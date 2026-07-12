Ruben Amorim a convoqué 26 joueurs pour le rassemblement prévu lundi 13 juillet à Milanello. Cette liste inclut plusieurs jeunes prometteurs, tels que Guernier, Ossola et Kostic, qui alterneront entre l’équipe première et Milan Futuro, ainsi que des joueurs susceptibles de changer de maillot avant la clôture du mercato. Tomori, Fofana, Filippo Terracciano et Loftus-Cheek, parmi les éléments les plus suivis, illustrent cette catégorie.





Enfin, cinq éléments initialement pressentis ont été écartés du stage : examinons leur situation au cas par cas.