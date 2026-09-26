Le dénouement dramatique aurait peut-être pu être évité si Kane avait transformé un penalty crucial à la 55e minute après une faute sur Jude Bellingham. L'attaquant a glissé et a envoyé sa tentative sur la barre transversale, mais il a aussi enfreint une règle rare. Il a accidentellement touché le ballon deux fois, sa jambe gauche d'appui étant entrée en contact avant son pied droit.

La Loi 14 de l'IFAB précise : « Si, avant que le ballon ne soit en jeu, l'un des cas suivants se produit : le tireur frappe accidentellement le ballon des deux pieds simultanément ou le ballon touche son pied ou sa jambe qui n'a pas frappé immédiatement après le tir : si le ballon entre dans le but sur le tir, le tir est à retirer ; si le ballon n'entre pas dans le but sur le tir, un coup franc indirect est accordé. »