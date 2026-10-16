Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

Mikel Merino, star d’Arsenal, révèle comment un échange de places à la dernière minute lui a sauvé la vie lors du terrible attentat à la bombe contre le bus de Dortmund en 2017

M. Merino
Arsenal
Premier League
Borussia Dortmund
Bundesliga

Le milieu de terrain d’Arsenal Mikel Merino s’est confié sur la façon dont il a miraculeusement échappé à l’attentat à la bombe contre le bus du Borussia Dortmund en 2017. Un simple changement dans ses habitudes lui a peut-être évité un drame. L’Espagnol n’avait que 20 ans lorsque trois engins explosifs artisanaux fabriqués à partir de tuyaux ont été déclenchés près du véhicule de l’équipe, en route pour un match européen de prestige.

  • Frôler la mort à Dortmund

    L’actuelle star d’Arsenal était un jeune espoir à Dortmund lorsque le bus de l’équipe a été visé par une attaque à l’explosif avant un quart de finale de Ligue des champions contre Monaco. Alors que l’annonce de l’explosion avait bouleversé le monde du football, Merino révèle aujourd’hui avoir eu le sentiment d’être protégé par une force supérieure pendant l’incident. Il reconnaît avoir eu une chance incroyable d’échapper à l’explosion sans blessure physique, surtout compte tenu de la place qu’il occupait habituellement dans le bus.

    « Je pense que j’ai un ange sur l’épaule. J’ai vraiment de la chance d’être encore en vie », a confié Merino, alors âgé de 20 ans, à The Players' Tribune, dans des propos repris par le Daily Mail.

    L’international espagnol a raconté les instants qui ont suivi l’explosion. Son coéquipier Marc Bartra avait été gravement blessé et le reste de l’effectif était sous le choc, tentant de comprendre ce qui venait de se produire au bord de la route. Évoquant ces moments éprouvants, Merino a déclaré : « Il y a eu un bruit assourdissant, puis je me souviens que le bus a failli se renverser. J’ai regardé derrière moi et j’ai vu du sang par terre. De la fumée, des cris. Je me souviens avoir attendu Marc Bartra à l’hôpital plus tard dans la soirée. Il avait le poignet gravement entaillé. »

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-DORTMUNDAFP

    Le réglage du siège salvateur

    L’aspect le plus glaçant du témoignage de Merino concerne la place qu’il avait choisie le jour de l’attaque. En temps normal, le milieu de terrain se serait trouvé directement sur la trajectoire des débris projetés qui ont causé tant de dégâts à l’intérieur du véhicule. Mais une légère gêne physique l’a poussé à quitter sa place habituelle quelques minutes seulement avant que l’assaillant ne déclenche les bombes.

    « Le lendemain, quelqu’un m’a dit qu’un gros éclat s’était fiché dans l’appuie-tête du siège à côté de Marc. Ma place habituelle. Ce jour-là, le siège était vide. J’avais les jambes un peu raides et les sièges à l’avant étaient inclinables. Je me suis donc assis là, et cela m’a peut-être sauvé la vie. Alors oui, je crois simplement que les choses arrivent pour une raison », a expliqué le joueur d’Arsenal en racontant comment il a échappé de peu aux tiges métalliques placées dans les engins.

  • Justice pour l’attaque ciblée

    L’enquête sur l’attentat à la bombe a finalement conduit les autorités à Sergej Wenergold, âgé de 29 ans au moment des faits. Wenergold a ensuite été inculpé de 28 chefs de tentative de meurtre et condamné à 14 ans de prison. Au cours de la procédure judiciaire, l’auteur de l’attaque a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de tuer les joueurs, mais cherchait à tirer profit d’une baisse du cours de l’action du club après l’attaque.

    Les engins utilisés étaient des bombes sophistiquées fabriquées à partir de tubes, dissimulées dans des haies le long du trajet vers le Westfalenstadion. Elles étaient remplies de pointes métalliques conçues pour causer un maximum de dégâts et avaient une portée effective d’environ 100 mètres. Le fait que l’équipe s’en soit sortie sans qu’aucune vie ne soit perdue témoigne de la chance évoquée par Merino, même si les personnes impliquées ont gardé des séquelles physiques et psychologiques de cette soirée terrifiante.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-DORTMUNDAFP

    Décision controversée de jouer

    L’un des aspects les plus controversés de l’incident a été l’insistance de l’UEFA pour que le match se joue le lendemain. Cette décision a suscité de vives critiques de la part de l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, qui estimait que ses joueurs n’étaient pas en état de disputer une rencontre si peu de temps après avoir vécu une expérience qui avait mis leur vie en danger. L’entraîneur allemand jugeait que l’instance dirigeante avait manqué d’empathie envers les membres de l’équipe, traumatisés et contraints de retourner sur le terrain.

    « Nous avons été informés par SMS que l’UEFA prenait cette décision », avait déclaré Tuchel à l’époque. « Une décision prise en Suisse qui nous concerne directement. Nous ne l’oublierons pas. C’est un très mauvais sentiment. On se sent impuissants. Ce que nous pensons n’a intéressé personne. On ne nous a pas demandé si nous voulions jouer le match. Chacun réagit à sa manière aux événements. Les joueurs avaient le choix de ne pas jouer, mais personne n’a choisi cette option. »

Prochains matchs
FCU

FCU

Bundesliga

17 oct. 2026

BVB

BVB

NFO

NFO

Premier League

18 oct. 2026

ARS

ARS