Milan, Amorim a un problème dans le secteur offensif : du manque de consistance de Saelemakers au fantôme Pulisic, il manque un duo titulaire

Zéro minute en trois matches alors qu’il est de nouveau totalement à la disposition de Pulisic. Amorim n’a pas encore utilisé l’Américain en championnat et le « cas » est en train de prendre l’allure d’une véritable affaire : Pulisic est le seul joueur de l’effectif capable de faire vraiment la différence entre les lignes et d’apporter ce nombre de buts et de passes décisives nécessaire pour réaliser un championnat important. S’il devait être à 100 % contre la Lazio, c’est lui qui jouerait en duo avec Cissé.





Le discours est différent pour Hutchinson : un joueur très « amorimien » qui peut faire valoir ses qualités à partir de la semaine prochaine. Omari a désormais seulement besoin de trouver le bon timing et les bons enchaînements pour devenir ensuite une ressource supplémentaire entre les lignes. Le nul à Turin nous confirme que l’équipe doit retrouver une paire établie entre les lignes.