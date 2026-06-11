Milan : accord conclu avec Glasner, mais les discussions se poursuivent : visioconférence avec Ruben Amorim

Le Milan procède en deux temps : nommer d’abord un directeur technique, puis, seulement après, choisir l’entraîneur.

Dans ce cadre, l’entraîneur allemand de l’Autriche, Ralf Rangnick, est depuis plusieurs semaines le grand favori pour ce rôle. Toutefois, malgré l’entrevue avec Gerry Cardinale, Geoffrey Moncada et Zlatan Ibrahimović à Vienne il y a neuf jours, aucune décision n’a encore été prise.





Les discussions se poursuivent, mais plusieurs points de friction demeurent. Le club rossonero hésite face au calendrier et à la rigueur tactique du « Professeur », surnom qui lui colle à la peau en Allemagne.

De son côté, Rangnick – habitué à superviser l’ensemble des aspects sportifs d’un club – redoute des ingérences dans son travail et des promesses non tenues. Ainsi, si la piste reste la plus sérieuse, le mariage n’est pas aussi acquis qu’il y a encore quelques jours. Rangnick dispose par ailleurs d’une offre de la fédération autrichienne pour prolonger son aventure à la tête de la sélection nationale.