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Mikel Arteta snobé ! Gabriel Martinelli lance une pique à l'entraîneur d'Arsenal dans un message d'adieu émouvant après son transfert record à 60 M£ à Al-Hilal
Un départ record fait suite à une rupture soudaine avec Arteta
Martinelli a officiellement mis fin à son séjour de sept ans à l’Emirates Stadium en signant à Al-Hilal, pensionnaire de la Saudi Pro League, dans le cadre d’une vente record pour Arsenal de 60 M£. Le joueur de 25 ans a été présenté par le club basé à Riyad jeudi, après avoir passé sa visite médicale au Moyen-Orient plus tôt dans la semaine.
Le départ du Brésilien fait suite à une dégradation rapide de sa relation avec Arteta. Bien qu’il ait aidé Arsenal à décrocher un titre historique en Premier League la saison dernière, Martinelli a été écarté sans ménagement des récents groupes pour les jours de match, manquant la victoire dans le Community Shield ainsi que le match d’ouverture du championnat contre Coventry City.
Arteta a explicitement dit à l’ailier qu’il ne faisait plus partie de ses plans tactiques, ouvrant ainsi la voie à ce lucratif transfert vers le Moyen-Orient. Martinelli, qui était entré dans les 12 derniers mois de son contrat, avait précédemment rejeté une approche du géant turc Galatasaray avant d’accepter le transfert en Arabie saoudite.
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Des adieux émouvants omettent ostensiblement l’entraîneur d’Arsenal
À la suite de l’annonce officielle, Martinelli s’est rendu sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux au nord de Londres. Cependant, l’attaquant a ostensiblement laissé Arteta de côté dans sa longue liste de remerciements, remerciant presque toutes les autres personnes liées au club.
« Je peux seulement remercier le staff et mes coéquipiers, a écrit Martinelli. Merci aux cuisiniers, aux intendants, aux médecins, aux portiers, aux agents de sécurité, à l’équipe média, au personnel de nettoyage, aux kinés, ainsi qu’à chacun de mes coéquipiers qui a fait partie de mon histoire de 2019 à aujourd’hui. Et aux supporters, merci pour tout. Depuis mon premier jour, vous m’avez fait me sentir chez moi. Chaque fois que je suis entré sur le terrain, malgré tout, j’ai essayé de donner tout ce que j’avais pour ce maillot. À Arsenal, merci d’avoir cru en moi et de m’avoir donné la chance de me montrer au monde. »
Il a poursuivi : « Plus que tout, je veux remercier ma famille et ma femme, qui ont été à mes côtés tout au long de ce parcours, en m’apportant tout le soutien émotionnel dont j’avais besoin pour surmonter les défis que seuls nous connaissons vraiment. Cela a été un long parcours, tellement d’histoire, et maintenant c’est terminé. »
En conclusion de ce message émouvant, il a ajouté : « J’écris cela les larmes aux yeux, c’est tellement difficile de résumer 7 ans en mots. Du 35 au 11. Un Gunner un jour, un Gunner toujours. Au revoir, et merci encore. »
Un vestiaire agité et une reconstruction coûteuse
Le départ brutal de Martinelli aurait provoqué des remous au sein du vestiaire d’Arsenal. Plusieurs cadres ont été déçus par son exclusion totale durant l’été. L’ancien attaquant des Gunners Ian Wright a lui aussi fait part de son désarroi, déclarant à Sky Sports : « La manière dont Martinelli est traité en ce moment me met vraiment mal à l’aise. »
Arsenal a déjà pris des mesures offensives pour reconstruire son flanc gauche sans son joueur le plus ancien. Le club a recruté Christos Tzolis pour 34 M£ cet été et utilise Eberechi Eze comme option de repli, après avoir également formulé une offre infructueuse pour la star du Real Madrid Vinicius Junior.
Martinelli quitte l’Angleterre après avoir disputé 191 matches de Premier League. Il rejoint désormais un Al-Hilal aux nombreuses stars, entraîné par Simone Inzaghi, où il fera équipe à Riyad avec les autres nouvelles recrues Ollie Watkins et Crysencio Summerville.
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La défense du titre met à l’épreuve la vie après Martinelli
Arsenal cherchera à surmonter toute tension persistante dans le vestiaire afin de défendre son titre de Premier League. Arteta doit s’assurer que son unité offensive nouvellement constituée trouve rapidement ses automatismes pour maintenir la dynamique en début de saison.
De son côté, Martinelli va s’adapter à sa nouvelle vie au Moyen-Orient. Al-Hilal est engagé dans une lutte intense en tête de la Saudi Pro League aux côtés d’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, et Inzaghi attendra de sa nouvelle recrue à 60 millions de livres sterling qu’elle produise des résultats immédiats.
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