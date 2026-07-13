Le seul moment heureux de la saison sous le maillot rossonero est celui du but de la victoire marqué lors du derby contre l'Inter. L'ancien joueur de Brighton n'a disputé que 19 matchs sous le maillot rossonero, une expérience à oublier dans une carrière par ailleurs de très haut niveau. L'ambitieux Deportivo La Corogne s'est également intéressé à Estupinan : pour son retour en Liga après huit ans d'absence, le club souhaite se constituer une équipe de haut niveau. Les discussions sont en cours : Estupinan devrait quitter le Milan après seulement douze mois.