Le Milan prépare dans les moindres détails le choc de samedi à 18 heures à l'Olimpico contre la Lazio. Gattuso et ses joueurs ont été les grands protagonistes d'un début de saison résolument surprenant, avec trois victoires en trois matches, bien au-delà des attentes les plus optimistes. Pour aller chercher les trois points, il faudra une prestation meilleure et plus aboutie que la dernière à l'Allianz Stadium, peut-être avec des interprètes différents. Voilà pourquoi Amorim évalue plusieurs changements dans sa composition.
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Milan, Amorim change encore de formation contre la Lazio : voici les principales nouveautés
CHUKWUEZE RETROUVE UNE PLACE DE TITULAIRE
Le premier changement par rapport au match de dimanche dernier sera celui entre Diego Moreira et Samuel Chukwueze : l'ailier nigérian est plus avancé dans les automatismes que son coéquipier belge, en plus de pouvoir compter sur une meilleure condition physique. Musah est confirmé au milieu, avec Rabiot qui devrait trouver sa place dans le onze de départ en retrouvant son poste naturel dans l'entrejeu.
Cissé en soutien de l’attaquant
L’homme du moment, Alphadio Cisse, retrouve logiquement une place de titulaire en soutien de Goncalo Ramos. À ses côtés, duel entre Rabiot et Loftus-Cheek. En défense, malgré le retour de Gabbia, le trio composé de Gila, De Winter et Pavlovic se dirige vers une confirmation.
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