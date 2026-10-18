Arsenal se prépare à affronter Nottingham Forest dimanche au City Ground, avec Havertz qui devrait une nouvelle fois occuper la pointe de l’attaque. Le joueur de 27 ans a été titulaire lors de chaque match de championnat cette saison. Il a marqué deux fois lors de ses trois premières apparitions, avant d’enchaîner cinq rencontres sans trouver le chemin des filets.

Malgré cette récente disette, Arteta continue de préférer l’ancien joueur de Chelsea à Gyokeres. L’international suédois, arrivé du Sporting CP en 2025 pour 60 millions de livres sterling, est de plus en plus frustré par son faible temps de jeu en Premier League et se sent en décalage avec le dispositif tactique actuel.

Gyokeres a inscrit 21 buts lors de sa première saison, mais l’absence de titularisations régulières le pousse à envisager un départ à la mi-saison. Son malaise aurait été accentué par l’intérêt persistant d’Arsenal pour le recrutement d’un autre attaquant de renom, après avoir tenté d’attirer Julian Alvarez cet été.



