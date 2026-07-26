Le parcours d'Amorim parle de lui-même : lancer et valoriser les jeunes est une caractéristique propre à son style de travail. Quenda au Sporting Lisbonne, ainsi que Diallo et Mainoo à Manchester United, en savent quelque chose. Désormais, l’objectif est de se répéter à l’AC Milan, où les jeunes talents ne manquent certainement pas.





En partant de la batterie de gardiens, le choix du Portugais de prendre en tournée le Parisien né en 2008 Bouyer surprend, un signal de confiance important. Le club réfléchit à la gestion globale avec Pittarella et Torriani mais le Français devrait rester également dans l’optique de Milan Futuro. Avec l’arrivée prochaine de Diawara en provenance de Troyes, les portes s’ouvriraient pour un départ en prêt du Berlinois né en 2006 Odogu, qui a plusieurs sollicitations en Allemagne mais que l’AC Milan préférerait prêter en Italie afin de ne pas déprécier l’investissement de 7 millions plus 3 de bonus versés à Wolfsburg il y a douze mois.





Bartesaghi restera à l’AC Milan malgré quelques demandes reçues, et il en va de même pour Vladimirov, qui vient tout juste de prolonger son contrat.