Malgré ce résultat positif, Arteta a exprimé sa frustration face au manque global d’efficacité d’Arsenal dans le dernier tiers. L’entraîneur estimait que son équipe aurait dû se mettre à l’abri bien plus tôt, au vu du grand nombre d’occasions franches qu’elle s’est créées face à une défense de Naples tenace.

« Nous avons pleinement mérité les trois points, a déclaré Arteta à TNT Sports après le coup de sifflet final. La performance ne reflète probablement pas le résultat, l’équipe a été superbe. Nous avons montré de la qualité à de nombreux moments pour les déstabiliser et c’est dommage, parce que nous avons manqué énormément de très grosses occasions. »

Arteta a ajouté : « N’importe quel autre jour, le résultat aurait été différent. Nous aurions dû le faire d’une autre manière vu le nombre d’occasions que nous avons créées, mais nous avons fini par l’emporter. »