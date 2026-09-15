Après le match contre la Lazio, vous avez dit que vous n’étiez pas fou. Avez-vous donc compris quelle est la différence entre les titulaires indiscutables et les autres joueurs ?

« Chaque entraîneur a en tête une idée générale de ce que peut être le onze de base de son équipe. Mais ensuite se pose le problème dont nous parlons. D’après mon expérience, et cela s’est produit deux fois, la première comme joueur où nous sommes arrivés à jouer le championnat, la Ligue Europa et les coupes, la seconde un peu moins, il est impossible de penser gagner des compétitions en comptant seulement sur 11 ou 14 joueurs. Par conséquent, j’ai du mal à dire que nous avons un onze type. L’idée n’est pas d’avoir un onze fixe, mais une identité précise dans laquelle tous les joueurs puissent évoluer sans que l’équipe perde trop en qualité. Il est clair que j’ai une idée des profils que je veux dans certains matches, mais les moments changent rapidement. Si vous y réfléchissez un instant et que vous êtes honnêtes dans vos évaluations : qui aurait dit que Musah serait le titulaire et que Luka Modric serait le problème ? Personne. La situation a changé parce que les derniers matches ont montré cela. Dans le football moderne, il est difficile de comprendre le concept de onze de base, parce que je crois qu’il faut vraiment tout un groupe, tout un effectif pour gagner des trophées. Naturellement, pour certains rendez-vous, je commence à comprendre de quel type de joueur j’ai besoin et quelle formation aligner. J’ai une idée plus claire de l’effectif, mais les dynamiques changent au cours de l’année, et c’est une bonne chose. »

Avez-vous un objectif minimum ?

« Dans les grands clubs, et Milan est un immense club, il n’existe pas d’objectif minimum. Quel que soit le résultat, si on ne gagne pas, vous serez ici pour critiquer l’équipe, en disant que c’est trop peu. C’est mon expérience. Je l’ai vécu même au Portugal : quand on ne va pas en finale ou qu’on ne gagne pas, c’est un échec. Et tout le monde au Portugal dit que Benfica doit gagner la Ligue Europa ; donc c’est normal. Il n’y a pas d’objectif minimum : notre but est de gagner le prochain match et de gagner en général. Soit on gagne, soit on ne gagne pas. Si nous ne gagnons pas, il est évident que pour tout le monde ce sera considéré comme insuffisant. Par conséquent, je ne veux pas être l’entraîneur qui fixe comme objectif les quarts de finale ou les demi-finales. Cela ne compte pas. Ce qui compte, c’est que nous avons un seul objectif, et c’est gagner. Tout ce qui est en dessous, nous savons déjà que cela nous vaudra des critiques, parce que c’est le prix à payer pour entraîner le Milan. Ce n’est pas tellement une question économique, étant donné que la Ligue Europa n’a rien à voir avec la Ligue des champions, mais une question d’orgueil et de notre manière d’être. Donc je ne fixerai aucun objectif minimum : nous savons que c’est difficile, mais le but est de gagner le prochain match pour être plus proches du trophée. En raisonnant match après match, nous serons plus proches de gagner la compétition. »





Y a-t-il des possibilités d’avoir davantage d’équilibre ?

« Dans la manière de presser, de jouer plus haut. Évidemment, nous connaissons encore de grandes variations entre le fait de très bien jouer et celui d’avoir quelques difficultés avec le ballon, mais nous avons toujours conservé une plus grande possession de balle. Je crois que nous sommes encore un peu trop focalisés sur la phase de construction, alors qu’il nous manque le dernier tiers du terrain. Nous avons encore quelques difficultés et c’est pour cela que Goncalo peine davantage : nous n’avons pas beaucoup de touches dans la surface de réparation et les projections dans le dernier tiers adverse ne sont pas encore assez fréquentes pour garantir un rendement élevé en tant qu’équipe. Clairement, nous avons recruté des joueurs qui, en les analysant, possèdent la structure physique et le style de jeu que nous souhaitons, non seulement pour le présent mais aussi pour l’avenir ; ils sont encore jeunes et nous savons que nous donnerons de la continuité au projet. En parlant de Benfica, je pense que sa grande force réside dans une idée très claire : on parvient à percevoir nettement ce qu’ils entendent faire. Ils savent varier parce qu’ils jouent habituellement avec un ailier comme Rafa sur le côté droit, mais s’ils utilisent Lukebakio, le match change complètement. Pavlidis fait un excellent travail et il est très dangereux près de la surface. Ils sont très sûrs d’eux, ils relancent à trois avec l’arrière gauche, avec Dal. Ils font beaucoup de rotations : Barreiro a été incroyable, mais Aursnes pourrait jouer, étant donné que les journaux et vous, les journalistes, tombez généralement juste. La présence de Pavlidis ou de Duran change complètement le match : l’un attaque davantage la profondeur, l’autre offre plus de lien. Palhinha jouera : il jouera ce match-ci et le prochain, et c’est un joueur très fort sur les coups de pied arrêtés et au pressing, nous le savons. Benfica est donc une équipe dirigée par un excellent entraîneur, dotée de très bonnes individualités et composée de joueurs habitués à la pression et à gagner, un facteur qui transforme les équipes. Je sens qu’ils sont très confiants, mais nous sommes prêts à les affronter. Je connais bien Marco Silva et je connais bien l’effectif de Benfica. Je sais que nous avons une énorme pression, mais je sais aussi que Benfica a la même pression de devoir gagner chaque match ; c’est pourquoi je crois que ce sera un beau défi et que nous prendrons du plaisir. »