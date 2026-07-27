Heures décisives pour l’avenir de Konstantinos Karetsas. Selon ce qu’écrit aujourd’hui HLN , une délégation du Borussia Dortmund, emmenée par le directeur sportif Ole Book, s’est envolée pour la Belgique afin de tenter de boucler les négociations avec Genk. Pour le club allemand, qui jouera la prochaine Ligue des champions l’année prochaine, le meneur de jeu grec de 18 ans né en Belgique est la priorité. Mais il faut les bons arguments économiques. La première offre des Jaune et Noir, de 30 millions d’euros plus 5 de bonus, a été renvoyée à l’expéditeur. Karetsas est libre de faire ses valises si une offre de 40 millions d’euros, bonus compris, arrive.