Milan : Amorim a écarté cinq joueurs de la liste des convoqués pour le stage : Bondo, Malick Cissé, Zeroli, Vos et Balentien

Ruben Amorim a convoqué 26 joueurs pour le rassemblement prévu lundi 13 juillet à Milanello. Cette liste inclut plusieurs jeunes promesses destinées à faire la navette entre l’équipe première et Milan Futuro, tels que Guernier, Ossola et Kostic, ainsi que des joueurs dont le départ pourrait être acté d’ici la fin du mercato. Tomori, Fofana, Filippo Terracciano et Loftus-Cheek figurent parmi les éléments les plus surveillés.





Cinq éléments initialement pressentis ont finalement été écartés : examinons leur situation au cas par cas.