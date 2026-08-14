Milan à une semaine de la reprise : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, entre terrain et mercato

Puis tout s’est soudainement arrêté. Le Milan, qui avait grillé la concurrence et avait entamé l’été avec une nette avance sur ses rivaux, s’est fait rejoindre puis dépasser par ses concurrents, avec 4/5 équipes qui apparaissent pour l’instant supérieures : un mois de juillet marqué par un immobilisme inexplicable. Les évaluations d’Amorim pèsent lourd, certaines inutiles ou trop longues au niveau du calendrier, mais surtout les difficultés à dégraisser l’effectif dans le sens des départs, avec 7/8 joueurs manifestement inadaptés mais qui n’ont pas d’offres et qui risquent désormais de rester obtorto collo ou d’être bradés ou prêtés, voir Athekame à Lyon.





Tomori, Fofana, Odogu et, de manière surprenante, Nkunku sont hors du projet. Gimenez et Estupinan semblent dans un entre-deux et risquent de passer des portes tournantes des négociations à une place sur le terrain, si des propositions satisfaisantes, pour l’instant inexistantes, n’arrivent pas. L’idée de faire filtrer une short list des départs au 13 août n’a pas semblé être une manœuvre utile pour les favoriser, surtout dans le cas de joueurs aux contrats courts. Sans compter la situation de Leao, le joueur le mieux payé de l’effectif qui s’est mis lui-même en vente, n’a pas reçu d’offres à la hauteur et semble désormais pouvoir aussi rester à Milan, sans que l’on sache vraiment avec quel statut et quel état d’esprit, s’il ne parvient pas à être cédé dans les prochains jours. Même la mauvaise humeur de Maignan et Rabiot, qui reviennent à une semaine de la reprise à Milanello, due au départ d’Allegri, s’est révélée être un boomerang, puisqu’il s’agit de deux piliers de l’effectif.





Les départs avortés ont freiné le mercato des arrivées et pour l’instant au moins deux postes, celui de défenseur central et celui de couloir gauche, aux côtés de Gabbia et Bartesaghi, semblent dégarnis. Amorim avait demandé Goncalo Inacio pour l’arrière-garde au début du mercato et, à la mi-août, il n’est toujours pas arrivé. Sans compter les doutes sur le plan numérique à certains postes : bref, même si Cardinale a garanti les achats, le Milan reste à la mi-août, à une semaine du début du championnat et à deux de la fin du mercato, un chantier ouvert, et il n’est pas facile de réaliser en quinze jours ce que tu n’as pas réussi à faire en trois mois.