Le travail d’Amorim est déjà visible, même s’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer de nombreux aspects. Le technicien portugais a besoin de temps et des joueurs adaptés pour mettre en place ses idées de jeu, et parmi eux, il y a assurément Goncalo Ramos : l’ancien du Psg est le bon point d’appui offensif pour valoriser la production des milieux de terrain et des meneurs de jeu. Contre l’Inter, il a fait ses débuts sous le maillot de Milan, même si c’était lors d’un match amical.
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Milan, 27 minutes pour Gonçalo Ramos contre l’Inter : voici comment s’est passé ses débuts sous le maillot de l’AC Milan
27 MINUTES POUR RAMOS
Le changement était programmé et il est intervenu à la 63e minute : Camarda a quitté la pelouse pour Ramos dans un passage de relais tout à fait normal. Voire une question de hiérarchie, car le jeune talent de l’AC Milan sait que le titulaire désigné est l’avant-centre arrivé du PSG pour plus de 70 millions d’euros. Durant ces 27 minutes, Ramos, pas encore au meilleur de sa forme puisqu’il est arrivé au stage il y a moins d’une semaine, a créé deux occasions de but et, sur l’une d’elles, Bisseck a contré une frappe qui semblait faire mouche. Intéressant également, son travail dos au but pour favoriser les projections des milieux offensifs.
L’accord avec Leao
La connexion entre Leao et Ramos est évidente, sur le terrain comme en dehors. Rafa repique et cherche à enrouler le ballon au second poteau, où Gonçalo vient attaquer le ballon de la tête. Exactement comme sur le but de la victoire du Portugal en seizièmes de finale de la dernière Coupe du monde contre la Croatie. Et qui sait si les supporters de l’AC Milan pourront voir cette entente avec continuité la saison prochaine.
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