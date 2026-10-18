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Mikel Arteta voit Kai Havertz devenir un attaquant capable de marquer 30 buts : l’entraîneur d’Arsenal salue l’« intelligence de jeu » de l’Allemand, alors que Viktor Gyokeres est en difficulté
Havertz préféré alors que Gyokeres envisage un départ
Arsenal se prépare à affronter Nottingham Forest dimanche au City Ground, avec Havertz qui devrait une nouvelle fois occuper la pointe de l’attaque. Le joueur de 27 ans a été titulaire lors de chaque match de championnat cette saison. Il a marqué deux fois lors de ses trois premières apparitions, avant d’enchaîner cinq rencontres sans trouver le chemin des filets.
Malgré cette récente disette, Arteta continue de préférer l’ancien joueur de Chelsea à Gyokeres. L’international suédois, arrivé du Sporting CP en 2025 pour 60 millions de livres sterling, est de plus en plus frustré par son faible temps de jeu en Premier League et se sent en décalage avec le dispositif tactique actuel.
Gyokeres a inscrit 21 buts lors de sa première saison, mais l’absence de titularisations régulières le pousse à envisager un départ à la mi-saison. Son malaise aurait été accentué par l’intérêt persistant d’Arsenal pour le recrutement d’un autre attaquant de renom, après avoir tenté d’attirer Julian Alvarez cet été.
- Mark Pain
Arteta salue la « mentalité de haut niveau » de Havertz
Arteta ne faiblit pas dans son soutien à Havertz. Il est convaincu que l’attaquant peut atteindre la barre des 30 buts s’il bénéficie d’un temps de jeu régulier. L’entraîneur d’Arsenal a souligné la compréhension tactique exceptionnelle de l’Allemand, l’une des principales raisons pour lesquelles il le titularise régulièrement.
« Il en a la capacité, a déclaré Arteta aux journalistes. C’est aussi pour cela qu’il joue à ce poste et que nous l’avons recruté. Il a besoin d’enchaîner les matches et les actions. Si on lui donne cette possibilité, je suis convaincu qu’il peut y arriver.
« Son intelligence de jeu est hors du commun. Il comprend tout très vite et il est probablement capable d’analyser les informations mieux que quiconque dans l’équipe. Ce n’est pas facile à dire, surtout quand on parle d’un attaquant. »
Revenant sur le retour de Havertz après une saison précédente marquée par les blessures, Arteta a ajouté : « Il a été absent longtemps la saison dernière. Retrouver le plus haut niveau n’est pas facile et cela peut prendre du temps. Mais Kai y est parvenu presque immédiatement dès la préparation d’avant-saison. Cela ne me surprend pas, car son état d’esprit est exceptionnel. Je l’apprécie beaucoup. »
Gyokeres soutenu malgré ses difficultés à marquer
Si Havertz bénéficie de la confiance de l’entraîneur, Gyokeres reste cantonné à un rôle secondaire. Le joueur de 28 ans a été titularisé, chose rare pour lui, mardi contre Lille en Ligue des champions, mais a été remplacé en seconde période après une prestation sans relief. Il n’a toujours pas marqué en sept matches avec son club cette saison, un contraste saisissant avec ses quatre buts inscrits récemment en sélection.
Interrogé sur la confiance du Suédois après la baisse rapide de son temps de jeu, Arteta s’est empressé de défendre l’engagement de l’attaquant.
« C’est une question très personnelle », a déclaré Arteta. « Ce qu’il me montre, c’est une volonté, une détermination et une capacité de travail incroyables pour progresser et aider l’équipe. Viktor est comme ça tous les jours, quelle que soit sa place, qu’il marque ou non. C’est pour cela qu’il reste toujours une option pour jouer. »
« Nous essayons de l’aider autant que possible. Il connaît de très bons moments, mais tout se joue à très peu de chose, et le fait de marquer ou non change le regard porté sur lui. »
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Quel avenir pour l’attaque d’Arsenal ?
Arsenal se concentre désormais sur son match de championnat contre Forest. Havertz tentera de mettre fin à une série de cinq matches sans marquer et de donner raison à son entraîneur, qui nourrit de grandes attentes à son égard, dans un calendrier chargé.
Au-delà du week-end, la direction d’Arsenal devra bientôt trancher un dilemme à l’approche du mercato de janvier. Alors que Gyokeres pousse pour un départ et que des clubs de toute l’Europe suivent sa situation, un transfert cet hiver avantageux pour les deux parties pourrait se concrétiser et contribuer à financer d’autres renforts offensifs pour le club du nord de Londres.
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