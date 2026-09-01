Getty Images Sport
Traduit par
Mikey Moore boucle son prêt au FC Cologne en provenance de Tottenham après un passage remarqué aux Rangers
Moore boucle son transfert en Bundesliga
Le jeune Anglais a officiellement rejoint Cologne dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Tottenham. Ce transfert fait suite à une impressionnante campagne 2025-26 avec les Rangers, où il a disputé 47 matches et remporté le prix de Jeune joueur de l’année. Déjà apparu à 21 reprises avec l’équipe première des Spurs, l’ailier cherche désormais à obtenir un temps de jeu régulier dans l’élite allemande.
- Pro Sports Images
Le directeur sportif soutient l’adolescent
Le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, a accueilli avec enthousiasme le jeune ailier dans un communiqué officiel du club : « Malgré son jeune âge, Mikey affiche déjà une maturité remarquable. »
Kessler a souligné sa confiance dans les qualités de l'attaquant, ajoutant : « Il possède d'excellentes qualités techniques, se montre créatif et audacieux dans les un-contre-un, et représente constamment une menace en attaque grâce à son dynamisme et à son insouciance. Son profil va élargir nos options dans le dernier tiers du terrain et nous apporter davantage de polyvalence. Nous sommes convaincus qu'il franchira avec nous les prochaines étapes de son développement. »
L’ailier savoure le défi allemand
Moore a révélé avoir été immédiatement convaincu par l’intérêt persistant du club et sa philosophie offensive pendant les négociations : « Le club a montré un grand intérêt dès le début. Les discussions avec la direction se sont très bien passées ; la perspective de jouer ici en Bundesliga et la manière dont le club veut jouer ont rendu ma décision très facile. »
L’international anglais chez les jeunes a également exposé son ambition d’avoir un impact immédiat : « L’équipe a très bien commencé. J’ai regardé les deux matches de coupe et le match contre Hoffenheim. Je suis ravi d’être ici maintenant, et je veux aider l’équipe en marquant autant de buts et en délivrant autant de passes décisives que possible, afin que nous puissions continuer sur cette lancée et faire une bonne saison. »
- Getty Images Sport
Stuttgart attend le débutant
Le talent de 19 ans pourrait effectuer rapidement ses débuts en Bundesliga lorsque Cologne se déplacera sur la pelouse de VfB Stuttgart vendredi. L'équipe de Rene Wagner arrive avec le moral au beau fixe après avoir lancé sa saison par une victoire 2-1 en DFB-Pokal contre les Wurzburger Kickers puis un succès 3-2 en championnat face à Hoffenheim. Aux côtés de ses compatriotes anglais Reigan Heskey et Jahmai Simpson-Pusey, l'adolescent vient renforcer une attaque en forme qui cherche à prolonger son début de saison parfait.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles