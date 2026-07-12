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Milan : Amorim a écarté cinq joueurs de la liste des convoqués pour le stage : Bondo, Malick Cissé, Zeroli, Vos et Balentien

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Mercato

Milan : Amorim a arrêté sa liste définitive pour le stage de préparation. Voici ce qu’il en est des « exclus ».

Ruben Amorim a convoqué 26 joueurs pour le rassemblement prévu lundi 13 juillet à Milanello. Cette liste inclut plusieurs jeunes promesses destinées à faire la navette entre l’équipe première et Milan Futuro, tels que Guernier, Ossola et Kostic, ainsi que des joueurs dont le départ pourrait être acté d’ici la fin du mercato. Tomori, Fofana, Filippo Terracciano et Loftus-Cheek figurent parmi les éléments les plus surveillés.


Cinq éléments initialement pressentis ont finalement été écartés : examinons leur situation au cas par cas.

  • ZEROLI ATTEND UNE SOLUTION LOGEMENT

    L'ancien capitaine de la Primavera rossonera, le milieu de terrain Kevin Zeroli, figure parmi les absents de marque retenus par Ruben Amorim pour le stage du Milan. Selon les informations de notre rédaction, le milieu de terrain, né en 2005, devrait d’abord s’intégrer au groupe du Milan Futuro, dirigé par Navarro, lors du stage prévu le 14 juin. Cette étape initiale ne constitue qu’une solution temporaire en attendant de trouver un nouveau club : plusieurs formations de Serie A, dont Lecce, l’Udinese et Turin, ont déjà pris des renseignements sur l’ancien joueur de Monza.

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  • Bondo est à Milanello avec le préparateur physique.

    Lors d’une réunion tenue il y a environ quinze jours, la cellule mercato du Milan a demandé à l’entourage de Warren Bondo de lui trouver un club pour un transfert définitif, estimé à 8 millions d’euros. Surprise : le club l’a immédiatement exclu de la liste des joueurs convoqués pour la préparation estivale. Selon nos informations, le milieu de terrain français s’entraînera individuellement à Milanello avec un préparateur physique.

  • Malick Cissé et l'avenir du Milan

    Ceux qui l’ont vu jouer la saison dernière avec le Milan Futuro et la Primavera s’attendaient à ce qu’il intègre le groupe d’Amorim durant cette préparation estivale. Cependant, Malick Cissé n’a pas été inclus dans la liste des joueurs convoqués. Le défenseur sénégalais, arrivé au Milan lors du mercato de janvier, demeurera donc l’un des piliers de l’équipe dirigée par M. Navarro.

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  • Vos et Balentien sont à l’heure

    Silvano Vos, énigmatique milieu de terrain néerlandais arrivé de l’Ajax il y a deux étés avec de grands espoirs, prendra d’abord part au stage de pré-saison du Milan Futuro avant de quitter définitivement le club rossonero. Son compatriote Balentien, qui avait fait ses débuts en Serie A sous les ordres d’Allegri, sera lui aussi présent mardi sous la direction du nouvel entraîneur espagnol Navarro.

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