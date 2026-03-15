« En première mi-temps, nous avons commis beaucoup d'erreurs techniques et nous avons subi de nombreuses contre-attaques. Même sur le but, nous étions mal placés sur un long ballon ; ils sont très doués pour jouer en profondeur. On ne devrait pas encaisser ce genre de buts, mais ça arrive. Nous avons commis beaucoup d'erreurs près de la surface de réparation et nous avions trop de joueurs devant le ballon. En deuxième mi-temps, ils ne se sont pas effondrés, mais nous avons accéléré le rythme. Nous n'avons pas réussi à marquer. »