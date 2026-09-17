« C’est un entraîneur intelligent. Il faut faire comme ça. Un dicton que j’aime bien dit qu’il faut faire du vin avec le raisin qu’on a », a tout de suite tranché Capello. La première décision pour corriger le tir est claire : Amorim, depuis toujours opposé à l’idée d’aligner un onze de base, cherchera à limiter la rotation et les expérimentations lors des prochains matches, comme celles tentées avec Loftus-Cheek, Estupinan et Terracciano qui, pour des raisons différentes, ne sont pas en mesure d’apporter une valeur ajoutée à cette équipe. L’idée serait de trouver une colonne vertébrale composée de 5/6 éléments capables d’apporter des garanties tactiques et du leadership à l’équipe, surtout dans les moments d’égarement.





Une autre piste qui sera étudiée concerne quelques modifications par rapport à un système, le 3-4-2-1, qui exige des joueurs aux caractéristiques bien précises. Les principaux changements devraient concerner le milieu de terrain et la ligne de trois quarts, où seul Pulisic sait évoluer à la fois dans les demi-espaces et dans l’attaque de la profondeur. Le premier ajustement pourrait prendre forme dans la recherche d’une plus grande largeur avec Moreira d’un côté et Saelemaekers ainsi que Pulisic justement proches de Ramos, mais en partant plus larges que dans l’organisation actuelle. La trêve arrivera au bon moment, Amorim aura trois semaines pour évaluer avec son staff quelle voie emprunter afin de valoriser l’équipe et de prendre le plus de points possible jusqu’au mercato hivernal, où Cardinale a l’intention d’intervenir pour achever le travail entamé l’été dernier.







