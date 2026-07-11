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Mikel Merino est « taillé pour » le style de jeu de l’Espagne, estime Luis de la Fuente, qui salue son influence décisive lors de la victoire en Coupe du monde contre la Belgique
Merino s’illustre, l’Espagne file en finale face à la France
L'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde grâce à sa victoire 2-1 face à la Belgique, Merino ayant eu un impact déterminant après son entrée en jeu. Bien qu'il ne soit pas titulaire habituel, le milieu de terrain a une nouvelle fois prouvé sa valeur en tant que joueur polyvalent capable de faire basculer un match. Ce résultat ouvre la voie à un choc au sommet contre la France en demi-finale.
- AFP
De la Fuente explique la valeur unique du mérinos
Après la rencontre, De la Fuente a salué la capacité d'adaptation de Merino et son importance au sein du système espagnol. Il a déclaré que le milieu de terrain s'intégrait parfaitement au style de jeu qu'il souhaitait voir adopter par son équipe et qu'il restait une valeur sûre chaque fois qu'on faisait appel à lui.
« Merino possède de nombreuses qualités, il pourrait jouer dans n’importe quelle équipe nationale et n’importe quel club, et pour nous, il est taillé sur mesure pour cette équipe, pour ce modèle. Nous savons que chaque fois que nous avons besoin de lui, il est toujours là », a expliqué De la Fuente, cité par Marca. « C’est injuste que Mikel ne joue pas, mais ce serait tout aussi injuste si quelqu’un d’autre était écarté.
Seuls onze joueurs peuvent être sur la pelouse en même temps, et ils acceptent ce rôle, la part qu’ils doivent jouer à tout moment. Quand ils entrent en jeu, ils savent exactement ce qu’ils ont à faire ; c’est un plaisir de les entraîner. C’est un footballeur très complet et polyvalent : il a joué comme milieu défensif, numéro 6, numéro 8, numéro 10 et même numéro 9, et il excelle dans chaque rôle. »
Il a ajouté : « Il possède cette palette de compétences, il peut évoluer à ces postes et être performant au plus haut niveau. Il peut être le meilleur avant-centre, milieu offensif, meneur de jeu… Sa compréhension du jeu est exceptionnelle pour interpréter les besoins de l’équipe. Son attitude envers la vie et le football est marquée par l’engagement et la solidarité, tout en sachant qu’il est une superstar. À un moment du match, nous avons envisagé de le faire entrer en tant qu’avant-centre. Nous avons senti que la rencontre pouvait basculer, et cela a parfaitement fonctionné. »
L'Espagne est prête pour une demi-finale au sommet
Cette victoire ouvre la voie à une demi-finale alléchante contre la France, un match qui, selon De la Fuente, s’annonce tout aussi redoutable pour les deux équipes. Après un parcours semé d’embûches jusqu’au dernier carré, l’entraîneur espagnol reste confiant dans la capacité de son équipe à venir à bout des championnes du monde 2018, rappelant que ses joueuses ont déjà prouvé qu’elles pouvaient rivaliser avec les meilleures sur la scène internationale.
« Nous allons tout donner pour battre la France », a-t-il déclaré. « Ils seront tout aussi inquiets ; nous sommes la seule équipe au monde à les avoir battus lors de deux rencontres consécutives. Nous en voulons davantage. Puisque nous en sommes là, nous allons tout donner, sans aucun doute. Nous allons tout tenter. »
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L'Espagne vise une nouvelle étape vers le titre
L’Espagne se tourne désormais vers sa demi-finale face à la France, avec l’objectif de frôler un peu plus le trophée de la Coupe du monde. Le coup d’envoi est fixé au mardi 14 juillet, au Dallas Stadium.
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