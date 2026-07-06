Il est évident que Ronaldo ne passe que rarement inaperçu. Les déplacements du joueur le plus célèbre et du meilleur finisseur au monde attirent généralement tous les regards ; il convient donc de saluer la manière dont il a su se créer des espaces lors de cette Coupe du monde, d’autant plus à 41 ans.

Une décision d’hors-jeu très serrée l’a privé d’un but magnifique lors de la victoire portugaise en seizièmes contre la Croatie. Cependant, il est difficile de nier qu’il n’incarne plus la même menace offensive face aux adversaires de haut niveau.

S’il a bien inscrit son tout premier but en phase à élimination directe de la Coupe du monde sur penalty, il n’a pas été à son niveau – et, pour une fois, même Roberto Martinez l’a reconnu en le remplaçant à un peu moins de 10 minutes de la fin.

De plus, le Portugal ne s’est qualifié pour les huitièmes de finale que grâce à Gonçalo Ramos, le remplaçant de Ronaldo, trop rarement aligné, qui a inscrit de la tête le but de la victoire à la 94^e minute après avoir hérité de la responsabilité de mener l’attaque suite au retrait d’un joueur qui n’avait touché le ballon qu’une seule fois dans la surface de réparation (tout en convertissant par chance son penalty mal tiré !).

Comme il ne pèse plus sur le jeu en dehors de la surface, on peut légitimement s’interroger sur l’apport réel de Ronaldo à la Seleção, d’autant que les hommes de Martinez vont désormais défier une Espagne toujours inviolée dans ce Mondial.