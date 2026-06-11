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grafica amorim manchester united deluso 2026Getty Images

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Milan : accord conclu avec Glasner, mais les discussions se poursuivent : visioconférence avec Ruben Amorim

Milan AC
R. Amorim
Mercato
Manchester United
O. Glasner
R. Rangnick

Le Milan AC poursuit son processus de recrutement pour le poste d’entraîneur, bien qu’un accord de principe ait été trouvé avec l’ancien technicien autrichien de Crystal Palace.

L’AC Milan aurait trouvé un accord de principe avec Oliver Glasner pour un contrat de deux ans, à 3,5 millions d’euros nets par saison, assorti de primes et d’une option pour une troisième année.


L’ancien coach de Crystal Palace est actuellement en pole position pour succéder à Massimiliano Allegri, récemment limogé et déjà annoncé à Naples pour remplacer Antonio Conte. Néanmoins, le club rossonero continue d’explorer d’autres pistes.


  • Sentito Amorim L’entraîneur portugais a fait part de son sentiment après la rencontre, soulignant la nécessité de rester concentré sur les objectifs du club.

    Selon La Gazzetta dello Sport, le propriétaire Gerry Cardinale et son équipe multiplient les entretiens et les visioconférences depuis plus de deux semaines. Leur dernière réunion en date a réuni Ruben Amorim, l’ancien entraîneur du Sporting Lisbonne, fraîchement départi de Manchester United.


    Fait-il partie des candidats ? Oui, mais il n’est pas en pole position : le sélectionneur argentin des États-Unis, Mauricio Pochettino, a déjà passé deux entretiens avec les responsables de RedBird.

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  • D’abord, le dirigeant.

    Le Milan procède en deux temps : nommer d’abord un directeur technique, puis, seulement après, choisir l’entraîneur.

    Dans ce cadre, l’entraîneur allemand de l’Autriche, Ralf Rangnick, est depuis plusieurs semaines le grand favori pour ce rôle. Toutefois, malgré l’entrevue avec Gerry Cardinale, Geoffrey Moncada et Zlatan Ibrahimović à Vienne il y a neuf jours, aucune décision n’a encore été prise.


    Les discussions se poursuivent, mais plusieurs points de friction demeurent. Le club rossonero hésite face au calendrier et à la rigueur tactique du « Professeur », surnom qui lui colle à la peau en Allemagne.

    De son côté, Rangnick – habitué à superviser l’ensemble des aspects sportifs d’un club – redoute des ingérences dans son travail et des promesses non tenues. Ainsi, si la piste reste la plus sérieuse, le mariage n’est pas aussi acquis qu’il y a encore quelques jours. Rangnick dispose par ailleurs d’une offre de la fédération autrichienne pour prolonger son aventure à la tête de la sélection nationale.