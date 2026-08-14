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Milan à une semaine de la reprise : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, entre terrain et mercato

Milan AC

L’AC Milan débutera dans sept jours face au Torino de l’ex-Istanbul Ignazio Abate : le point sur l’été et ce qu’il faut pour compléter l’effectif.

Sept jours avant l’heure X. Le Milan de Ruben Amorim, engagé dans le match amical du 15 août, à Wrocław contre Manchester United, ancien club du technicien portugais, dispute son dernier test avant ses débuts officiels de la saison, prévus pour le dimanche 23 août au Stadio Grande Torino contre le Torino d’une vieille connaissance, Ignazio Abate. Un début à ne pas manquer pour éviter de voir surgir les premiers fantômes, après un été compliqué, d’autant que lors des deux dernières saisons, Fonseca a concédé un nul, justement contre le Toro, et Allegri une défaite à domicile contre la Cremonese.


Voyons donc, à une semaine du coup d’envoi, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas entre le terrain et le mercato

  • LE TERRAIN, CE QUI FONCTIONNE

    Le Milan d’Amorim est une équipe complètement différente de celui d’Allegri, et cela s’est vu dès les premières sorties de la saison : l’équipe, même si elle n’a pour l’instant récolté que deux matches nuls, contre le Celtic et l’Inter, ainsi qu’une lourde défaite contre Chelsea, cherche à faire le jeu, en jouant à visage découvert et en pressant haut. Un style fondé sur le 3-4-2-1 de l’ancien du Sporting, qui laisse entrevoir une idée de football bien définie et précise, avec l’intention de dominer le match et non de le subir, comme c’était le cas l’an passé. Les attaquants et les joueurs créatifs peuvent assurément tirer profit de cette situation, tout comme le spectacle offert aux supporters. Ce qui rassure le plus, c’est la volonté de l’entraîneur et la clarté de ses intentions, qu’il ne devra pas abandonner, même en cas de résultats négatifs au départ.

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  • Terrain, ce qui ne fonctionne pas

    Clairement, cette approche présente un revers de la médaille riche en inconnues : l’équipe doit de nouveau modifier, pour la troisième année de suite, sa propre philosophie, après être passée du football proactif de Fonseca à celui, conservateur, d’Allegri, avant de basculer encore vers une nouvelle idée de jeu. Certains joueurs qui semblaient avoir trouvé davantage de sécurité et de garanties dans le style d’Allegri sont apparus en difficulté avec les nouveaux dogmes de la relance depuis l’arrière et de la proposition de jeu dans chaque situation, comme par exemple Pavlovic, l’un des meilleurs la saison dernière.

    D’autres, en revanche, ne sont tout simplement pas adaptés et l’évaluation excessive pendant la tournée de la part de l’entraîneur portugais a rallongé les délais sur le marché des transferts, même si elle a été nécessaire pour mettre en place un projet pluriannuel comme le lui a demandé Gerry Cardinale. Les nombreux buts encaissés inquiètent : six jusqu’ici en trois matches, conséquence d’une défense souvent haute qui doit courir vers son but. Le doute, c’est que l’intégralisme d’Amorim puisse se révéler un obstacle plutôt qu’un plus, si les résultats ne devaient pas être positifs au départ.

  • MERCATO, CE QUI FONCTIONNE

    Cardinale et les hommes du mercato de l’AC Milan ont été rapides à saisir les opportunités dès le début des négociations, pour amener à la cour d’Amorim deux pièces fondamentales, dont on ne pouvait plus se passer : en attaque est arrivé Goncalo Ramos, le transfert le plus cher de la Serie A et de l’histoire du Milan avec ses 75 millions d’euros, un buteur qui est une garantie et probablement le meilleur profil disponible sur le marché, étant donné qu’il s’agissait de l’attaquant remplaçant des champions d’Europe du PSG.

    Même constat pour la défense : Mario Gila, qui s’est blessé contre le Celtic et qui a repris l’entraînement avec le groupe ces derniers jours, est une recrue importante, puisque l’AC Milan a réussi à prendre le dessus sur Naples, l’Inter et d’autres concurrents, que l’Espagnol connaît parfaitement le championnat italien et qu’il s’agit d’une pièce fondamentale pour l’arrière-garde, comme l’a montré son bon début contre les Écossais. Deux besoins comblés immédiatement et sans regarder à la dépense.

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  • Mercato, ce qui ne fonctionne pas

    Puis tout s’est soudainement arrêté. Le Milan, qui avait grillé la concurrence et avait entamé l’été avec une nette avance sur ses rivaux, s’est fait rejoindre puis dépasser par ses concurrents, avec 4/5 équipes qui apparaissent pour l’instant supérieures : un mois de juillet marqué par un immobilisme inexplicable. Les évaluations d’Amorim pèsent lourd, certaines inutiles ou trop longues au niveau du calendrier, mais surtout les difficultés à dégraisser l’effectif dans le sens des départs, avec 7/8 joueurs manifestement inadaptés mais qui n’ont pas d’offres et qui risquent désormais de rester obtorto collo ou d’être bradés ou prêtés, voir Athekame à Lyon.


    Tomori, Fofana, Odogu et, de manière surprenante, Nkunku sont hors du projet. Gimenez et Estupinan semblent dans un entre-deux et risquent de passer des portes tournantes des négociations à une place sur le terrain, si des propositions satisfaisantes, pour l’instant inexistantes, n’arrivent pas. L’idée de faire filtrer une short list des départs au 13 août n’a pas semblé être une manœuvre utile pour les favoriser, surtout dans le cas de joueurs aux contrats courts. Sans compter la situation de Leao, le joueur le mieux payé de l’effectif qui s’est mis lui-même en vente, n’a pas reçu d’offres à la hauteur et semble désormais pouvoir aussi rester à Milan, sans que l’on sache vraiment avec quel statut et quel état d’esprit, s’il ne parvient pas à être cédé dans les prochains jours. Même la mauvaise humeur de Maignan et Rabiot, qui reviennent à une semaine de la reprise à Milanello, due au départ d’Allegri, s’est révélée être un boomerang, puisqu’il s’agit de deux piliers de l’effectif.


    Les départs avortés ont freiné le mercato des arrivées et pour l’instant au moins deux postes, celui de défenseur central et celui de couloir gauche, aux côtés de Gabbia et Bartesaghi, semblent dégarnis. Amorim avait demandé Goncalo Inacio pour l’arrière-garde au début du mercato et, à la mi-août, il n’est toujours pas arrivé. Sans compter les doutes sur le plan numérique à certains postes : bref, même si Cardinale a garanti les achats, le Milan reste à la mi-août, à une semaine du début du championnat et à deux de la fin du mercato, un chantier ouvert, et il n’est pas facile de réaliser en quinze jours ce que tu n’as pas réussi à faire en trois mois.

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