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Mikel Oyarzabal réagit aux rumeurs de transfert vers le FC Barcelone et dévoile le dispositif d'accompagnement mis en place pour Lamine Yamal au sein du camp de préparation de l'Espagne en vue de la Coupe du monde
Mettre de côté le tumulte barcelonais
Malgré les rumeurs le liant au FC Barcelone, Oyarzabal affirme ne pas se laisser déconcentrer pendant le parcours de l’Espagne en Coupe du monde. Âgé de 29 ans, ce joueur qui incarne depuis longtemps la Real Sociedad sort d’une saison 2025-2026 exceptionnelle au cours de laquelle il a inscrit 18 buts et délivré quatre passes décisives en 40 matchs.
Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, il a balayé les spéculations : « Si on parle de moi, c’est que je dois bien faire mon travail, mais je n’y prête pas attention et je ne perds pas de temps avec ça. Pour l’instant, je suis concentré sur cette Coupe du monde. Je veux aider l’équipe de toutes les façons possibles pour les prochains matchs, que je joue ou non, en m’assurant que tout se passe bien pour le groupe, car c’est l’essentiel. »
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Engagement envers la Real Sociedad
Les interrogations sur un éventuel départ reviennent inévitablement sur le statut d’« homme d’un seul club » d’Oyarzabal au Real Sociedad, où il a disputé 437 matchs, inscrit 133 buts et remporté deux Copa del Rey. Sous contrat encore deux ans, l’attaquant n’envisage pas de forcer un transfert ni d’entamer des négociations pendant son séjour en sélection nationale.
« Je suis serein. Je l’ai répété maintes fois : la Real Sociedad et Saint-Sébastien, c’est chez moi. C’est mon havre de paix, le lieu où j’ai grandi, et le club qui m’a offert l’opportunité d’être là où je suis aujourd’hui », a-t-il expliqué. « Donc, sur ce plan, je reste calme, je ne m’emballe pas. Nous n’avons pas encore évoqué de renouvellement. Il me reste deux ans de contrat et le chemin est encore long. »
Protéger Yamal
Si Oyarzabal gère son propre avenir avec sang-froid, il tient toutefois à protéger son coéquipier de 18 ans, Yamal, de l’intense attention médiatique mondiale. Malgré son jeune âge, Yamal est déjà devenu la figure de proue de l’Espagne, avec 27 sélections, sept buts et 12 passes décisives à son actif, après avoir joué un rôle déterminant dans le triomphe de son équipe à l’Euro 2024. Oyarzabal estime que les cadres de la sélection ont le devoir de protéger la jeune pépite du FC Barcelone.
« Je pense qu’il n’en a probablement pas pleinement conscience lui-même, et je ne pense pas que les gens en dehors du club réalisent vraiment ce que cela signifie d’avoir 18 ans », a déclaré Oyarzabal. « Je n’ose même pas imaginer ce qu’il a vécu lors du dernier Championnat d’Europe alors qu’il avait 16 ans : à son âge, porter un tel poids et avoir un tel impact est exceptionnel. Je pense donc que c’est à nous, à vous, à tout le monde, de veiller sur lui, de l’aider à se sentir à l’aise et soutenu, car à cet âge, sans stabilité ni sang-froid, tout peut vite devenir instable. C’est une responsabilité collective : la sienne, bien sûr, mais aussi celle de chacun de nous, pour l’accompagner sur cette voie. »
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L'impact de Yamal sur le terrain
Au-delà de son rôle de mentor en dehors du terrain, Oyarzabal salue l’avantage tactique que Yamal apporte à l’attaque espagnole. Leur complicité était évidente lors de la récente victoire contre l’Arabie saoudite, quand Oyarzabal a servi la passe décisive au jeune joueur, soulignant que ses qualités techniques uniques créent des occasions pour tous dans le dernier tiers.
« Jouer avec lui change tout. Sa simple présence sème le chaos chez l’adversaire, et ce qu’il est capable de faire est unique », analyse la star de la Real Sociedad. « Notre rôle, ensuite, est d’exploiter au mieux ce qu’il crée et d’apporter notre propre contribution pour maximiser son impact. »