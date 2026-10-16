L’actuelle star d’Arsenal était un jeune espoir à Dortmund lorsque le bus de l’équipe a été visé par une attaque à l’explosif avant un quart de finale de Ligue des champions contre Monaco. Alors que l’annonce de l’explosion avait bouleversé le monde du football, Merino révèle aujourd’hui avoir eu le sentiment d’être protégé par une force supérieure pendant l’incident. Il reconnaît avoir eu une chance incroyable d’échapper à l’explosion sans blessure physique, surtout compte tenu de la place qu’il occupait habituellement dans le bus.

« Je pense que j’ai un ange sur l’épaule. J’ai vraiment de la chance d’être encore en vie », a confié Merino, alors âgé de 20 ans, à The Players' Tribune, dans des propos repris par le Daily Mail.

L’international espagnol a raconté les instants qui ont suivi l’explosion. Son coéquipier Marc Bartra avait été gravement blessé et le reste de l’effectif était sous le choc, tentant de comprendre ce qui venait de se produire au bord de la route. Évoquant ces moments éprouvants, Merino a déclaré : « Il y a eu un bruit assourdissant, puis je me souviens que le bus a failli se renverser. J’ai regardé derrière moi et j’ai vu du sang par terre. De la fumée, des cris. Je me souviens avoir attendu Marc Bartra à l’hôpital plus tard dans la soirée. Il avait le poignet gravement entaillé. »