Le changement était programmé et il est intervenu à la 63e minute : Camarda a quitté la pelouse pour Ramos dans un passage de relais tout à fait normal. Voire une question de hiérarchie, car le jeune talent de l’AC Milan sait que le titulaire désigné est l’avant-centre arrivé du PSG pour plus de 70 millions d’euros. Durant ces 27 minutes, Ramos, pas encore au meilleur de sa forme puisqu’il est arrivé au stage il y a moins d’une semaine, a créé deux occasions de but et, sur l’une d’elles, Bisseck a contré une frappe qui semblait faire mouche. Intéressant également, son travail dos au but pour favoriser les projections des milieux offensifs.