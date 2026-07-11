Après la rencontre, De la Fuente a salué la capacité d'adaptation de Merino et son importance au sein du système espagnol. Il a déclaré que le milieu de terrain s'intégrait parfaitement au style de jeu qu'il souhaitait voir adopter par son équipe et qu'il restait une valeur sûre chaque fois qu'on faisait appel à lui.

« Merino possède de nombreuses qualités, il pourrait jouer dans n’importe quelle équipe nationale et n’importe quel club, et pour nous, il est taillé sur mesure pour cette équipe, pour ce modèle. Nous savons que chaque fois que nous avons besoin de lui, il est toujours là », a expliqué De la Fuente, cité par Marca. « C’est injuste que Mikel ne joue pas, mais ce serait tout aussi injuste si quelqu’un d’autre était écarté.

Seuls onze joueurs peuvent être sur la pelouse en même temps, et ils acceptent ce rôle, la part qu’ils doivent jouer à tout moment. Quand ils entrent en jeu, ils savent exactement ce qu’ils ont à faire ; c’est un plaisir de les entraîner. C’est un footballeur très complet et polyvalent : il a joué comme milieu défensif, numéro 6, numéro 8, numéro 10 et même numéro 9, et il excelle dans chaque rôle. »

Il a ajouté : « Il possède cette palette de compétences, il peut évoluer à ces postes et être performant au plus haut niveau. Il peut être le meilleur avant-centre, milieu offensif, meneur de jeu… Sa compréhension du jeu est exceptionnelle pour interpréter les besoins de l’équipe. Son attitude envers la vie et le football est marquée par l’engagement et la solidarité, tout en sachant qu’il est une superstar. À un moment du match, nous avons envisagé de le faire entrer en tant qu’avant-centre. Nous avons senti que la rencontre pouvait basculer, et cela a parfaitement fonctionné. »