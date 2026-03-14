« Le football est beau parce qu'il est imprévisible et que la situation change chaque année. En ce moment, nous en sommes aux phases finales, mais les équipes anglaises sont elles aussi en difficulté. D'un côté, ce format est divertissant : il y a beaucoup de matchs et on risque de se retrouver, au classement, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Peut-être que l'année prochaine, ce sera différent. L'important, c'est de jouer, puis on verra ce dont chacun est capable. Il n'y a pas de règle. »