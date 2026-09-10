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Mikel Arteta surpris en pleine « rage » contre un trio de stars d’Arsenal pendant la victoire en Ligue des champions contre Naples, malgré un début de campagne européenne parfait
Arsenal s’offre une victoire autoritaire à Naples
Arsenal a poursuivi son début de saison sans faute lors de l'exercice 2026-2027 avec une victoire arrachée 1-0 contre Naples en Ligue des champions. Martin Odegaard a offert les trois points grâce à un but décisif à la 75e minute, débloquant enfin la situation après une prestation maîtrisée des visiteurs en Italie.
Arsenal s'est créé une multitude d'occasions tout au long de la rencontre, mais a eu du mal à concrétiser sa domination jusqu'à l'intervention de son capitaine. Ce succès permet désormais à Arsenal d'avoir remporté ses cinq premiers matches de la saison, confirmant son statut de véritable prétendant en Europe.
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Arteta réagit aux occasions manquées
Malgré ce résultat positif, Arteta a exprimé sa frustration face au manque global d’efficacité d’Arsenal dans le dernier tiers. L’entraîneur estimait que son équipe aurait dû se mettre à l’abri bien plus tôt, au vu du grand nombre d’occasions franches qu’elle s’est créées face à une défense de Naples tenace.
« Nous avons pleinement mérité les trois points, a déclaré Arteta à TNT Sports après le coup de sifflet final. La performance ne reflète probablement pas le résultat, l’équipe a été superbe. Nous avons montré de la qualité à de nombreux moments pour les déstabiliser et c’est dommage, parce que nous avons manqué énormément de très grosses occasions. »
Arteta a ajouté : « N’importe quel autre jour, le résultat aurait été différent. Nous aurions dû le faire d’une autre manière vu le nombre d’occasions que nous avons créées, mais nous avons fini par l’emporter. »
L’entraîneur a quitté les lieux furieux contre son trio offensif
Si Arteta était visiblement satisfait de l'effort collectif, son humeur a radicalement changé dans les dernières minutes. L'Espagnol a été aperçu en train de réagir avec fureur sur la ligne de touche après que Havertz, Madueke et Tzolis n'ont pas effectué le repli défensif lors d'une dangereuse contre-attaque de Naples.
Selon Lucy Ward, co-commentatrice de TNT Sports, l'entraîneur d'Arsenal était « totalement furieux » alors que le trio offensif revenait tranquillement défendre. Elle a déclaré : « Mikel Arteta était totalement furieux sur le bord du terrain parce que Havertz, Madueke et Tzolis ne faisaient pas le repli après cette attaque. »
- AFP
Le regard se tourne vers les compétitions nationales
Arsenal a finalement surmonté cette alerte tardive pour préserver une précieuse cage inviolée et s’assurer la victoire. L’équipe est désormais déterminée à entretenir cette dynamique de succès lorsqu’elle se rendra sur le terrain de Sunderland pour un match de Premier League ce week-end.
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