Milan, Allegri et Leao : les coulisses du remplacement contre la Lazio. C'est Pulisic qui aurait dû sortir

C'est plus qu'une simple défaite pour le Milan, qui quitte le stade Olympique de Rome non seulement avec un 1-0 encaissé face à la Lazio, mais aussi avec la polémique suscitée par l'affaire autour de Rafael Leão, sorti du terrain extrêmement et visiblement mécontent au cours de la deuxième mi-temps de ce match comptant pour la 29e journée du championnat de Serie A.

La tension est montée vers la 67e minute, lorsque le numéro 10 rossonero n'a pas caché sa nervosité envers l'entraîneur Massimiliano Allegri après la décision de le retirer du terrain et de le remplacer pour faire entrer Nkunku (et Fullkrug, qui a pris la place de Fofana).