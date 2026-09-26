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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Mikel Oyarzabal brise encore le cœur de l’Angleterre alors que Harry Kane rate un penalty insolite après un double contact

M. Oyarzabal
H. Kane
Angleterre vs Espagne
Angleterre
Espagne
UEFA Nations League A

Entré en jeu, Mikel Oyarzabal a de nouveau fait mal à l’Angleterre en offrant à l’Espagne une victoire spectaculaire 3-2 en Ligue des nations à Wembley. Le but victorieux, inscrit en fin de match, est arrivé après qu’Harry Kane a manqué un penalty crucial en raison d’une étrange règle sur une double touche, au terme d’une rencontre incroyablement folle entre les deux poids lourds européens.

  • Oyarzabal frappe encore

    Les hommes de Luis de la Fuente ont scellé la victoire lorsque Oyarzabal, qui avait également inscrit le but décisif en finale de l’Euro 2024 contre l’Angleterre, a porté l’estocade à la 74e minute. Après l’égalisation d’Alex Baena pour les visiteurs à l’heure de jeu, l’attaquant de la Real Sociedad a profité d’une passe incisive de son coéquipier. Il a gardé son sang-froid et a piqué délicatement le ballon au-dessus du gardien James Trafford. Ce but tardif a complètement fait basculer la dynamique, permettant aux visiteurs de punir l’équipe de Thomas Tuchel au moment le plus important.

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    Le penalty à double contact de Kane

    Le dénouement dramatique aurait peut-être pu être évité si Kane avait transformé un penalty crucial à la 55e minute après une faute sur Jude Bellingham. L'attaquant a glissé et a envoyé sa tentative sur la barre transversale, mais il a aussi enfreint une règle rare. Il a accidentellement touché le ballon deux fois, sa jambe gauche d'appui étant entrée en contact avant son pied droit.

    La Loi 14 de l'IFAB précise : « Si, avant que le ballon ne soit en jeu, l'un des cas suivants se produit : le tireur frappe accidentellement le ballon des deux pieds simultanément ou le ballon touche son pied ou sa jambe qui n'a pas frappé immédiatement après le tir : si le ballon entre dans le but sur le tir, le tir est à retirer ; si le ballon n'entre pas dans le but sur le tir, un coup franc indirect est accordé. »

  • Première période folle

    Ce penalty riche en rebondissements en seconde période a fait suite à une première mi-temps de 45 minutes incroyablement ouverte, lors de laquelle les deux équipes ont dominé par séquences. L’Espagne a pris l’avantage dès la deuxième minute lorsque Lamine Yamal a profité d’une erreur de Marc Guehi pour enrouler une superbe frappe hors de portée de Trafford. Les visiteurs auraient facilement pu creuser l’écart, mais Ferran Torres a gâché deux face-à-face très nets. L’Angleterre le leur a fait payer en renversant rapidement la situation grâce à un doublé. Anthony Gordon a égalisé d’une finition pleine de sang-froid à la 36e minute, avant que Kane ne place une tête au fond des filets quatre minutes plus tard pour renverser temporairement le score.

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    Quelle suite pour l’Angleterre ?

    Pour la suite, l’Angleterre doit se remobiliser avant d’affronter la République tchèque lors de son prochain match de Ligue des nations. De son côté, l’Espagne cherchera à surfer sur cette dynamique lors de son prochain choc face à la Croatie. La sélection espagnole devra relever un test difficile, sachant que la Croatie s’est déjà imposée 2-1 contre la République tchèque lors de son match d’ouverture.

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