Qu’avez-vous vu de positif aujourd’hui ?

« Je pense qu’on voit que nous essayons de faire circuler le ballon rapidement. Nous cherchons à beaucoup relancer de derrière, mais sans prendre les mêmes risques que ceux pris contre Glasgow. Cela a aussi été un bon match sur le plan physique. Nous pouvons beaucoup nous améliorer physiquement, mais je pense que, dans l’ensemble, nous avons bien joué. »

Comment jugez-vous la prestation de Leao ?

« Je pense la même chose que ce que j’ai dit en conférence : si vous êtes un joueur de l’AC Milan, vous avez de la chance et vous devez prendre du plaisir. Il prend du plaisir, mais c’est un joueur de l’équipe. Aujourd’hui, il a aidé l’équipe et c’est important : l’accent est mis sur l’équipe. Mais je l’évalue comme Nkunku, Camarda et les autres. Camarda a énormément couru aujourd’hui. Je vois des joueurs qui sont en train de progresser. »

Sur quoi devez-vous le plus vous améliorer ?

« Sur tout, surtout avec le ballon. Si nous avons davantage la possession, nous souffrirons moins. Mais c’est quelque chose qui demande du temps, sur quoi nous devons travailler : nous devons avoir davantage la possession pour moins souffrir. »