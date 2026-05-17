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Mikel Arteta va-t-il prolonger son contrat avec Arsenal ? Une décision cruciale pour l’avenir, alors que les Gunners visent le doublé Premier League-Ligue des champions
Les discussions concernant le contrat d’Arteta sont actuellement suspendues.
Arsenal traverse l’une des périodes les plus fastes de son histoire récente, et le catalyseur de ce renouveau est incontestablement Mikel Arteta. Si les supporters guettent la moindre information concernant une prolongation de contrat, le club a choisi de se concentrer avant tout sur les titres actuellement en jeu.
Sur sa chaîne YouTube, l’expert en transferts Fabrizio Romano a résumé la situation : « Mikel Arteta est toujours en pourparlers avec Arsenal au sujet d’un nouveau contrat, mais rien ne sera fait ni finalisé pour l’instant. C’est un sujet qui sera abordé après la fin de la saison. Pour l’instant, toute l’attention est tournée vers le titre de Premier League et la Ligue des champions. Après cela, n’importe quel moment pourrait convenir à Arsenal et à Arteta pour poursuivre leurs discussions et tenter de conclure un accord sur un nouveau contrat. »
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En quête d'un doublé historique
Les Gunners s’apprêtent à écrire une nouvelle page de leur histoire. Arsenal peut conquérir sa première Ligue des champions, mais devra pour cela écarter le tenant du titre, le PSG. En Premier League, les Nord-Londoniens sont aussi en lice pour un premier sacre depuis la saison 2003-2004 des « Invincibles ».
La solidité défensive constitue le socle de l’équipe, tandis que l’efficacité sur coups de pied arrêtés fait la différence. Sur le terrain, c’est Mikel Arteta qui façonne cette approche, tandis que le succès du club sur le marché des transferts revient en grande partie au directeur sportif Andrea Berta et à son prédécesseur Edu. Selon les dernières informations, Berta serait prêt à entériner un tout nouveau contrat pour Arteta dès la fin de la saison.
Récompenses financières en cas de réussite
Arteta est sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine et pointe déjà à la deuxième place du classement des entraîneurs les mieux payés de Premier League, avec un salaire d’environ 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars) par an. Une nouvelle prolongation viendrait sans doute revaloriser ces émoluments pour consacrer son statut d’éminent stratège du football européen.
Pep Guardiola occupe actuellement la première place du classement des salaires, mais l’Espagnol pourrait quitter Manchester City cet été. En cas de départ, l’ancien entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, serait le grand favori pour lui succéder sur le banc des Citizens, un changement susceptible de bouleverser le paysage des entraîneurs de l’élite.
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La stabilité à l'Emirates
Tandis que l’avenir des autres entraîneurs reste incertain, Arsenal mise sur la stabilité incarnée par Arteta. Les dirigeants de l’Emirates Stadium considèrent que sécuriser les services du technicien espagnol à long terme est leur priorité numéro un, quel que soit le dénouement des dernières journées de championnat. Fort d’un effectif construit pour rivaliser au plus haut niveau, le club londonien estime entrer dans une fenêtre de succès appelée à s’étendre sur plusieurs saisons.