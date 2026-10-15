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imago-sport-1084511265.jpgPRESSE SPORTS
Adhe Makayasa
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Mikel Merino assure qu’Arsenal « est prêt » à réaliser le doublé Premier League-Ligue des champions, le milieu de terrain révélant que l’objectif est de « tout gagner »

M. Merino
Arsenal
Premier League
Ligue des Champions

Mikel Merino est convaincu qu’Arsenal a l’étoffe pour remporter les titres national et européen cette saison. Après avoir mis fin la saison dernière à deux décennies d’attente pour retrouver la première place du championnat, le milieu espagnol estime que l’équipe de Mikel Arteta peut désormais franchir un cap supplémentaire sur la scène continentale.

  • Un milieu de terrain espagnol vise un trophée historique

    L’international espagnol a affirmé qu’Arsenal était prêt à associer le titre de champion d’Angleterre au trophée de la Ligue des champions, avec l’ambition de tout rafler cette saison. Cet optimisme sans réserve intervient après la fin, la saison dernière, d’une attente de 22 ans pour le titre de champion et un début de saison marqué par neuf victoires en dix matches, toutes compétitions confondues. Le seul faux pas d’Arsenal jusqu’ici est survenu lors d’une défaite surprise 3-0 à Brighton, qui laisse le club à trois points de Manchester City.

  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    La série d’invincibilité nourrit les espoirs continentaux

    La victoire convaincante de mardi soir face à Lille a permis à Arsenal de signer deux victoires en deux matches en Europe cette saison et de porter à 14 matches, sur près de deux ans, sa remarquable série de succès en phase de ligue.

    Interrogé sur cette forme et sur l’ambition ultime de l’effectif cette saison, Merino a déclaré, selon ESPN : « C’est une série absolument incroyable. Nous savons que nous écrivons l’histoire. En même temps, nous savons combien il est difficile de gagner des matches. Nous mesurons donc la valeur de ce que nous accomplissons et en attribuons le mérite à l’équipe.

    « Notre but, notre objectif, c’est de remporter la Ligue des champions, de remporter la Premier League, de tout gagner. C’est ce que veut l’entraîneur. C’est ce que veulent les supporters. Et c’est aussi ce que nous voulons, nous, les joueurs. »

  • Un revers douloureux à Paris motive le groupe

    La douloureuse défaite aux tirs au but face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison dernière n’a fait que renforcer la détermination du vestiaire à aller au bout cette fois-ci.

    Interrogé sur la capacité de l’effectif à réaliser le doublé cette saison, Merino a répondu : « Absolument. C’est notre état d’esprit et notre objectif. Nous étions si, si proches la saison dernière. Cela nous a prouvé que nous étions prêts. Maintenant, tout se joue sur des détails. Il faut être présents et prêts aux bons moments, et bien sûr, nous y croyons. »

    Avant son déplacement en Allemagne la semaine prochaine pour affronter le Bayern Munich, Arsenal a reçu une bonne nouvelle concernant Martin Zubimendi, remis d’un problème à la cheville survenu à l’entraînement après la victoire contre Leeds United, même si Piero Hincapie a reçu un coup plus sérieux à l’Emirates Stadium.

    Faisant le point sur les deux joueurs, l’entraîneur Mikel Arteta a confirmé : « Zubi va beaucoup, beaucoup mieux. Piero progresse, mais cela semble plus sérieux. Je pense qu’il faudra attendre plusieurs semaines [avant qu’il ne soit disponible], mais nous ne savons pas exactement combien. »

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    Des déplacements difficiles attendent les champions

    Les champions en titre de la Premier League doivent d’abord se concentrer sur un déplacement en championnat face à Nottingham Forest au City Ground ce week-end, où Zubimendi devrait à nouveau pouvoir prétendre à une place dans le groupe. Une fois ce rendez-vous passé, les hommes d’Arteta s’envoleront pour l’Allemagne afin d’affronter le Bayern Munich, géant de la Bundesliga. Ce choc européen offre à Arsenal l’occasion de porter à 15 matches sa remarquable série de victoires en phase de groupes de la Ligue des champions.

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18 oct. 2026

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