La victoire convaincante de mardi soir face à Lille a permis à Arsenal de signer deux victoires en deux matches en Europe cette saison et de porter à 14 matches, sur près de deux ans, sa remarquable série de succès en phase de ligue.

Interrogé sur cette forme et sur l’ambition ultime de l’effectif cette saison, Merino a déclaré, selon ESPN : « C’est une série absolument incroyable. Nous savons que nous écrivons l’histoire. En même temps, nous savons combien il est difficile de gagner des matches. Nous mesurons donc la valeur de ce que nous accomplissons et en attribuons le mérite à l’équipe.

« Notre but, notre objectif, c’est de remporter la Ligue des champions, de remporter la Premier League, de tout gagner. C’est ce que veut l’entraîneur. C’est ce que veulent les supporters. Et c’est aussi ce que nous voulons, nous, les joueurs. »