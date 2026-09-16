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Mikel Merino « tellement fier » de capitaine Arsenal alors que les joueurs d’Arsenal brillent lors de la victoire en Carabao Cup contre Ipswich Town
Arsenal s’impose sans forcer face à Ipswich
Max Dowman a ouvert le score mardi soir avant que Noni Madueke ne double l'avantage d'Arsenal d'une finition clinique en première période. Dowman a inscrit son deuxième but après la pause, puis Merino a parachevé une victoire autoritaire d'une frappe précise. Bien qu'Ipswich ait réduit l'écart grâce à Anis Mehmeti et Chuba Akpom, Arsenal a tranquillement validé son billet pour le quatrième tour.
- Every Second Media
Merino savoure son rôle de capitaine
Le milieu de terrain espagnol n’a pas pu cacher sa joie après avoir reçu la confiance nécessaire pour mener ses coéquipiers sur la pelouse. Au micro du site officiel d’Arsenal, Merino a déclaré : « C’est un immense honneur. Je suis tellement fier, et représenter ce club de cette manière, en portant le brassard, tant de légendes l’ont fait avant moi. Pour moi, ce n’est que du bonheur et j’essaie de faire du mieux que je peux pour représenter ce club, et je sais à quel point porter le brassard est important, donc je suis vraiment heureux. »
Le milieu de terrain détaille ses contributions
Merino a livré une prestation influente dans l’entrejeu, inscrivant un but et délivrant une passe décisive astucieuse tandis que les visiteurs ont maîtrisé le tempo dès le début.
Revenant sur ses contributions individuelles, le milieu de terrain a ajouté : « Je pense que sur la passe décisive, il y a un gros pressing de l’équipe, où je suis vraiment bien placé pour récupérer ce deuxième ballon et trouver Noni, puis il conclut avec une très belle finition. Ensuite, le but vient d’une très bonne action collective dans le dernier tiers du terrain. Quand je reçois le ballon, je peux m’ouvrir le contrôle et ensuite le mettre là où le gardien ne pouvait pas l’atteindre, donc je suis très, très heureux. C’est toujours bien de figurer au tableau d’affichage, et je vais continuer à chercher à marquer davantage de buts. »
- Getty Images Sport
Arsenal attend le tirage au sort avec un parcours parfait
Arsenal a conservé son bilan de 100 % de victoires toutes compétitions confondues cette saison, malgré de nombreux changements apportés à son onze de départ. Les prestations remarquées des jeunes espoirs Dowman et Marli Salmon ont offert un coup de pouce bienvenu à la profondeur d’effectif de l’équipe d’Arteta. Le club du nord de Londres attend désormais de connaître son prochain adversaire lors du tirage au sort du quatrième tour de la Carabao Cup, mercredi soir.
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