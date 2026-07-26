Au départ, c’était Cardinale qui avait indiqué que la mise en valeur des jeunes de l’effectif était une priorité absolue de la nouvelle ère, dans son commentaire sur les prolongations de Comotto et Camarda : « Notre engagement sur le long terme à renouveler les contrats de Camarda et Comotto est pleinement cohérent avec la vision que j’ai définie pour le club depuis que j’en suis devenu le propriétaire. Nous donnerons la priorité aux joueurs formés dans notre centre de formation, nous les accompagnerons dans leur parcours de croissance et valoriserons au maximum leur potentiel afin qu’ils contribuent aux succès de l’équipe sur le terrain. » Et hier, après le match à Glasgow, Amorim lui a aussi fait écho : « Camarda ? Il doit rester avec nous, je crois beaucoup en lui et aux jeunes qui travaillent avec nous. Je ne veux pas parler d’éléments individuels, mais je peux dire qu’il restera avec nous cette saison. »
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Milan : Amorim croit aux jeunes et lance la ligne verte, la stratégie entre confirmations et cessions
LA SITUATION ENTRE GARDIENS ET DÉFENSEURS
Le parcours d'Amorim parle de lui-même : lancer et valoriser les jeunes est une caractéristique propre à son style de travail. Quenda au Sporting Lisbonne, ainsi que Diallo et Mainoo à Manchester United, en savent quelque chose. Désormais, l’objectif est de se répéter à l’AC Milan, où les jeunes talents ne manquent certainement pas.
En partant de la batterie de gardiens, le choix du Portugais de prendre en tournée le Parisien né en 2008 Bouyer surprend, un signal de confiance important. Le club réfléchit à la gestion globale avec Pittarella et Torriani mais le Français devrait rester également dans l’optique de Milan Futuro. Avec l’arrivée prochaine de Diawara en provenance de Troyes, les portes s’ouvriraient pour un départ en prêt du Berlinois né en 2006 Odogu, qui a plusieurs sollicitations en Allemagne mais que l’AC Milan préférerait prêter en Italie afin de ne pas déprécier l’investissement de 7 millions plus 3 de bonus versés à Wolfsburg il y a douze mois.
Bartesaghi restera à l’AC Milan malgré quelques demandes reçues, et il en va de même pour Vladimirov, qui vient tout juste de prolonger son contrat.
ET CELLE DES MILIEUX DE TERRAIN ET DES ATTAQUANTS
Les impressions laissées au Celtic Park par Borsani, né en 2008, ont été positives : il partira en tournée en Australie puis, selon toute probabilité, sera prêté à la Juve Stabia. L’Anglais Guernier fera la navette entre l’équipe première et Milan Futuro, tandis que le milieu offensif Ossola ira s’aguerrir en prêt à son retour d’Australie.
Comotto plaît beaucoup à Amorim pour sa personnalité alliée à sa capacité à jouer au football : dans son cas, le choix final sera plus complexe car il a toutes les qualités pour se rendre utile immédiatement, mais il pourrait pâtir de la densité au milieu de terrain. La moitié de la Serie B et Parme attendent avec confiance. Cissè laisse des impressions positives et devrait faire partie du groupe des milieux offensifs, tandis que pour Kostic, étant donné la confirmation en équipe première de Camarda officialisée par Amorim, des évaluations pourraient être menées en vue d’un prêt.
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