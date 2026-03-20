Mikey Moore restera-t-il aux Rangers ? Une ancienne star de l'équipe d'Écosse explique pourquoi la lutte pour le maintien de Tottenham et le prochain entraîneur du club détermineront l'avenir de ce jeune prodige

L'ancien attaquant des Gers, Gray, s'est confié en exclusivité à GOAL via BetSelect.co.uk pour expliquer ce qui rend Moore si spécial et pourquoi les grands clubs de la Premiership écossaise feront tout pour le garder : « Il est formidable. Je sais qu'ils l'adorent là-bas, et son talent a eu un impact énorme au sein du club.

« M'a-t-il surpris ? J'avais bien sûr eu l'occasion de le voir à l'œuvre à Tottenham. J'avais eu un aperçu de son jeu, mais pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Pas grand-chose, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je trouve qu'il a été brillant.

« C'est un excellent prêt. Malheureusement, ce n'est qu'un prêt. Je pense que si j'étais Tottenham, et que je regardais la situation du club en ce moment, s'ils descendent – ce qui est possible, même s'ils s'en sortent de justesse –, est-ce le genre de joueur qu'ils voudraient récupérer à 18 ans ? Ils pourraient dire : « Bon, tu as 18 ans, alors on te laissera là-bas si tu veux rester, si ça te plaît, on te laissera là-bas encore un an ».

« Je pense que cela dépend beaucoup de Mikey Moore et de l’entraîneur qu’ils auront, de celui qu’ils recruteront. Car l’entraîneur pourrait se dire : “Non, je veux qu’il continue à progresser, il peut passer une année de plus aux Rangers”. Ou il pourrait dire : “Non, j’ai besoin de ce talent maintenant, je vais l’utiliser, je vais l’exploiter”.

« S’il le rappelle pour ne pas le faire jouer, à quoi ça sert ? C’est du gâchis. Je pense donc que la nomination du nouvel entraîneur à Tottenham est un facteur déterminant pour savoir si Mikey Moore restera à Ibrox ou non. Évidemment, de mon point de vue, j’espère qu’il restera. »