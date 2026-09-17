La lourde défaite contre Benfica, tant au niveau du résultat que de la prestation fournie, a ouvert le débat sur la gestion de Ruben Amorim. Que ce soit sur les plateaux de Sky ou de Cbs Golazo, des consultants comme Capello et Di Canio ont soulevé plusieurs interrogations : de la raison pour laquelle l’AC Milan aborde mal ses matches en offrant une mi-temps à ses adversaires, à celle pour laquelle aucun joueur n’attaque jamais la profondeur, en passant par la condition physique de l’équipe et une défense encore à régler. Amorim a surpris tout le monde en acceptant toutes les critiques avec un grand esprit critique, avant toutefois d’y répondre en allant jusqu’à justifier ses propres erreurs.
Milan, Amorim cherche des solutions : du changement de système au choix des titulaires, voici ce qui peut changer
Ouverture au changement
Ruben Amorim, contrairement à ce qu’il avait déclaré, y compris avant le match où il avait admis envisager aussi l’échec, mais seulement en allant jusqu’au bout de son idée, a publiquement ouvert la porte à un grand changement, y compris dans l’état d’esprit, après le net succès de Benfica. Le Portugais évalue la perspective de s’adapter aux joueurs, même si ces derniers ne correspondent pas entièrement à sa philosophie de jeu : « Je change en permanence. C’est mon ressenti. Parfois, je dois commencer avec une base. Nous avons deux mois de travail. Nous avons perdu aujourd’hui, mais nous trouverons sûrement des solutions pour essayer de nous adapter dans certains matches, parce que nous devons créer une idée. Je suis encore en train d’y travailler. »
Changement de système et fin des expérimentations
« C’est un entraîneur intelligent. Il faut faire comme ça. Un dicton que j’aime bien dit qu’il faut faire du vin avec le raisin qu’on a », a tout de suite tranché Capello. La première décision pour corriger le tir est claire : Amorim, depuis toujours opposé à l’idée d’aligner un onze de base, cherchera à limiter la rotation et les expérimentations lors des prochains matches, comme celles tentées avec Loftus-Cheek, Estupinan et Terracciano qui, pour des raisons différentes, ne sont pas en mesure d’apporter une valeur ajoutée à cette équipe. L’idée serait de trouver une colonne vertébrale composée de 5/6 éléments capables d’apporter des garanties tactiques et du leadership à l’équipe, surtout dans les moments d’égarement.
Une autre piste qui sera étudiée concerne quelques modifications par rapport à un système, le 3-4-2-1, qui exige des joueurs aux caractéristiques bien précises. Les principaux changements devraient concerner le milieu de terrain et la ligne de trois quarts, où seul Pulisic sait évoluer à la fois dans les demi-espaces et dans l’attaque de la profondeur. Le premier ajustement pourrait prendre forme dans la recherche d’une plus grande largeur avec Moreira d’un côté et Saelemaekers ainsi que Pulisic justement proches de Ramos, mais en partant plus larges que dans l’organisation actuelle. La trêve arrivera au bon moment, Amorim aura trois semaines pour évaluer avec son staff quelle voie emprunter afin de valoriser l’équipe et de prendre le plus de points possible jusqu’au mercato hivernal, où Cardinale a l’intention d’intervenir pour achever le travail entamé l’été dernier.
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