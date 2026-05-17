Mikel Arteta va-t-il prolonger son contrat avec Arsenal ? Une décision cruciale pour l’avenir, alors que les Gunners visent le doublé Premier League-Ligue des champions

Arsenal traverse l’une des périodes les plus fastes de son histoire récente, et le catalyseur de ce renouveau est incontestablement Mikel Arteta. Si les supporters guettent la moindre information concernant une prolongation de contrat, le club a choisi de se concentrer avant tout sur les titres actuellement en jeu.

Sur sa chaîne YouTube, l’expert en transferts Fabrizio Romano a résumé la situation : « Mikel Arteta est toujours en pourparlers avec Arsenal au sujet d’un nouveau contrat, mais rien ne sera fait ni finalisé pour l’instant. C’est un sujet qui sera abordé après la fin de la saison. Pour l’instant, toute l’attention est tournée vers le titre de Premier League et la Ligue des champions. Après cela, n’importe quel moment pourrait convenir à Arsenal et à Arteta pour poursuivre leurs discussions et tenter de conclure un accord sur un nouveau contrat. »