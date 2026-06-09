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Mikel Oyarzabal inscrit un sixième but consécutif ! L’attaquant espagnol poursuit sa série tandis que les favoris de la Coupe du monde signent une victoire convaincante lors de leur match de préparation face au Pérou
La Roja a survolé son dernier match amical.
L'équipe de Luis de la Fuente a ravi des milliers de supporters au Mexique en imposant sa domination à quelques jours du coup d'envoi du tournoi. Oyarzabal a ouvert le score d'une frappe puissante à l'entrée de la surface dès la deuxième minute, avant que le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri ne double la mise en reprenant un centre de Ferran Torres. Une erreur du gardien Pedro Gallese en seconde période, contraint à la faute par Yeremy Pino, a scellé la victoire, avant que Jairo Vélez ne marque un but de consolation en fin de match pour le Pérou.
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L'équipe analyse sa dynamique offensive
Les cadors du football européen ont affiché une solide cohésion et une confiance affirmée après leur prestation dominante au stade de Puebla. Au moment d’évoquer sa série de buts et la démarche tactique collective, Oyarzabal a confié aux journalistes : « Je suis heureux et je cherche à apporter ma pierre à l’édifice de toutes les manières possibles. Notre réussite repose sur le fait que, en tant que groupe, nous savons ce que nous avons à faire et nous nous faisons entièrement confiance. »
De son côté, Pedri, l’autre buteur de la rencontre, a ajouté : « C’était un match pour créer une dynamique, et c’est exactement ce que nous avons réussi à faire. Je ne savais pas qu’on m’aimait autant ici au Mexique. »
De la Fuente tempère les attentes
Cette performance impressionnante a déclenché une véritable fièvre de la Coupe du monde, les maillots du FC Barcelone et de l’Espagne envahissant les tribunes pour célébrer la forte présence catalane au sein de l’équipe. Malgré l’immense engouement populaire qui entoure les champions du monde 2010, le staff technique reste déterminé à garder les joueurs les pieds sur terre avant le début de la compétition.
Interrogé au sujet des attentes croissantes, le sélectionneur De la Fuente a rappelé : « Être considérés comme favoris ne garantit rien. Nous avons confiance en notre jeu, mais plusieurs autres nations possèdent un niveau et des capacités similaires aux nôtres. »
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Le coup d’envoi de la phase de groupes approche à grands pas.
Fort d'un bilan international impressionnant de 25 buts en 53 sélections, Oyarzabal aborde la phase finale comme l'un des principaux atouts offensifs de l'Espagne, aux côtés de Ferran Torres et Borja Iglesias. Le groupe, déjà très complet, va à présent rejoindre son camp de base pour peaufiner ses réglages tactiques avant les épreuves physiques qui l'attendent. Le tournoi mondial débute officiellement ce jeudi, mais la Roja entamera sa campagne dans le groupe face au Cap-Vert le 15 juin.