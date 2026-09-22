Mikel Arteta signe un nouveau contrat de longue durée avec Arsenal pour mettre fin aux spéculations sur son avenir à l’Emirates Stadium

Alors que son précédent contrat arrivait progressivement à son terme, les spéculations extérieures concernant son avenir à long terme ont naturellement commencé à s’intensifier. Cependant, Arteta s’est montré constant dans ses récentes apparitions médiatiques pour apaiser les inquiétudes des fidèles supporters d’Arsenal.

Évoquant la situation contractuelle en cours pas plus tard que la semaine dernière, l’entraîneur a insisté avec assurance sur le fait que les supporters n’avaient absolument aucune raison de « s’inquiéter » d’un éventuel départ. Il a clairement fait savoir à toutes les parties concernées qu’il souhaitait rester dans le nord de Londres.

« Je suis extrêmement heureux et je me sens très reconnaissant de travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille », a expliqué l’Espagnol.