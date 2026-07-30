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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

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Milan a pris contact avec les agents de Maza : le milieu offensif du Bayer Leverkusen plaît à Amorim et Gardiner

Milan AC
I. Maza
Mercato
Bayer Leverkusen

L’international algérien Maza est dans le viseur de l’AC Milan depuis l’époque où il portait le maillot du Hertha Berlin.

Opération fantaisie. L’AC Milan veut ajouter de la qualité à un secteur offensif qui compte un talent en plein essor comme Alphadio Cissé et deux stars comme Christian Pulisic et Christopher Nkunku. Dans le jeu des duos, il faut un autre milieu offensif, un vrai numéro 10.


Après avoir vu s’envoler la piste Karetsas ( parti au Borussia Dortmund), Almstadt évalue plusieurs profils avec les signalements de Gardiner et le feu vert d’Amorim. Entre Soulè et Nwaneri, un vieux coup de cœur de la direction milanaise réapparaît également : Ibrahim Maza, international algérien qui fêtera ses 21 ans en novembre.


L’été dernier, le club lombard avait longuement négocié avec le Hertha Berlin pour le talent nord-africain, mais au final c’est le Bayer Leverkusen qui a eu le dernier mot avec un investissement d’environ 12 millions d’euros plus bonus.

  • Il plaît beaucoup à l’AC Milan

    Maza est un joueur qui plaît beaucoup à l’AC Milan parce qu’il a du talent, sait lire avant les autres le développement de l’action, possède une intelligence tactique hors du commun et a d’excellents timings pour se projeter dans la surface de réparation. Amorim a validé ce type de profil aussi parce que nous parlons d’un garçon encore très jeune et avec une large marge de progression. Sa première saison au Bayer Leverkusen est allée au-delà de toutes les attentes les plus optimistes : Maza a beaucoup joué (44 matches, NDLR), en apportant une contribution significative sur le plan offensif avec 5 buts et 6 passes décisives.

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  • Contact avec les agents

    Casa Milan est le théâtre d’un va-et-vient d’agents et d’intermédiaires ces derniers temps. Ces dernières heures, Almstadt a eu un long échange avec un représentant de Stellar justement au sujet de Maza (le même qui fait avancer le dossier Leao avec Fenerbahçe), afin de comprendre s’il existe une marge pour ouvrir des négociations avec le Bayer Leverkusen.

  • COÛTS ÉLEVÉS

    Pour le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen Carlos Martinez Novell Maza est un joueur important sur lequel il compte miser la saison prochaine. Milan a compris que, pour l’Algérien, les coûts seraient élevés pour le transfert, on parle d’une valorisation supérieure à 40 millions d’euros. Dans les prochains jours, les parties feront le point pour comprendre s’il existe une marge de manœuvre afin d’essayer d’avancer dans une éventuelle négociation.

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