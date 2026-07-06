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Oyarzabal Ronaldo GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Mikel Oyarzabal incarne l'anti-Ronaldo. L'attaquant espagnol, encore dans l'ombre, a l'occasion idéale de voler la vedette à Cristiano lors du choc décisif contre le Portugal en Coupe du monde

Analysis
Espagne
Coupe du monde
M. Oyarzabal
C. Ronaldo
Portugal
FEATURES
Portugal vs Espagne

Mikel Oyarzabal figurait parmi les cinq joueurs de la Real Sociedad retenus en sélection espagnole pour l’Euro 2024, un contingent supérieur à celui de tout autre club. Pourtant, ni lui ni ses coéquipiers basques n’ont fait de leur participation un événement médiatique, préférant rester en retrait. « C’est tout à fait nous », a-t-il confié au Guardian. « [Nous] n’aimons pas être sous les feux de la rampe. » Pourtant, il lui est de plus en plus difficile d’y échapper.

Le alléchant huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et le Portugal, programmé lundi à Dallas, est inévitablement présenté comme un duel entre Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo, ce qui n’a rien de surprenant. Le scénario est irrésistible. D’un côté, une sensation adolescente intrépide, dotée d’une touche magique, tente de consolider son statut de meilleur joueur du monde ; de l’autre, un géant de l’histoire du football savoure une « dernière danse » sur la plus grande scène du ballon rond.

Pourtant, ceux d’entre nous qui ont trop longtemps sous-évalué Oyarzabal comprennent désormais que ce héros méconnu de la Roja pourrait bien faire la différence à Arlington. Cet attaquant de 29 ans incarne précisément le profil dont le Portugal aurait besoin en pointe : un leader discret qui place toujours l’équipe avant tout.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le mouton noir

    Dans une Coupe du monde qui met en lumière les superstars, Oyarzabal semble faire figure d’outsider dans la course au titre de meilleur buteur du tournoi.

    Tous les observateurs voyaient Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane ou Ousmane Dembélé lutter pour le Soulier d’or, mais peu d’analystes plaçaient Oyarzabal parmi les prétendants, une omission qui interpelle.

    Après tout, c’est bien Oyarzabal qui a inscrit le but de la victoire de l’Espagne lors de l’Euro 2024, et il a également trouvé le chemin des filets à cinq reprises lors des matchs de qualification de son pays pour la Coupe du monde. Quant au seul match où il n’a pas marqué, contre la Turquie, il a tout de même réalisé un triplé de passes décisives.

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  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADAFP

    Une légende discrète

    De plus, grâce à son but inscrit lors du dernier match de préparation de l'Espagne avant la Coupe du monde contre le Pérou, Oyarzabal a porté son total à 12 réalisations en 11 sélections.

    Il sortait par ailleurs de sa saison la plus prolifique en Liga (15 buts en 34 matchs), tout en conservant son remarquable ratio de marquer dans chacune des finales qu’il a disputées, notamment celle où la Real a surpris l’Atlético de Madrid pour conquérir sa troisième Copa del Rey.

    Au vu de ces statistiques, comment Oyarzabal a-t-il pu atterrir en Amérique du Nord sans faire de vagues ? C’était peut-être inévitable, car la discrète légende basque excelle à passer inaperçu.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    L’attaquant a éliminé Guehi d’un subtil crochet

    Il suffit d’analyser le but décisif d’Oyarzabal lors de l’Euro 2024. Alors qu’il sert immédiatement Marc Cucurella, Marc Guehi se trouve juste à ses côtés, mais il semble ne pas le voir.

    Au lieu de coller à l’Espagnol entré en cours de jeu, Guehi lève la tête pour évaluer le danger potentiel, et à ce moment-là, il est déjà trop tard. Oyarzabal s’est faufilé derrière lui pour reprendre d’une glissade le centre à ras de terre de Cucurella et tromper Jordan Pickford.


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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    « L'Homme invisible »

    Oyarzabal a encore frappé lors de la victoire 3-0 de l'Espagne face à l'Autriche en huitièmes de finale. Lorsque le ballon est arrivé aux pieds de Cucurella sur l'aile gauche, six Autrichiens et trois Espagnols se trouvaient dans la surface. Alex Baena et Dani Olmo étaient étroitement marqués, mais Oyarzabal, lui, était libre au cœur de la surface. Il a ouvert le score d’une frappe du droit, avec une nonchalance déconcertante.

    Sa faculté à se fondre dans le jeu fut encore plus évidente sur son doublé. Malgré la pression autrichienne en fin de match, les quatre défenseurs étaient bien en place, et pourtant personne ne l’avait repéré avant qu’il ne convertisse avec sang-froid un nouveau centre de Cucurella, portant à 17 son total de buts lors de ses 16 dernières titularisations avec la Roja.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    La menace s'estompe

    Il est évident que Ronaldo ne passe que rarement inaperçu. Les déplacements du joueur le plus célèbre et du meilleur finisseur au monde attirent généralement tous les regards ; il convient donc de saluer la manière dont il a su se créer des espaces lors de cette Coupe du monde, d’autant plus à 41 ans.

    Une décision d’hors-jeu très serrée l’a privé d’un but magnifique lors de la victoire portugaise en seizièmes contre la Croatie. Cependant, il est difficile de nier qu’il n’incarne plus la même menace offensive face aux adversaires de haut niveau.

    S’il a bien inscrit son tout premier but en phase à élimination directe de la Coupe du monde sur penalty, il n’a pas été à son niveau – et, pour une fois, même Roberto Martinez l’a reconnu en le remplaçant à un peu moins de 10 minutes de la fin.

    De plus, le Portugal ne s’est qualifié pour les huitièmes de finale que grâce à Gonçalo Ramos, le remplaçant de Ronaldo, trop rarement aligné, qui a inscrit de la tête le but de la victoire à la 94^e minute après avoir hérité de la responsabilité de mener l’attaque suite au retrait d’un joueur qui n’avait touché le ballon qu’une seule fois dans la surface de réparation (tout en convertissant par chance son penalty mal tiré !).

    Comme il ne pèse plus sur le jeu en dehors de la surface, on peut légitimement s’interroger sur l’apport réel de Ronaldo à la Seleção, d’autant que les hommes de Martinez vont désormais défier une Espagne toujours inviolée dans ce Mondial.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Un footballeur complet »

    L’une des principales raisons de ce bilan défensif irréprochable réside dans la volonté de toute l’équipe de se battre avec acharnement pour récupérer le ballon dans les rares occasions où elle le perd. Comme l’a souligné Oyarzabal précédemment, le travail acharné a été la clé de la série de 34 matchs sans défaite de l’Espagne : « Luis de la Fuente l’a bien fait comprendre au groupe : travaillez pour vos coéquipiers, pas pour votre propre intérêt. Ce sont les valeurs que le sélectionneur incarne. »

    Mais c’est sans doute Oyarzabal qui incarne le mieux cette philosophie sur le terrain. De la Fuente décrit son attaquant titulaire comme « un footballeur complet » et se réjouit qu’un « personnage aussi simple » obtienne enfin « la reconnaissance qu’il mérite ».

    Non pas qu’Oyarzabal y tienne vraiment, bien sûr. Il se présente comme l’« anti-Ronaldo », uniquement concentré sur son « travail », qui consiste à aider son équipe. Il affirme même qu’il se moque de ne plus marquer le moindre but lors de cette Coupe du monde, tant que l’Espagne gagne.

    « L’essentiel, c’est d’avoir ma famille ici », a-t-il confié après son doublé face à l’Autriche, qui porte son total à quatre buts dans le tournoi, « et le plus important, c’est notre objectif collectif ».

    En ce sens, il ne pourrait pas être plus différent de Ronaldo, sur le terrain comme en dehors, mais cette singularité ne l’empêche pas d’être décisif lundi à Dallas. Au contraire, c’est peut-être précisément ce qui lui permettra de voler la vedette à l’une des plus grandes superstars du football.

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