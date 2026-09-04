À la suite de l’annonce officielle, Martinelli s’est rendu sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux au nord de Londres. Cependant, l’attaquant a ostensiblement laissé Arteta de côté dans sa longue liste de remerciements, remerciant presque toutes les autres personnes liées au club.

« Je peux seulement remercier le staff et mes coéquipiers, a écrit Martinelli. Merci aux cuisiniers, aux intendants, aux médecins, aux portiers, aux agents de sécurité, à l’équipe média, au personnel de nettoyage, aux kinés, ainsi qu’à chacun de mes coéquipiers qui a fait partie de mon histoire de 2019 à aujourd’hui. Et aux supporters, merci pour tout. Depuis mon premier jour, vous m’avez fait me sentir chez moi. Chaque fois que je suis entré sur le terrain, malgré tout, j’ai essayé de donner tout ce que j’avais pour ce maillot. À Arsenal, merci d’avoir cru en moi et de m’avoir donné la chance de me montrer au monde. »

Il a poursuivi : « Plus que tout, je veux remercier ma famille et ma femme, qui ont été à mes côtés tout au long de ce parcours, en m’apportant tout le soutien émotionnel dont j’avais besoin pour surmonter les défis que seuls nous connaissons vraiment. Cela a été un long parcours, tellement d’histoire, et maintenant c’est terminé. »

En conclusion de ce message émouvant, il a ajouté : « J’écris cela les larmes aux yeux, c’est tellement difficile de résumer 7 ans en mots. Du 35 au 11. Un Gunner un jour, un Gunner toujours. Au revoir, et merci encore. »



