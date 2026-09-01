Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Mikey Moore boucle son prêt au FC Cologne en provenance de Tottenham après un passage remarqué aux Rangers

Mercato
M. Moore
Tottenham
Cologne
Premier League
Bundesliga

Le jeune talent de Tottenham Hotspur, Mikey Moore, a finalisé un prêt d’une saison au FC Cologne, pensionnaire de Bundesliga, après un passage prolifique aux Rangers. L’ailier de 19 ans a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives pendant son séjour en Écosse, et il prend désormais la direction de l’Allemagne afin d’acquérir davantage d’expérience en équipe première au plus haut niveau lors de la saison 2026-2027.

  • Moore boucle son transfert en Bundesliga

    Le jeune Anglais a officiellement rejoint Cologne dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Tottenham. Ce transfert fait suite à une impressionnante campagne 2025-26 avec les Rangers, où il a disputé 47 matches et remporté le prix de Jeune joueur de l’année. Déjà apparu à 21 reprises avec l’équipe première des Spurs, l’ailier cherche désormais à obtenir un temps de jeu régulier dans l’élite allemande.


    • Publicité
  • imago-sport-1082132757.jpgPro Sports Images

    Le directeur sportif soutient l’adolescent

    Le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, a accueilli avec enthousiasme le jeune ailier dans un communiqué officiel du club : « Malgré son jeune âge, Mikey affiche déjà une maturité remarquable. »

    Kessler a souligné sa confiance dans les qualités de l'attaquant, ajoutant : « Il possède d'excellentes qualités techniques, se montre créatif et audacieux dans les un-contre-un, et représente constamment une menace en attaque grâce à son dynamisme et à son insouciance. Son profil va élargir nos options dans le dernier tiers du terrain et nous apporter davantage de polyvalence. Nous sommes convaincus qu'il franchira avec nous les prochaines étapes de son développement. »

  • L’ailier savoure le défi allemand

    Moore a révélé avoir été immédiatement convaincu par l’intérêt persistant du club et sa philosophie offensive pendant les négociations : « Le club a montré un grand intérêt dès le début. Les discussions avec la direction se sont très bien passées ; la perspective de jouer ici en Bundesliga et la manière dont le club veut jouer ont rendu ma décision très facile. »

    L’international anglais chez les jeunes a également exposé son ambition d’avoir un impact immédiat : « L’équipe a très bien commencé. J’ai regardé les deux matches de coupe et le match contre Hoffenheim. Je suis ravi d’être ici maintenant, et je veux aider l’équipe en marquant autant de buts et en délivrant autant de passes décisives que possible, afin que nous puissions continuer sur cette lancée et faire une bonne saison. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Stuttgart attend le débutant

    Le talent de 19 ans pourrait effectuer rapidement ses débuts en Bundesliga lorsque Cologne se déplacera sur la pelouse de VfB Stuttgart vendredi. L'équipe de Rene Wagner arrive avec le moral au beau fixe après avoir lancé sa saison par une victoire 2-1 en DFB-Pokal contre les Wurzburger Kickers puis un succès 3-2 en championnat face à Hoffenheim. Aux côtés de ses compatriotes anglais Reigan Heskey et Jahmai Simpson-Pusey, l'adolescent vient renforcer une attaque en forme qui cherche à prolonger son début de saison parfait.

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Cologne crest
Cologne
KOE
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham crest
Tottenham
TOT