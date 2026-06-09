Les cadors du football européen ont affiché une solide cohésion et une confiance affirmée après leur prestation dominante au stade de Puebla. Au moment d’évoquer sa série de buts et la démarche tactique collective, Oyarzabal a confié aux journalistes : « Je suis heureux et je cherche à apporter ma pierre à l’édifice de toutes les manières possibles. Notre réussite repose sur le fait que, en tant que groupe, nous savons ce que nous avons à faire et nous nous faisons entièrement confiance. »

De son côté, Pedri, l’autre buteur de la rencontre, a ajouté : « C’était un match pour créer une dynamique, et c’est exactement ce que nous avons réussi à faire. Je ne savais pas qu’on m’aimait autant ici au Mexique. »