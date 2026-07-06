Le alléchant huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et le Portugal, programmé lundi à Dallas, est inévitablement présenté comme un duel entre Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo, ce qui n’a rien de surprenant. Le scénario est irrésistible. D’un côté, une sensation adolescente intrépide, dotée d’une touche magique, tente de consolider son statut de meilleur joueur du monde ; de l’autre, un géant de l’histoire du football savoure une « dernière danse » sur la plus grande scène du ballon rond.
Pourtant, ceux d’entre nous qui ont trop longtemps sous-évalué Oyarzabal comprennent désormais que ce héros méconnu de la Roja pourrait bien faire la différence à Arlington. Cet attaquant de 29 ans incarne précisément le profil dont le Portugal aurait besoin en pointe : un leader discret qui place toujours l’équipe avant tout.