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Mikel Arteta signe un nouveau contrat de longue durée avec Arsenal pour mettre fin aux spéculations sur son avenir à l’Emirates Stadium
S’engageant pour l’avenir avec Arsenal
Selon la BBC, Arteta a accepté un nouveau contrat revalorisé pour continuer à diriger l’actuel champion de Premier League. Le contrat actuel de l’Espagnol devait initialement expirer à l’issue de cette saison. Cependant, des discussions productives autour d’une prolongation de longue durée se poursuivent en coulisses depuis plusieurs mois.
Après de premiers rapports indiquant qu’une issue était proche, un accord final a désormais bien été trouvé. Arsenal est parvenu à sécuriser l’homme qui a orchestré son incroyable retour au sommet du football anglais.
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Faire abstraction du bruit extérieur et des spéculations
Alors que son précédent contrat arrivait progressivement à son terme, les spéculations extérieures concernant son avenir à long terme ont naturellement commencé à s’intensifier. Cependant, Arteta s’est montré constant dans ses récentes apparitions médiatiques pour apaiser les inquiétudes des fidèles supporters d’Arsenal.
Évoquant la situation contractuelle en cours pas plus tard que la semaine dernière, l’entraîneur a insisté avec assurance sur le fait que les supporters n’avaient absolument aucune raison de « s’inquiéter » d’un éventuel départ. Il a clairement fait savoir à toutes les parties concernées qu’il souhaitait rester dans le nord de Londres.
« Je suis extrêmement heureux et je me sens très reconnaissant de travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille », a expliqué l’Espagnol.
Récolter les lucratives retombées financières
Si la confirmation officielle de la durée exacte de ce nouveau contrat se fait encore attendre, l’engagement est conséquent. Selon le même rapport, cette prolongation doit permettre à Arteta d’entamer au moins sa 10e année au club, soit une décennie complète depuis sa nomination initiale en décembre 2019.
Son impact transformateur sur l’effectif lui a valu une récompense financière très lucrative. Le nouvel accord comprend une forte augmentation de salaire qui le fait passer à un nouveau palier de rémunération pour un entraîneur.
Ce contrat XXL surpasse largement son précédent salaire de base de 10 M£ par an. En outre, l’entraîneur d’Arsenal pourra toucher 5 M£ supplémentaires via différents bonus liés aux performances, ce qui souligne l’immense confiance placée en son leadership par le conseil d’administration.
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En s’appuyant sur des bases très solides
Son avenir à long terme étant désormais officiellement réglé, Arteta peut à présent consacrer toute son énergie exclusivement au terrain. La distraction indésirable des négociations contractuelles a été totalement écartée de l’environnement du vestiaire.
L’attention se tourne maintenant directement vers les prochains matches. Après avoir réglé le dossier interne le plus important, Arsenal cherchera à poursuivre sa quête incessante de nouveaux trophées cette saison.
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