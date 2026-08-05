Un bon test pour l’AC Milan, qui vient d’affronter l’Inter. Le nul arraché en fin de match a satisfait l’entraîneur milanais Ruben Amorim , qui s’est exprimé ainsi après la rencontre au micro de Sky : « Il est important de ne pas avoir perdu, mais le plus important est de progresser en tant qu’équipe. Nous avons très bien commencé, en pressant très bien, mais l’Inter a beaucoup d’expérience, ils ont tout de suite compris ce que nous faisions et nous les avons subis à la fin de la première période et au début de la seconde. Ensuite, nous nous sommes améliorés : les vingt dernières minutes du match ont été bonnes. C’était un bon test, mais nous avons besoin de plus de matches pour essayer tous les joueurs ».
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Milan, Amorim après le derby : « Nous devons avoir davantage le ballon et moins souffrir. Leao ? Aujourd’hui, il a aidé l’équipe et c’est important »
Sur Leao et les aspects à améliorer
Qu’avez-vous vu de positif aujourd’hui ?
« Je pense qu’on voit que nous essayons de faire circuler le ballon rapidement. Nous cherchons à beaucoup relancer de derrière, mais sans prendre les mêmes risques que ceux pris contre Glasgow. Cela a aussi été un bon match sur le plan physique. Nous pouvons beaucoup nous améliorer physiquement, mais je pense que, dans l’ensemble, nous avons bien joué. »
Comment jugez-vous la prestation de Leao ?
« Je pense la même chose que ce que j’ai dit en conférence : si vous êtes un joueur de l’AC Milan, vous avez de la chance et vous devez prendre du plaisir. Il prend du plaisir, mais c’est un joueur de l’équipe. Aujourd’hui, il a aidé l’équipe et c’est important : l’accent est mis sur l’équipe. Mais je l’évalue comme Nkunku, Camarda et les autres. Camarda a énormément couru aujourd’hui. Je vois des joueurs qui sont en train de progresser. »
Sur quoi devez-vous le plus vous améliorer ?
« Sur tout, surtout avec le ballon. Si nous avons davantage la possession, nous souffrirons moins. Mais c’est quelque chose qui demande du temps, sur quoi nous devons travailler : nous devons avoir davantage la possession pour moins souffrir. »
Sur Saelemaekers et Baresi
Comment jugez-vous la prestation de Saelemaekers ?
« Un grand professionnel, ils ont été bien entraînés par Allegri l’an dernier et je peux le voir. Ils n’ont joué que 30 minutes, cependant. Au début de la seconde période, l’équipe a été plus resserrée et nous voulions presser plus haut. »
En début de match, il y a eu un hommage à Franco Baresi.
« Je ne me serais pas attendu à un scénario différent. J’ai vu toutes les images hier. C’était un joueur spécial et une personne spéciale. Il va beaucoup nous manquer. Mais la seule manière de se souvenir de lui comme il le mérite, c’est de bien faire les choses et de ramener notre club là où il mérite d’être. »
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