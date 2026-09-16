Malgré son talent évident, Dowman garde les pieds sur terre au club. Merino a souligné que l’intégration d’un talent aussi jeune exige un équilibre délicat entre encouragements et rappels à la réalité.

« Ce qui est bien avec ce type de joueurs, Lamine et Max, c’est qu’ils ont un talent spécial, mais qu’en même temps ils sont très humbles, a ajouté Merino. Ils ont toujours envie d’apprendre et d’écouter les vétérans. Cela n’a pas de prix.

« Nous sommes donc très heureux de l’avoir avec nous, mais en même temps il sait que nous sommes là pour l’aider et que parfois, même si nous le poussons un peu, il sait que c’est pour son bien. C’est un très bon gamin.

« C’est un grand talent, et nous devons prendre soin de lui. Nous devons continuer à le pousser. Il doit continuer à apprendre, en gardant toujours les yeux et les oreilles ouverts. Il a encore une grande marge de progression dans beaucoup de domaines et il le sait, donc nous allons être à ses côtés pour essayer de l’amener à son meilleur niveau. »