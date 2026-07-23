Au départ, le recrutement du joueur né en 2006 avait été programmé pour renforcer les rangs de Milan Futuro de Sergio Navarro, mais la direction évalue la possibilité de l’intégrer immédiatement à l’équipe première, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. L’objectif est de le faire grandir dans l’ombre de Pavlović, auquel il ressemble beaucoup en termes de caractéristiques, en faisant de lui sa doublure dans l’effectif, avant de compléter l’arrière-garde avec le recrutement d’un autre défenseur central.