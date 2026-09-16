Getty Images
Traduit par
Mikel Merino ose une comparaison audacieuse avec Lamine Yamal en saluant l’« incroyable » sensation adolescente d’Arsenal, Max Dowman
Un talent particulier émerge à Arsenal
Merino a couvert d’éloges le jeune prodige d’Arsenal Dowman. L’international espagnol estime que cet adolescent très prometteur est un « talent incroyable » qui prouve déjà qu’il peut rivaliser avec des professionnels confirmés. Dowman est le dernier produit du centre de formation à susciter une énorme excitation chez Arsenal. Sa progression rapide a même entraîné des comparaisons avec l’un des jeunes les plus excitants du monde.
Merino voit des similitudes marquées entre Dowman et son coéquipier en sélection Yamal. L’ailier s’est révélé à Barcelone à seulement 16 ans avant de briller dans le triomphe de l’Espagne à l’Euro 2024 et dans la victoire à la Coupe du monde cet été.
- AFP
S’épanouir sous les projecteurs les plus braqués
Selon Merino, c’est surtout la mentalité sans peur de Dowman qui le rapproche le plus de Yamal. Les deux adolescents ont montré une capacité à jouer sans crainte au moment de passer au niveau senior.
« Oui, je dirais qu’il y a des similitudes en termes de caractère », a expliqué Merino, cité par Sky Sports. « Ils ne se soucient pas des projecteurs, ils s’épanouissent quand la pression est à son maximum, ils sont toujours prêts à relever le défi et ils ne sont pas du tout timides, même face aux plus grands noms du football, donc ils se ressemblent beaucoup. »
Garder les pieds sur terre lors d’une ascension fulgurante
Malgré son talent évident, Dowman garde les pieds sur terre au club. Merino a souligné que l’intégration d’un talent aussi jeune exige un équilibre délicat entre encouragements et rappels à la réalité.
« Ce qui est bien avec ce type de joueurs, Lamine et Max, c’est qu’ils ont un talent spécial, mais qu’en même temps ils sont très humbles, a ajouté Merino. Ils ont toujours envie d’apprendre et d’écouter les vétérans. Cela n’a pas de prix.
« Nous sommes donc très heureux de l’avoir avec nous, mais en même temps il sait que nous sommes là pour l’aider et que parfois, même si nous le poussons un peu, il sait que c’est pour son bien. C’est un très bon gamin.
« C’est un grand talent, et nous devons prendre soin de lui. Nous devons continuer à le pousser. Il doit continuer à apprendre, en gardant toujours les yeux et les oreilles ouverts. Il a encore une grande marge de progression dans beaucoup de domaines et il le sait, donc nous allons être à ses côtés pour essayer de l’amener à son meilleur niveau. »
- Getty Images Sport
Atteindre son plein potentiel
Dowman a récemment livré une brillante performance avec Arsenal, inscrivant deux buts lors d’une victoire 4–2 contre Ipswich Town au troisième tour de la Carabao Cup. Bien qu’il n’ait pas encore obtenu un temps de jeu régulier en équipe première, le joueur de 16 ans reste concentré sur la poursuite de son développement avec l’équipe de jeunes d’Arsenal.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles