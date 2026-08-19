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Mikel Arteta vise un nouveau sacre historique en Premier League alors que l’entraîneur d’Arsenal se prépare à l’après-rivalité avec Pep Guardiola
Arteta vise des titres consécutifs historiques
Arteta a frappé un grand coup avant la nouvelle saison, en insistant sur le fait que son équipe est totalement concentrée sur la réalisation d’un exploit jamais accompli auparavant dans l’histoire du club du nord de Londres. Après avoir enfin mis fin la saison dernière à 22 ans d’attente pour un titre de champion, en venant à bout de l’ogre Manchester City, Arsenal vise désormais à défendre sa couronne. Seule une poignée de grands entraîneurs, dont Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho et Pep Guardiola, sont parvenus à remporter la Premier League lors de saisons consécutives, et Arteta est impatient de rejoindre ce groupe d’élite.
« Je suis très enthousiaste. Nous avons déjà des rêves pour cette compétition à nouveau avec le Community Shield. C’est une nouvelle saison, avec de nouvelles attentes », a déclaré Arteta à talkSPORT. « Nous avons l’occasion de faire quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant dans ce club, gagner le titre deux saisons de suite, et c’est notre ambition. Ce n’est pas personnel, c’est l’ambition collective que nous avons et l’ambition du club. C’est un magnifique défi. »
- AFP
La vie après l’ère Guardiola
Le paysage de la Premier League a considérablement changé après la décision de Guardiola de mettre un terme à sa décennie riche en trophées à Manchester City. Pour Arteta, qui a été l’adjoint de Guardiola avant de prendre les rênes d’Arsenal, l’absence de son compatriote sur le banc représente un changement important. Arteta a admis que cette nouvelle dynamique lui paraissait inhabituelle après des années de batailles tactiques intenses face à l’homme qui a fixé le standard du football anglais.
« C’était différent, a déclaré Arteta. Évidemment, je connais très bien Enzo [Maresca], mais évidemment il y a aussi la relation que j’ai construite avec Pep quand nous étions ensemble. Le nombre de maux de tête et de sueurs qu’il m’a causés au cours des six ou sept dernières années, alors que j’essayais d’atteindre leur niveau. Il a été une source d’inspiration absolue, il a laissé une empreinte indélébile sur cette ligue et il nous a tous rendus meilleurs. »
Mouvements du marché et évolution de l’effectif
Si Arsenal a déjà frappé fort sur le marché des transferts avec l’acquisition de Bruno Guimaraes pour 75 millions de livres sterling, Arteta a laissé entendre que le club n’avait peut-être pas encore terminé ses affaires. Les Gunners évaluent actuellement leurs options dans le secteur offensif, en particulier après le départ de Leandro Trossard. Alors que des interrogations persistent également sur l’avenir à long terme de Gabriel Martinelli, le club a été associé à plusieurs cibles de premier plan, dont l’ailier Bradley Barcola, également lié à Liverpool. Arteta reste évasif, mais assure que le club cherchera toujours à se renforcer si la bonne opportunité se présente.
« Quand nous affichons de l’ambition au club, cela doit venir du plus haut niveau et je pense que les propriétaires ont été très soutenants dans tout ce que nous faisons au club », a-t-il expliqué. « La motivation est toujours là pour être meilleurs. Si nous pouvons identifier le talent qui peut nous rendre meilleurs, alors nous devons le faire, mais nous devons nous concentrer sur ce que nous avons déjà en interne pour nous assurer qu’ils progressent, grandissent et deviennent meilleurs. »
« Vous voyez à quel point le championnat est fou et imprévisible. Il vaut mieux ne pas trop parler, être prêt, rester ouvert et, espérons-le, nous pourrons conclure le mercato de manière vraiment positive. »
- Getty Images Sport
Préparation pour la soirée d'ouverture
Alors qu’Arsenal se prépare à recevoir Coventry City vendredi soir, Arteta fait face à plusieurs choix difficiles concernant son onze de départ. Arsenal aborde cette rencontre après une victoire autoritaire contre Manchester City dans le Community Shield à Cardiff, une performance qui a mis en lumière la profondeur d’effectif et la qualité désormais disponibles dans le nord de Londres. Alors que des cadres confirmés comme Declan Rice et Bukayo Saka sont de nouveau en lice après leur pause post-Coupe du monde, la forme des jeunes joueurs et des nouvelles recrues donne beaucoup de matière à réflexion au staff avant ce lever de rideau.
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