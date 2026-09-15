Après le déplacement à l’Olimpico contre la Lazio pour l’AC Milan, il est temps de commencer l’aventure en Ligue Europa. Le premier adversaire sera le Benfica de l’ancien Manuel Rui Costa, un duel particulier pour plusieurs joueurs de l’AC Milan. Ruben Amorim a présenté cette rencontre lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match : « C’est une occasion fondamentale, c’est le premier match de Ligue Europa. Nous avons hâte de commencer. Nous connaissons les deux finales de Ligue des champions. Rui Costa est le président de Benfica mais une référence importante de Benfica. Moi aussi, j’ai un passé à Benfica, mais je suis ici pour gagner. C’est un match particulier parce que c’est le premier de Ligue Europa. »
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Milan, Amorim : « Benfica est une occasion fondamentale. Modric ? On disait que Moreira n’était pas prêt, une semaine plus tard, on dit que c’est notre héros »
SUR L’OBJECTIF FINAL ET SUR BENFICA
En 2025, vous avez atteint la finale avec Manchester United, vous connaissez cette compétition. Quel est l’objectif ? Au moins atteindre la finale ?
« Nous parlons d’une compétition et l’objectif est évidemment de la gagner. Notre objectif est d’aller au bout, il y a beaucoup d’équipes compétitives : la différence se fait quand on peut compter sur un effectif digne de ce nom. S’il y a la motivation, je pense qu’on peut gagner n’importe quelle compétition et n’importe quel match, en rappelant que l’objectif n’est qu’un : gagner. »
Après Lazio-Milan, quelles réflexions avez-vous menées avec votre staff pour la composition de l’équipe du match de demain ?
« Contre la Lazio, il y a eu un changement d’attitude d’une mi-temps à l’autre : j’ai fait mes évaluations, cela ne concerne pas seulement deux ou trois noms, mais il y a eu une attitude différente. Je ne suis pas quelqu’un qui garde toujours les mêmes onze. Il y a eu un changement d’attitude général. Nous devons aussi considérer que nous traversons des semaines où nous devons gérer plusieurs matches et donc nous ne pensons pas seulement à Benfica, mais aussi à Lecce. Quoi qu’il en soit, contre la Lazio, cela a été une question d’attitude. »
Ces derniers mois, on a parlé de la possibilité que vous entraîniez Benfica, pouvez-vous le confirmer ?
« J’avais les idées claires. Il y avait la possibilité que je retourne travailler au Portugal, mais j’ai décidé que non. Si j’avais reçu un appel d’un club portugais, j’aurais dit non. Puis Milan m’a appelé et je ne pouvais pas dire non. Je ne serais pas retourné au Portugal, j’ai choisi Milan et je suis content de cette décision importante. »
SUR MODRIC
Sur Modric :
« Pour que Luka se sente à l’aise en match, nous devons avoir longtemps la possession du ballon. De mémoire, il me vient peut-être sept passes ratées sans aucune forme de pression, lors desquelles nous avons perdu le ballon et transformé le match en une course continue. Et ce n’est pas le type de jeu que Luka doit faire. Par conséquent, pour aligner un joueur comme Luka, parce que nous le voulons dans certaines situations de jeu et lors de certains matches, nous devons avoir quelqu’un capable de très bien réfléchir avec le ballon dans les pieds. C’est l’idée quand Luka joue. Toutefois, on a aussi pu remarquer — et il est curieux de voir comme tout le monde a une opinion définitive sur les joueurs semaine après semaine — qu’il y a seulement une semaine, contre la Juventus, on disait que Moreira n’était pas prêt, qu’il avait mal joué et qu’il n’avait rien réussi à faire. Une semaine plus tard, nous disons que Moreira est le héros de Milan. Le football, c’est exactement cela. Je ne tirerai aucune conclusion hâtive sur la prestation de Luka. Pour commencer, parce qu’il a déjà remporté le Ballon d’Or et que je sais ce qu’il vaut, et ensuite parce que je sais que chaque match a sa propre histoire. Je ne sais pas s’il jouera demain, mais Luka est un joueur important dans notre équipe, qui nous aidera tout au long de la saison. Donc je ne porte pas de jugements définitifs sur les joueurs d’une semaine à l’autre : je sais ce qu’ils valent et j’essaie de gérer le moment de chacun d’entre eux. »
Sur Hutchinson :
« Il est prêt à jouer. Il peut débuter. Nous verrons demain, je ne veux pas dévoiler le onze de départ parce que Marcus regarde sûrement la conférence et qu’il est très intelligent ; c’est donc une option. Je n’en dirai pas plus sur le onze de départ, mais Hutchinson est apte et disponible. »
Suivez-vous ce que fait le Benfica de Marco Silva ? Peuvent-ils gagner la Ligue Europa ?
« Benfica peut gagner n’importe quel match, parce qu’il a un grand entraîneur et parce qu’il a les joueurs pour le faire. Ce que je disais au Portugal, je le dis de la même manière ici aussi, en Italie. Je pense que, parfois, on attribue aux clubs portugais une responsabilité qu’ils ne devraient pas avoir, puisqu’ils ne disposent pas des mêmes conditions que d’autres clubs et, en particulier, que les clubs italiens. Et en disant cela, je mets encore plus de responsabilité de mon côté, mais c’est ce que j’ai toujours dit au Portugal et c’est ce que je dis maintenant. Toutefois, en regardant l’entraîneur, en regardant l’équipe et la rotation qu’on peut parfois faire dans le championnat portugais, c’est possible si tout va dans le bon sens. Je vois un Benfica nettement très fort, avec une identité bien précise et tout à fait capable de gagner le championnat. En ce qui concerne la Ligue Europa, il faut toutefois comprendre que la responsabilité principale ne peut pas retomber sur les clubs portugais. Je sais comment on parle parfois, au Portugal, des équipes portugaises, en soutenant qu’elles doivent gagner chaque match en Europe ; je ne serai donc certainement pas celui qui mettra cette pression sur Marco Silva. C’est une équipe qui peut clairement gagner, parce que par le passé, les équipes portugaises ont déjà montré qu’elles pouvaient aller loin, tout comme nous. Évidemment, je regarde mon équipe, je vois d’autres fortes formations anglaises, je ne sais pas comment se déroulera notre saison, mais je nous vois nous aussi avec une certaine responsabilité d’aller loin en Ligue Europa. Par conséquent, voici ma réponse : ils sont capables de gagner, ils ont l’entraîneur et les joueurs pour le faire, et ils peuvent faire cette rotation en championnat. Je crois qu’ils ne doivent pas avoir ce poids, parce que les clubs portugais font déjà énormément, parfois avec bien moins que les autres. Le Portugal me manque, oui, mais maintenant je suis ici et je pense y rester plusieurs années. Je peux dire que Milan est ma deuxième maison. »
SUR LES JOUEURS CRITIQUÉS
Après le match contre la Lazio, vous avez dit que vous n’étiez pas fou. Avez-vous donc compris quelle est la différence entre les titulaires indiscutables et les autres joueurs ?
« Chaque entraîneur a en tête une idée générale de ce que peut être le onze de base de son équipe. Mais ensuite se pose le problème dont nous parlons. D’après mon expérience, et cela s’est produit deux fois, la première comme joueur où nous sommes arrivés à jouer le championnat, la Ligue Europa et les coupes, la seconde un peu moins, il est impossible de penser gagner des compétitions en comptant seulement sur 11 ou 14 joueurs. Par conséquent, j’ai du mal à dire que nous avons un onze type. L’idée n’est pas d’avoir un onze fixe, mais une identité précise dans laquelle tous les joueurs puissent évoluer sans que l’équipe perde trop en qualité. Il est clair que j’ai une idée des profils que je veux dans certains matches, mais les moments changent rapidement. Si vous y réfléchissez un instant et que vous êtes honnêtes dans vos évaluations : qui aurait dit que Musah serait le titulaire et que Luka Modric serait le problème ? Personne. La situation a changé parce que les derniers matches ont montré cela. Dans le football moderne, il est difficile de comprendre le concept de onze de base, parce que je crois qu’il faut vraiment tout un groupe, tout un effectif pour gagner des trophées. Naturellement, pour certains rendez-vous, je commence à comprendre de quel type de joueur j’ai besoin et quelle formation aligner. J’ai une idée plus claire de l’effectif, mais les dynamiques changent au cours de l’année, et c’est une bonne chose. »
Avez-vous un objectif minimum ?
« Dans les grands clubs, et Milan est un immense club, il n’existe pas d’objectif minimum. Quel que soit le résultat, si on ne gagne pas, vous serez ici pour critiquer l’équipe, en disant que c’est trop peu. C’est mon expérience. Je l’ai vécu même au Portugal : quand on ne va pas en finale ou qu’on ne gagne pas, c’est un échec. Et tout le monde au Portugal dit que Benfica doit gagner la Ligue Europa ; donc c’est normal. Il n’y a pas d’objectif minimum : notre but est de gagner le prochain match et de gagner en général. Soit on gagne, soit on ne gagne pas. Si nous ne gagnons pas, il est évident que pour tout le monde ce sera considéré comme insuffisant. Par conséquent, je ne veux pas être l’entraîneur qui fixe comme objectif les quarts de finale ou les demi-finales. Cela ne compte pas. Ce qui compte, c’est que nous avons un seul objectif, et c’est gagner. Tout ce qui est en dessous, nous savons déjà que cela nous vaudra des critiques, parce que c’est le prix à payer pour entraîner le Milan. Ce n’est pas tellement une question économique, étant donné que la Ligue Europa n’a rien à voir avec la Ligue des champions, mais une question d’orgueil et de notre manière d’être. Donc je ne fixerai aucun objectif minimum : nous savons que c’est difficile, mais le but est de gagner le prochain match pour être plus proches du trophée. En raisonnant match après match, nous serons plus proches de gagner la compétition. »
Y a-t-il des possibilités d’avoir davantage d’équilibre ?
« Dans la manière de presser, de jouer plus haut. Évidemment, nous connaissons encore de grandes variations entre le fait de très bien jouer et celui d’avoir quelques difficultés avec le ballon, mais nous avons toujours conservé une plus grande possession de balle. Je crois que nous sommes encore un peu trop focalisés sur la phase de construction, alors qu’il nous manque le dernier tiers du terrain. Nous avons encore quelques difficultés et c’est pour cela que Goncalo peine davantage : nous n’avons pas beaucoup de touches dans la surface de réparation et les projections dans le dernier tiers adverse ne sont pas encore assez fréquentes pour garantir un rendement élevé en tant qu’équipe. Clairement, nous avons recruté des joueurs qui, en les analysant, possèdent la structure physique et le style de jeu que nous souhaitons, non seulement pour le présent mais aussi pour l’avenir ; ils sont encore jeunes et nous savons que nous donnerons de la continuité au projet. En parlant de Benfica, je pense que sa grande force réside dans une idée très claire : on parvient à percevoir nettement ce qu’ils entendent faire. Ils savent varier parce qu’ils jouent habituellement avec un ailier comme Rafa sur le côté droit, mais s’ils utilisent Lukebakio, le match change complètement. Pavlidis fait un excellent travail et il est très dangereux près de la surface. Ils sont très sûrs d’eux, ils relancent à trois avec l’arrière gauche, avec Dal. Ils font beaucoup de rotations : Barreiro a été incroyable, mais Aursnes pourrait jouer, étant donné que les journaux et vous, les journalistes, tombez généralement juste. La présence de Pavlidis ou de Duran change complètement le match : l’un attaque davantage la profondeur, l’autre offre plus de lien. Palhinha jouera : il jouera ce match-ci et le prochain, et c’est un joueur très fort sur les coups de pied arrêtés et au pressing, nous le savons. Benfica est donc une équipe dirigée par un excellent entraîneur, dotée de très bonnes individualités et composée de joueurs habitués à la pression et à gagner, un facteur qui transforme les équipes. Je sens qu’ils sont très confiants, mais nous sommes prêts à les affronter. Je connais bien Marco Silva et je connais bien l’effectif de Benfica. Je sais que nous avons une énorme pression, mais je sais aussi que Benfica a la même pression de devoir gagner chaque match ; c’est pourquoi je crois que ce sera un beau défi et que nous prendrons du plaisir. »
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