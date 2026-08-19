Arteta a frappé un grand coup avant la nouvelle saison, en insistant sur le fait que son équipe est totalement concentrée sur la réalisation d’un exploit jamais accompli auparavant dans l’histoire du club du nord de Londres. Après avoir enfin mis fin la saison dernière à 22 ans d’attente pour un titre de champion, en venant à bout de l’ogre Manchester City, Arsenal vise désormais à défendre sa couronne. Seule une poignée de grands entraîneurs, dont Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho et Pep Guardiola, sont parvenus à remporter la Premier League lors de saisons consécutives, et Arteta est impatient de rejoindre ce groupe d’élite.

« Je suis très enthousiaste. Nous avons déjà des rêves pour cette compétition à nouveau avec le Community Shield. C’est une nouvelle saison, avec de nouvelles attentes », a déclaré Arteta à talkSPORT. « Nous avons l’occasion de faire quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant dans ce club, gagner le titre deux saisons de suite, et c’est notre ambition. Ce n’est pas personnel, c’est l’ambition collective que nous avons et l’ambition du club. C’est un magnifique défi. »