Milan, Amorim change encore de formation contre la Lazio : voici les principales nouveautés

Le Milan prépare dans les moindres détails le choc de samedi à 18 heures à l'Olimpico contre la Lazio. Gattuso et ses joueurs ont été les grands protagonistes d'un début de saison résolument surprenant, avec trois victoires en trois matches, bien au-delà des attentes les plus optimistes. Pour aller chercher les trois points, il faudra une prestation meilleure et plus aboutie que la dernière à l'Allianz Stadium, peut-être avec des interprètes différents. Voilà pourquoi Amorim évalue plusieurs changements dans sa composition.