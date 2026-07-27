Heures décisives pour l’avenir de Konstantinos Karetsas. Selon ce qu’écrit aujourd’hui HLN , une délégation du Borussia Dortmund, emmenée par le directeur sportif Ole Book, s’est envolée pour la Belgique afin de tenter de boucler les négociations avec Genk. Pour le club allemand, qui disputera la prochaine Ligue des champions la saison prochaine, le meneur de jeu grec de 18 ans né en Belgique est la priorité. Mais il faut les bons arguments économiques. La première offre des Jaune et Noir, de 30 millions d’euros plus 5 de bonus, a été renvoyée à l’expéditeur, et Karetsas est libre de faire ses valises si une offre de 40 millions d’euros, bonus compris, arrive.
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Milan, Amorim appelle Konstantinos Karetsas. Le Borussia Dortmund s’envole pour la Belgique pour tenter de conclure
L’AC Milan présente son projet
Selon HLN l’AC Milan n’est pas encore hors course : la semaine dernière, les dirigeants milanais ont présenté leur projet sportif au joueur et à son entourage. Karetsas serait un premier choix pour Amorim, qui recherche un joueur avec ses caractéristiques et le lui a confirmé lors d’un échange téléphonique direct. Le jeune âge du Grec, qui aura 19 ans en novembre prochain, ne serait pas un problème. À ce jour, l’AC Milan est derrière Dortmund mais a encore une chance d’arriver au joueur.
DÉCISIF SUR LE TIMING
Il est clair que l’AC Milan, après avoir investi 100 millions d’euros pour les transferts de Gila et Goncalo Ramos, doit financer ce gros coup en attaque avec l’argent des ventes. Et le principal candidat au départ est Leao. Sans un important travail dans le sens des départs, il est difficile de trouver les bons arguments économiques pour convaincre Genk et Karetsas. Dortmund a une longueur d’avance mais n’a aucune intention de participer à des enchères. Il veut boucler l’opération maintenant, pour éviter que d’autres clubs, Milan compris, ne reviennent fortement dans la course.
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