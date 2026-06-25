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Grafica CM Allegri Napoli 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Milan : accord concernant les départs de Filippi et Corradi. Tensions avec Allegri : que va-t-il se passer maintenant ?

Milan AC
Mercato

Milan : accord conclu pour le départ de deux membres du staff d’Allegri ; la signature du contrat entre le technicien de Livourne et Naples est reportée.

En vacances en Sardaigne, Massimiliano Allegri attend que le Milan AC solde son dossier pour pouvoir s’engager avec le club azzurro. Ce dernier prend son temps : De Laurentiis, empêché cette semaine par plusieurs rendez-vous, n’a pas encore fixé de rendez-vous. Le projet sportif est toutefois déjà calé ; l’entraîneur toscan échange quotidiennement avec le directeur sportif Manna sur la stratégie du mercato, et un accord de principe porte sur un contrat de trois ans.

L’agent du technicien toscan négocie toujours avec le Milan au sujet des indemnités de départ ; malgré une tension persistante, les deux parties restent en contact permanent depuis exactement trente jours afin de trouver un accord.

  • Corradi et Filippi ont tranché la question.

    Comme prévu, Claudio Filippi, entraîneur des gardiens au sein du staff de Max Allegri, a résilié son contrat avec le Milan, où il était lié jusqu’en 2027. Il ne suivra pas l’entraîneur toscan à Naples, ayant accepté l’offre de Fabio Paratici et de la Fiorentina.

    Autre départ acté au sein du staff d’Allegri : Bernardo Corradi, ancien attaquant du Chievo et de la Lazio, a lui aussi résilié son contrat avec le Milan et s’apprête à prendre ses fonctions à la Sampdoria pour sa première expérience comme entraîneur principal dans le football professionnel.

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  • DEUX SCÉNARIOS POUR ALLEGRI

    La patience a ses limites, et celle d’Aurelio De Laurentiis est sur le point d’atteindre son seuil. Le président du Napoli souhaite clore d’ici la fin de la semaine le feuilleton autour de Massimiliano Allegri. Deux issues se dessinent pour l’ex-technicien du Milan AC : un accord transactionnel avec le club rossonero, impliquant son staff, dans les 48 à 72 heures ; ou une démission suivie d’une action en dommages-intérêts devant le collège de garantie de la FIGC. Une résolution rapide est attendue pour clore un feuilleton qui agite les deux clubs depuis un mois.