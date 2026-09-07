Après six matches et 659 minutes de jeu, l’AC Milan a de nouveau marqué à l’Allianz Stadium contre la Juventus. C’est Alphadjo Cisse qui a mis fin à cette série négative, à savoir le meilleur milieu offensif de l’effectif de l’AC Milan. Et penser que certains, sous la gestion précédente, ne le jugeaient pas prêt pour le maillot de l’AC Milan, tandis que d’autres, il y a quelques semaines, l’avaient pratiquement envoyé en prêt au Torino avant de s’arrêter face à la ferme volonté d’Amorim de le conserver dans l’effectif.
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Milan, Amorim a un problème dans le secteur offensif : du manque de consistance de Saelemakers au fantôme Pulisic, il manque un duo titulaire
Cissé est le seul prêt
1 156 km séparent Catanzaro de Milan, une véritable immensité. D’un point de vue footballistique, il s’agit vraiment de deux mondes différents pour tout le monde, sauf pour Cissé, qui ne souffre pas du saut vers un grand club. Alpha ( comme l’appellent ses coéquipiers, ndlr) a le talent et la tête qu’il faut pour écrire des pages importantes de l’histoire de l’AC Milan. En acteur principal et non en simple figurant, à 19 ans et 319 jours, il est devenu le plus jeune à marquer lors de ses deux premiers déplacements avec l’AC Milan depuis l’époque des trois points pour une victoire, c’est-à-dire depuis 1994-1995. Turin lui a offert deux joies dans ce début de saison, une contre le Torino et une contre la Juventus. Amorim, en revanche, lui offre un maillot de titulaire : malgré ses 19 ans, il devance ses coéquipiers dans la compréhension des idées du technicien et il est sûrement le plus adapté pour jouer en soutien de l’attaquant.
Les difficultés de Loftus-Cheek et Saelemaekers
Lors des deux premières sorties officielles de la saison, contre le Torino et Venise, Amorim a aligné Cisse et Loftus-Cheek en soutien de l’attaquant, avec des résultats contrastés : l’Anglais, surtout, continue de livrer des prestations incomplètes et dépourvues de la détermination nécessaire pour parvenir au résultat final. Contre la Juventus, Amorim a tenté le tandem composé de Saelemaekers-Rabiot, mais le résultat a été tout sauf exceptionnel : le Belge n’a pratiquement jamais existé, Rabiot était en nette difficulté, aussi bien physiquement que dans ses lectures du jeu. Le sentiment est que les deux s’expriment mieux dans leurs rôles naturels de piston et de relayeur/milieu défensif.
Le fantôme de Pulisic et la carte Hutchinson
Zéro minute en trois matches alors qu’il est de nouveau totalement à la disposition de Pulisic. Amorim n’a pas encore utilisé l’Américain en championnat et le « cas » est en train de prendre l’allure d’une véritable affaire : Pulisic est le seul joueur de l’effectif capable de faire vraiment la différence entre les lignes et d’apporter ce nombre de buts et de passes décisives nécessaire pour réaliser un championnat important. S’il devait être à 100 % contre la Lazio, c’est lui qui jouerait en duo avec Cissé.
Le discours est différent pour Hutchinson : un joueur très « amorimien » qui peut faire valoir ses qualités à partir de la semaine prochaine. Omari a désormais seulement besoin de trouver le bon timing et les bons enchaînements pour devenir ensuite une ressource supplémentaire entre les lignes. Le nul à Turin nous confirme que l’équipe doit retrouver une paire établie entre les lignes.
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