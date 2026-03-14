Après sa victoire 1-0 dans le derby contre l'Inter, le Milan revient sur le terrain pour la 29e journée du championnat de Serie A. Les Rossoneri affronteront dimanche soir à 20h45 la Lazio de Maurizio Sarri. À la veille de ce match, l'entraîneur du Diavolo, Massimiliano Allegri, s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Voici ses déclarations :
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Milan, Allegri : « Le titre ? Il n'y a qu'un seul moyen de rattraper l'Inter. Gimenez ne sera pas là contre la Lazio, Jashari ou Ricci remplaceront Rabiot. »
LA VISITE DE SHEVCHENKO
« La visite de Sheva nous a fait plaisir, à moi et à l'équipe. Espérons qu'elle nous porte chance pour demain. »
APRÈS LE DERBY
« Après le match, l'ambiance était à l'enthousiasme, surtout parce que nous avions pris trois points et creusé l'écart avec nos poursuivants. L'équipe a ensuite retrouvé son calme mardi. Nous allons maintenant affronter la Lazio, une équipe dotée d'une excellente technique, avec des joueurs qui ferment bien les espaces. Fixons-nous désormais l'objectif des 70 points. »
LE TITRE
« Sommes-nous la meilleure défense d'Europe ? Il ne s'agit pas d'essayer de remporter le Scudetto, nous devons donner le maximum en sachant qu'en tête du classement se trouve une équipe qui compte 7 points d'avance et qui, jusqu'à présent, s'est montrée la plus forte. Il faut gagner encore 5 matchs pour se hisser parmi les 4 premiers du classement, nous devons nous concentrer uniquement sur nous-mêmes sans nous soucier des autres. Il n’y a qu’un seul moyen de rattraper l’Inter : gagner nos matchs et espérer qu’ils perdent des points, c’est le terrain qui le dira. »
L'ABSENCE DE RABIOT
« Une baisse de niveau sans Rabiot ? Les statistiques sont faites pour être battues. Je ne sais pas qui jouera demain entre Jashari et Ricci, mais l'important est que nous livrions une performance collective bien organisée. La Lazio est une équipe qui a marqué beaucoup de buts en fin de match. Demain, le stade sera plein, mais il y aura 10 000 supporters du Milan, et c'est important pour nous. »
EN ATTAQUE
« Gimenez ne sera pas convoqué. Il effectuera aujourd’hui un demi-entraînement avec l’équipe, il est dans un excellent état d’esprit. Plus nous avons de joueurs disponibles en attaque, mieux c’est. »
Un retour au titre ?
« Je le répète : il n'y a qu'un seul moyen pour nous de rattraper l'Inter. C'est qu'ils perdent leurs matchs et que nous les gagnions. Toutes ces discussions... ce sont les résultats qui diront si nous avons réussi à remporter beaucoup de matchs et s'ils ont perdu des points. »
LE MATCH CONTRE LA LAZIO
« Ce sera un match difficile, ils ne laissent pas beaucoup d'occasions. De par leur style de jeu, ils ont toujours mené ce genre de championnat. Ce sera un match important pour eux, car ils tenteront bien sûr de battre le Milan, et c'est important pour nous car cela nous permettra de faire un petit pas en avant. »
LES DIFFICULTÉS DES ÉQUIPES ITALIENNES EN LIGUE DES CHAMPIONS
« Le football est beau parce qu'il est imprévisible et que la situation change chaque année. En ce moment, nous en sommes aux phases finales, mais les équipes anglaises sont elles aussi en difficulté. D'un côté, ce format est divertissant : il y a beaucoup de matchs et on risque de se retrouver, au classement, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Peut-être que l'année prochaine, ce sera différent. L'important, c'est de jouer, puis on verra ce dont chacun est capable. Il n'y a pas de règle. »
Pulisic
« Physiquement, il va beaucoup mieux. Il a fait un bon match lors du derby. Il ne cesse de progresser. Lui, Leao, Fullkrug, et même Nkunku sont tous en très bonne forme. »
LE PARCOURS
« Ce qu'il nous faut, c'est avant tout travailler en toute sérénité, sans nous laisser emporter par l'euphorie ni nous laisser abattre selon les moments. Le Milan est sur la bonne voie. Nous n'avons encore atteint aucun objectif, et je le répète : ce qu'il y a de positif, c'est que nous sommes arrivés au mois de mars pour nous battre pour nos objectifs. Ce sont maintenant les matchs qui comptent. »