n’est pas seulement un élément capable de se projeter souvent dans la surface de réparation, mais qu’il est aussi capable de dicter le tempo du jeu. Il a beaucoup d’expérience, il sait faire les bonnes courses et il est bon aussi aux abords de la surface. Aujourd’hui, cependant, je pensais que les caractéristiques de Modrić et Rabiot seraient fondamentales pour soutenir Cissé et Ruben Loftus-Cheek. Pour moi, il a été difficile de laisser Musah de côté, mais chaque match a sa propre histoire : parfois, nous devons oublier la prestation du dernier match et comprendre qu’il s’agit d’une rencontre différente, avec des caractéristiques différentes. C’est pour cela que j’ai pensé qu’aujourd’hui était le match idéal pour Rabiot. »
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