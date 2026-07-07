Le Milan AC et la Lazio Rome poursuivent leurs discussions en vue d’un accord pour le transfert de Mario Gila vers le club lombard. La première offre des Rossoneri, composée de 25 millions d’euros plus 2 millions de bonus, a été jugée insuffisante par le président laziale, Claudio Lotito, qui exige 30 millions garantis. La moitié de la somme perçue par la Lazio reviendra au Real Madrid.
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Milan a finalisé l'arrivée de Gila : accord conclu avec la Lazio, les détails financiers
L'agent de Gila au siège du Milan : « Nous travaillons d'arrache-pied. »
Alejandro Camano, l'agent de Mario Gila, pilote activement ce dossier : hier, il a soumis l'offre des Rossoneri à la Lazio à Rome, puis, ce matin, il s'est rendu à Casa Milan pour rencontrer Bobby Gardiner et Hendrik Almstadt. L'avenir de Victor Valdenpenas, défenseur polyvalent né en 2006 et formé au Real Madrid, est également à l'ordre du jour.
Interrogé par la presse, l’agent a confié : « Comment s’est passée la rencontre ? Comme toujours, tous les rendez-vous avec les clubs italiens se déroulent très bien. »
Interrogé sur le dossier Gila, il a ajouté : « De l’optimisme pour Gila au Milan ? Il y a plusieurs noms, plusieurs négociations, nous y travaillons. »
NOUVELLE OFFRE
Mario Gila et son agent Alejandro Camano poussent pour que le défenseur espagnol rejoigne le Milan, avec lequel ils ont déjà trouvé un accord pour un contrat de cinq ans à 5 millions d’euros nets par saison. Selon nos informations, le club rossonero s’apprête à soumettre une deuxième offre à la Lazio pour finaliser le transfert.
L’accord est conclu.
La deuxième offre du Milan a été acceptée par la Lazio : accord total sur un montant avoisinant les 30 millions d'euros, soit la somme réclamée par Lotito depuis le début. Il ne reste plus que les dernières formalités avant que Gila ne signe son contrat de 5 ans.
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