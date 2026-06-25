Milan : accord concernant les départs de Filippi et Corradi. Tensions avec Allegri : que va-t-il se passer maintenant ?

En vacances en Sardaigne, Massimiliano Allegri attend que le Milan AC solde son dossier pour pouvoir s’engager avec le club azzurro. Ce dernier prend son temps : De Laurentiis, empêché cette semaine par plusieurs rendez-vous, n’a pas encore fixé de rendez-vous. Le projet sportif est toutefois déjà calé ; l’entraîneur toscan échange quotidiennement avec le directeur sportif Manna sur la stratégie du mercato, et un accord de principe porte sur un contrat de trois ans.

L’agent du technicien toscan négocie toujours avec le Milan au sujet des indemnités de départ ; malgré une tension persistante, les deux parties restent en contact permanent depuis exactement trente jours afin de trouver un accord.