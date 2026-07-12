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Milan : Amorim a écarté six joueurs de la liste des convoqués pour le stage : Bondo, Malick Cissé, Zeroli, Vos, Balentien et Bennacer

Milan AC
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Milan : Amorim a arrêté sa liste définitive pour le stage de préparation. Voici la situation des « exclus ».

Ruben Amorim a convoqué 26 joueurs pour le rassemblement prévu lundi 13 juillet à Milanello. Cette liste inclut plusieurs jeunes prometteurs, tels que Guernier, Ossola et Kostic, qui alterneront entre l’équipe première et Milan Futuro, ainsi que des joueurs susceptibles de changer de maillot avant la clôture du mercato. Tomori, Fofana, Filippo Terracciano et Loftus-Cheek, parmi les éléments les plus suivis, illustrent cette catégorie.


Enfin, cinq éléments initialement pressentis ont été écartés du stage : examinons leur situation au cas par cas.

  • ZEROLI ATTEND UNE SOLUTION LOGEMENT

    L'ancien capitaine de la Primavera rossonera, le milieu de terrain Kevin Zeroli, figure parmi les absents de marque retenus par Ruben Amorim pour le stage du Milan. Selon les informations de notre rédaction, le milieu de terrain, né en 2005, devrait d’abord s’intégrer au groupe du Milan Futuro dirigé par Navarro lors du stage programmé le 14 juin. Cette étape initiale précède un départ vers un nouveau club : des formations de Serie A comme Lecce, Udinese et Torino se sont déjà renseignées sur l’ancien Monégasque.

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  • Bondo est à Milanello avec le préparateur physique.

    Lors d’une réunion tenue il y a une quinzaine de jours, le département mercato du Milan a demandé à l’entourage de Warren Bondo de lui trouver un club pour un transfert définitif, estimé initialement à 8 millions d’euros. Surprise : le club l’a immédiatement exclu de la liste des joueurs convoqués pour la préparation estivale. Selon nos informations, le milieu de terrain français s’entraînera individuellement à Milanello avec un préparateur physique.

  • MALICK CISSE ET L'AVENIR DU MILAN

    Ceux qui l’ont vu jouer la saison dernière avec le Milan Futuro et la Primavera s’attendaient à ce qu’il obtienne sa chance aux côtés d’Amorim lors de cette préparation estivale. Cependant, Malick Cissé n’a pas été inclus dans la liste des joueurs convoqués. Le défenseur sénégalais, arrivé au Milan lors du mercato de janvier, demeurera donc l’un des atouts majeurs de l’équipe dirigée par M. Navarro.

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  • Vos et Balentién sont à l’heure

    Silvano Vos, énigmatique milieu de terrain néerlandais arrivé de l’Ajax il y a deux étés avec de grands espoirs, prendra d’abord part au stage de pré-saison du Milan Futuro avant de quitter définitivement le club rossonero. Son compatriote Balentien, qui avait fait ses débuts en Serie A sous les ordres d’Allegri, rejoindra lui aussi le groupe mardi sous la direction du nouvel entraîneur espagnol Navarro.

  • BENNACER : ENTRE RÉSILIATION ET QATAR

    Ismael Bennacer a été écarté par Ruben Amorim de la liste des joueurs convoqués. D’après des sources arabes, le milieu de terrain algérien se trouverait au Qatar pour négocier avec Al-Shamal et Al-Gharafa.

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