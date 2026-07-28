Amorim aimerait associer Hojberg (ou un milieu de terrain avec ces caractéristiques) aux titulaires indiscutables Rabiot et Modric. Mais il faudra d’abord dégraisser un effectif qui compte 9 joueurs pour 2 postes. Bologne pousse pour Comotto, mais le fils de l’art a 70 % de chances de rester sous les ordres d’Amorim cette saison. Des acheteurs sont recherchés pour Musah, qui partira à 100 %, tandis que pour Fofana, l’intérêt de deux clubs de Premier League, Everton et Crystal Palace, est signalé : son envie de rester à l’AC Milan ne dépasse pas 50 % de chances.





Jashari pèse encore lourd dans les comptes et pourrait avoir une autre chance de démontrer toute sa valeur. Discours différent pour Ricci, qui n’a pas convaincu Amorim et pourrait quitter immédiatement l’AC Milan. Loftus-Cheek est tout à fait transférable, mais il n’a pas d’offres concrètes et ne bouge pas pour partir. Chukwueze et Saelemakers restent tous les deux à 100 %.





Chapitre attaquants : Camarda reste, la confirmation officielle est arrivée directement d’Amorim. La possibilité d’un départ en prêt est en cours de réflexion. En revanche, Pulisic, Nkunku et Cisse devraient rester. Leao mérite un discours à part : petit spoiler, il partira à 100 %.