Mikel Oyarzabal réagit aux rumeurs de transfert vers le FC Barcelone et dévoile le dispositif d'accompagnement mis en place pour Lamine Yamal au sein du camp de préparation de l'Espagne en vue de la Coupe du monde

Malgré les rumeurs le liant au FC Barcelone, Oyarzabal affirme ne pas se laisser déconcentrer pendant le parcours de l’Espagne en Coupe du monde. Âgé de 29 ans, ce joueur qui incarne depuis longtemps la Real Sociedad sort d’une saison 2025-2026 exceptionnelle au cours de laquelle il a inscrit 18 buts et délivré quatre passes décisives en 40 matchs.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, il a balayé les spéculations : « Si on parle de moi, c’est que je dois bien faire mon travail, mais je n’y prête pas attention et je ne perds pas de temps avec ça. Pour l’instant, je suis concentré sur cette Coupe du monde. Je veux aider l’équipe de toutes les façons possibles pour les prochains matchs, que je joue ou non, en m’assurant que tout se passe bien pour le groupe, car c’est l’essentiel. »







