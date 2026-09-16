Merino a livré une prestation influente dans l’entrejeu, inscrivant un but et délivrant une passe décisive astucieuse tandis que les visiteurs ont maîtrisé le tempo dès le début.

Revenant sur ses contributions individuelles, le milieu de terrain a ajouté : « Je pense que sur la passe décisive, il y a un gros pressing de l’équipe, où je suis vraiment bien placé pour récupérer ce deuxième ballon et trouver Noni, puis il conclut avec une très belle finition. Ensuite, le but vient d’une très bonne action collective dans le dernier tiers du terrain. Quand je reçois le ballon, je peux m’ouvrir le contrôle et ensuite le mettre là où le gardien ne pouvait pas l’atteindre, donc je suis très, très heureux. C’est toujours bien de figurer au tableau d’affichage, et je vais continuer à chercher à marquer davantage de buts. »