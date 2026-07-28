Après avoir devancé la concurrence sur Goncalo Ramos et Gila, l’AC Milan, est entré dans une large phase d’évaluations internes pour comprendre où intervenir et comment. Derrière cette phase de semi-statu quo se cache évidemment une cause claire : le marché des départs ne décolle pas et sans ceux-ci, il est presque impossible de compléter l’opération de renforcement sur laquelle Cardinale et Amorim s’étaient mis d’accord. Le patron de RedBird a demandé à son homme chargé des transferts, Almstadt, de lancer la mission liée à la cession de ces joueurs considérés comme non centraux dans le projet,.
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Milan, Almstadt lance la mission du marché des transferts dans le sens des départs : qui peut rester et qui va partir
ENTRE GARDIENS ET DÉFENSEURS
Malgré le mystère sur les réseaux sociaux, avec la suppression de tous les posts de son profil Instagram, Maignan restera à l’AC Milan et sera confirmé dans son rôle de capitaine. Derrière lui, Pietro Terracciano et Lorenzo Torriani, avec Matteo Pittarella qui sera le titulaire du Milan Futuro tout en gardant un œil sur l’équipe première. Parmi les défenseurs certains de rester à l’AC Milan, il y a aussi bien Matteo Gabbia que Strahinja Pavlovic (qui a dit non à une proposition de Crystal Palace). Sur le départ, Fikayo Tomori, avec le club qui attend des offres concrètes, tandis que Koni De Winter sera testé par Ruben Amorim pendant le stage : il y a la tentation de l’aligner dans l’axe de la défense pour exploiter sa qualité technique. Davide Bartesaghi aura beaucoup de temps de jeu entre la défense et le milieu de terrain, tandis que pour Pervis Estupinan, les chances de rester sont de 50 % : Aston Villa ne s’est pas encore retiré de la table des négociations. Dès le retour des internationaux, l’heure des adieux sonnera pour Filippo Terracciano, qui a quelques demandes en Serie A.
Entre un milieu de terrain encombré et l’attaque
Amorim aimerait associer Hojberg (ou un milieu de terrain avec ces caractéristiques) aux titulaires indiscutables Rabiot et Modric. Mais il faudra d’abord dégraisser un effectif qui compte 9 joueurs pour 2 postes. Bologne pousse pour Comotto, mais le fils de l’art a 70 % de chances de rester sous les ordres d’Amorim cette saison. Des acheteurs sont recherchés pour Musah, qui partira à 100 %, tandis que pour Fofana, l’intérêt de deux clubs de Premier League, Everton et Crystal Palace, est signalé : son envie de rester à l’AC Milan ne dépasse pas 50 % de chances.
Jashari pèse encore lourd dans les comptes et pourrait avoir une autre chance de démontrer toute sa valeur. Discours différent pour Ricci, qui n’a pas convaincu Amorim et pourrait quitter immédiatement l’AC Milan. Loftus-Cheek est tout à fait transférable, mais il n’a pas d’offres concrètes et ne bouge pas pour partir. Chukwueze et Saelemakers restent tous les deux à 100 %.
Chapitre attaquants : Camarda reste, la confirmation officielle est arrivée directement d’Amorim. La possibilité d’un départ en prêt est en cours de réflexion. En revanche, Pulisic, Nkunku et Cisse devraient rester. Leao mérite un discours à part : petit spoiler, il partira à 100 %.
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