L'entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri, s'est exprimé au micro de DAZN après la défaite à Rome contre la Lazio de Maurizio Sarri.
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Milan, Allegri : « Tout le monde parlait du titre après le match nul de l'Inter. L'objectif, c'est la Ligue des champions, sinon on risque de tout gâcher »
L'ANALYSE
« Nous savions que ce match serait difficile : les supporters faisaient leur retour au stade, c'était un match important pour eux, le classement ne nous impose pas de pression particulière et ils ont livré un beau match. Ils ont beaucoup couru, ils ont baissé de rythme en deuxième mi-temps, mais nous n'avons pas réussi à marquer. Tout le monde parlait de titre après le match nul de l'Inter, mais nous devons rester réalistes : nous faisons du bon travail, mais l'objectif, c'est la Ligue des champions, sinon nous risquons de détruire tout ce que nous avons construit. »
LEAO EN RAGE
« Il était nerveux parce qu'il avait été mal servi à deux reprises, ce qui arrive parfois dans un match. Nous voulions tous gagner ce match, cela nous aurait permis de creuser l'écart avec nos poursuivants, c'était important. »
LES ERREURS
« En première mi-temps, nous avons commis beaucoup d'erreurs techniques et nous avons subi de nombreuses contre-attaques. Même sur le but, nous étions mal placés sur un long ballon ; ils sont très doués pour jouer en profondeur. On ne devrait pas encaisser ce genre de buts, mais ça arrive. Nous avons commis beaucoup d'erreurs près de la surface de réparation et nous avions trop de joueurs devant le ballon. En deuxième mi-temps, ils ne se sont pas effondrés, mais nous avons accéléré le rythme. Nous n'avons pas réussi à marquer. »
TROP D'ATTENTE EN PREMIÈRE MI-TEMPS
« Ce n'est pas une question d'attente : en première mi-temps, nous avons encaissé plus de contre-attaques que pendant toute la saison. Quand on manque de réactivité sur le ballon, il est difficile d'éviter les contre-attaques et, par conséquent, les buts. En deuxième mi-temps, nous avons remporté davantage de duels. »
TROP DE CONTRASTES PERDUS
« Les garçons s'étaient bien préparés, ils étaient conscients de l'importance du match, mais en première mi-temps, nous avons commis beaucoup d'erreurs techniques ; du coup, nous avons manqué d'organisation et avons perdu beaucoup de ballons. Nous avons essayé de jouer le un contre un, nous avions aussi beaucoup de joueurs devant la ligne de balle et nous n'avions pas d'autre choix. »