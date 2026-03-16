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Gabriele Stragapede

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Milan, Allegri et Leao : les coulisses du remplacement contre la Lazio. C'est Pulisic qui aurait dû sortir

On en apprend davantage sur les coulisses du remplacement du Portugais.

C'est plus qu'une simple défaite pour le Milan, qui quitte le stade Olympique de Rome non seulement avec un 1-0 encaissé face à la Lazio, mais aussi avec la polémique suscitée par l'affaire autour de Rafael Leão, sorti du terrain extrêmement et visiblement mécontent au cours de la deuxième mi-temps de ce match comptant pour la 29e journée du championnat de Serie A.

La tension est montée vers la 67e minute, lorsque le numéro 10 rossonero n'a pas caché sa nervosité envers l'entraîneur Massimiliano Allegri après la décision de le retirer du terrain et de le remplacer pour faire entrer Nkunku (et Fullkrug, qui a pris la place de Fofana).

  • ÉPISODE

    Si, en première mi-temps, le staff technique milanais avait interpellé à plusieurs reprises le Portugais pour lui demander plus d'implication et d'énergie, la situation ne s'est pas améliorée en seconde période et la frustration du Lusitanien a éclaté (littéralement) dans son comportement ostentatoire envers son entraîneur : Leao se plaignait de ne pas pouvoir continuer à jouer le match à l'Olimpico, manifestant son mécontentement en refusant – presque – les accolades et le moment de réconfort qu'Allegri lui offrait.

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  • EN COULISSES

    À la 67e minute, Allegri a décidé de procéder à un changement, même si son choix ne s'est pas immédiatement porté sur Leao.

    Comme le rapporte DAZN, l'idée du staff technique du Milan était en effet de remplacer Pulisic : après une concertation entre toutes les parties concernées sur le banc, le choix s'est porté sur le remplacement de Leao et le maintien sur le terrain de l'Américain.

    À sa sortie du terrain, la frustration du numéro 10 rossonero a persisté, Leao laissant éclater sa colère à plusieurs reprises : il a d'abord donné des coups de pied dans quelques bouteilles, puis a continué à secouer la tête sur le banc.

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