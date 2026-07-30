Opération fantaisie. L’AC Milan veut ajouter de la qualité à un secteur offensif qui compte un talent en plein essor comme Alphadio Cissé et deux stars comme Christian Pulisic et Christopher Nkunku. Dans le jeu des duos, il faut un autre milieu offensif, un vrai numéro 10.





Après avoir vu s’envoler la piste Karetsas ( parti au Borussia Dortmund), Almstadt évalue plusieurs profils avec les signalements de Gardiner et le feu vert d’Amorim. Entre Soulè et Nwaneri, un vieux coup de cœur de la direction milanaise réapparaît également : Ibrahim Maza, international algérien qui fêtera ses 21 ans en novembre.





L’été dernier, le club lombard avait longuement négocié avec le Hertha Berlin pour le talent nord-africain, mais au final c’est le Bayer Leverkusen qui a eu le dernier mot avec un investissement d’environ 12 millions d’euros plus bonus.