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Mikey Moore restera-t-il aux Rangers ? Une ancienne star de l'équipe d'Écosse explique pourquoi la lutte pour le maintien de Tottenham et le prochain entraîneur du club détermineront l'avenir de ce jeune prodige
Moore est entré dans l'histoire avec son club d'origine, Tottenham
Moore a fait ses débuts chez les seniors dans le nord de Londres, avec 21 apparitions en compétition à son actif sous les couleurs des Spurs. Il a ouvert son compteur de buts lors d’un match de Ligue Europa contre Elfsborg en janvier 2025, devenant ainsi le plus jeune buteur anglais dans une grande compétition européenne à l’âge de 17 ans et 172 jours.
Il n'a pas été utilisé lors de la finale qui a vu Tottenham remporter ce titre continental la saison dernière, mettant fin à 17 ans d'attente pour un trophée majeur, mais il a pu prendre son envol durant l'été 2025 en rejoignant Glasgow.
Le temps de jeu régulier dont il a bénéficié avec les Rangers a bien servi Moore, qui a inscrit cinq buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues, et l'avenir s'annonce encore prometteur pour ce joueur dont le potentiel n'a jamais fait de doute.
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Qu'est-ce qui rend Moore, ce jeune prodige, si spécial ?
L'ancien attaquant des Gers, Gray, s'est confié en exclusivité à GOAL via BetSelect.co.uk pour expliquer ce qui rend Moore si spécial et pourquoi les grands clubs de la Premiership écossaise feront tout pour le garder : « Il est formidable. Je sais qu'ils l'adorent là-bas, et son talent a eu un impact énorme au sein du club.
« M'a-t-il surpris ? J'avais bien sûr eu l'occasion de le voir à l'œuvre à Tottenham. J'avais eu un aperçu de son jeu, mais pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Pas grand-chose, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je trouve qu'il a été brillant.
« C'est un excellent prêt. Malheureusement, ce n'est qu'un prêt. Je pense que si j'étais Tottenham, et que je regardais la situation du club en ce moment, s'ils descendent – ce qui est possible, même s'ils s'en sortent de justesse –, est-ce le genre de joueur qu'ils voudraient récupérer à 18 ans ? Ils pourraient dire : « Bon, tu as 18 ans, alors on te laissera là-bas si tu veux rester, si ça te plaît, on te laissera là-bas encore un an ».
« Je pense que cela dépend beaucoup de Mikey Moore et de l’entraîneur qu’ils auront, de celui qu’ils recruteront. Car l’entraîneur pourrait se dire : “Non, je veux qu’il continue à progresser, il peut passer une année de plus aux Rangers”. Ou il pourrait dire : “Non, j’ai besoin de ce talent maintenant, je vais l’utiliser, je vais l’exploiter”.
« S’il le rappelle pour ne pas le faire jouer, à quoi ça sert ? C’est du gâchis. Je pense donc que la nomination du nouvel entraîneur à Tottenham est un facteur déterminant pour savoir si Mikey Moore restera à Ibrox ou non. Évidemment, de mon point de vue, j’espère qu’il restera. »
Les Rangers pourraient-ils prolonger le prêt de Moore ?
Il existe déjà des exemples de prêts accordés par l'Old Firm à des joueurs évoluant en Premier League, et Gray ajoute que Moore pourrait bien suivre cette voie : « Il le pourrait, encore une fois, s'il fait preuve de patience. Il n'a que 18 ans, il a donc tout le temps devant lui. Beaucoup de temps. Et s’il a apprécié Glasgow, s’il a apprécié les Rangers, je ne vois pas pourquoi il ne jouerait pas dans un grand club comme celui-là. Et si cela lui permet de disputer des compétitions européennes d’une manière ou d’une autre, alors il pourrait bien se dire : “Tu sais quoi, oui, ça fait partie de ma formation, j’apprends beaucoup, et j’ai déjà beaucoup appris”.
« Et je pense que Danny Rohl, lui aussi, en tirerait des enseignements. Je pense qu’il serait un bon entraîneur pour lui pendant encore 12 mois. Donc, dans l’ensemble, je suis optimiste, mais je pense que tout dépendra du nouvel entraîneur de Tottenham. »
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Jusqu'à quand le contrat de Moore à Tottenham court-il ?
Igor Tudor assure l'intérim à la tête des Spurs, mais il sera remplacé par un entraîneur principal à l'été. Le nouvel entraîneur pourrait décider d'intégrer Moore dans ses plans, l'ailier créatif ayant prouvé qu'il ne se laissait pas déstabiliser par la pression.
Gray a poursuivi en expliquant que les expériences vécues à Ibrox avaient été très utiles à Moore : « Ce que cela montre, c'est : êtes-vous capable de gérer la situation ? Ce que cela montre aux gens qui vous regardent, c’est : a-t-il craqué et s’est-il effondré lorsqu’il a joué contre le Celtic, lors de ces grands matchs ? Non, il ne l’a pas fait. Il s’est montré à la hauteur, il a été à la hauteur, et il a été performant. C’est donc un atout énorme à avoir quand on est jeune. Et les gens le remarqueront, c’est une certitude absolue. »
Tottenham a un contrat avec Moore jusqu’en 2030, et son avenir à long terme se trouve dans la capitale anglaise. Il devrait à un moment donné intégrer le onze de base de son club d’origine, mais une saison supplémentaire à Ibrox pourrait s’avérer être la meilleure option pour toutes les parties concernées.
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