L'entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri, s'est exprimé au micro de DAZN à l'issue de la victoire contre Turin.
Traduit par
Milan, Allegri : « Nous voulons gagner et consolider notre place au classement, nous surveillons ce qui se passe derrière nous. Pavlovic a beaucoup progressé. »
LA VICTOIRE
« Nous avons affronté une bonne équipe de Turin et nous avons trop forcé le jeu ; ce n'était pas facile après le match nul de la première mi-temps. Nous sommes en fin de saison et nous devons penser à gagner et à améliorer notre classement. Aujourd'hui, ce n'était pas un match facile à remporter, car Turin a livré une belle performance. »
LE CHOIX DE PULISIC
« Le joueur qui nous apporte de l'équilibre, c'est Saelemaekers, mais il arrive parfois qu'il soit à bout de forces en fin de match. Aujourd'hui, j'ai placé Pulisic sur l'aile parce que nous avions besoin de plus d'espace au milieu du terrain, vu qu'ils avaient un bloc très solide et compact. »
À PROPOS DU NAPLES
« Nous regardons derrière nous : c'est une victoire de moins pour notre objectif principal. Ce sera sans aucun doute un beau match. »
SU FULLKRUG
« En première mi-temps, il a eu quelques difficultés, mais quand on joue peu, ce n'est pas facile. En deuxième mi-temps, il s'est mieux débrouillé, mais sans continuité dans le jeu, cela devient difficile, surtout pour les joueurs les plus physiques. »
SU PAVLOVIC
« Il est toujours aussi bon : ce soir encore, il a fait un super match. Il a beaucoup progressé, il a du caractère et de la combativité. Il a très bien défendu en terrain ouvert. »
L'ATTAQUE QUI NE MARQUE PAS
« Je ne demande rien à personne, car c'est la trêve, et j'avais simplement demandé de ne pas gâcher le classement ; les attaquants vont recommencer à marquer. »