Après les arrivées successives de Goncalo Ramos et Mario Gila, l’AC Milan frappe un nouveau coup sur le marché des transferts : cette fois, il s’agit de Sankhoun Diawara, défenseur central de Troyes, avec lequel il a disputé 14 matches la saison dernière (pour un total de 1 048 minutes jouées) en Ligue 2.
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Milan a recruté le défenseur né en 2006 Diawara en provenance de Troyes : c’est le remplaçant de Pavlovic
Le remplaçant de Pavlovic
Au départ, le recrutement du joueur né en 2006 avait été programmé pour renforcer les rangs de Milan Futuro de Sergio Navarro, mais la direction évalue la possibilité de l’intégrer immédiatement à l’équipe première, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. L’objectif est de le faire grandir dans l’ombre de Pavlović, auquel il ressemble beaucoup en termes de caractéristiques, en faisant de lui sa doublure dans l’effectif, avant de compléter l’arrière-garde avec le recrutement d’un autre défenseur central.
LE COÛT
Grand, puissant physiquement, gaucher et très habile dans la relance, le joueur de 20 ans est l’un des meilleurs espoirs du football français, avec plusieurs apparitions en équipe de France Bleus U19. Le montant global de l’opération devrait tourner autour de trois millions d’euros. La volonté du joueur a été décisive : il a choisi d’écarter l’offre des Glasgow Rangers pour épouser le projet de l’AC Milan.
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