Le Milan veut prendre son envol. Amorim a demandé un renfort capable de jouer aussi bien à droite que sur le côté opposé, un ailier rapide et doué pour les centres. Gardiner et Almstadt ont déjà dressé une liste de profils qui seront examinés en interne avec l'entraîneur portugais et le président Cardinale. Mais avant cela, le club rossonero souhaiterait procéder à un transfert important, à savoir celui de l'international équatorien Estupinan.
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Milan : Amorim cherche un nouveau latéral gauche. Estupinan part, le Deportivo La Corogne rivalise avec Aston Villa
ASTON VILLA : UNE PISTE CONCRÈTE
Estupinan a laissé un excellent souvenir lors de son passage à Brighton et reste très convoité en Premier League. Plusieurs clubs anglais se sont renseignés, mais seul Aston Villa a demandé des informations précises pour évaluer la faisabilité de l'opération : il faudrait environ 18 à 20 millions d'euros pour obtenir le feu vert du Milan.
Alternative au Deportivo La Corogne
Le seul moment heureux de la saison sous le maillot rossonero est celui du but de la victoire marqué lors du derby contre l'Inter. L'ancien joueur de Brighton n'a disputé que 19 matchs sous le maillot rossonero, une expérience à oublier dans une carrière par ailleurs de très haut niveau. L'ambitieux Deportivo La Corogne s'est également intéressé à Estupinan : pour son retour en Liga après huit ans d'absence, le club souhaite se constituer une équipe de haut niveau. Les discussions sont en cours : Estupinan devrait quitter le Milan après seulement douze mois.
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