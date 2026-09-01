Mikey Moore boucle son prêt au FC Cologne en provenance de Tottenham après un passage remarqué aux Rangers

Le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, a accueilli avec enthousiasme le jeune ailier dans un communiqué officiel du club : « Malgré son jeune âge, Mikey affiche déjà une maturité remarquable. »

Kessler a souligné sa confiance dans les qualités de l'attaquant, ajoutant : « Il possède d'excellentes qualités techniques, se montre créatif et audacieux dans les un-contre-un, et représente constamment une menace en attaque grâce à son dynamisme et à son insouciance. Son profil va élargir nos options dans le dernier tiers du terrain et nous apporter davantage de polyvalence. Nous sommes convaincus qu'il franchira avec nous les prochaines étapes de son développement. »