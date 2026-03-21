Milan, Allegri : « Nous voulons gagner et consolider notre place au classement, nous surveillons ce qui se passe derrière nous. Pavlovic a beaucoup progressé. »

« Nous avons affronté une bonne équipe de Turin et nous avons trop forcé le jeu ; ce n'était pas facile après le match nul de la première mi-temps. Nous sommes en fin de saison et nous devons penser à gagner et à améliorer notre classement. Aujourd'hui, ce n'était pas un match facile à remporter, car Turin a livré une belle performance. »