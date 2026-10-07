Arteta a exprimé une profonde gratitude en s’engageant sur son avenir avec Arsenal, qualifiant la direction d’une institution aussi unique de véritable privilège. Revenant sur les 140 ans de riche histoire du club, il a salué les personnes exceptionnelles présentes dans toute l’organisation et remercié les propriétaires Stan et Josh Kroenke pour leur confiance et leur soutien sans faille alors qu’ils poursuivent leur travail ensemble. Soulignant le lien fort tissé avec l’équipe et les supporters, Arteta a insisté sur le fait que leur aventure ne fait que commencer et que des accomplissements bien plus grands les attendent.

« C’est un privilège d’engager mon avenir avec le club et de continuer à travailler avec des personnes exceptionnelles qui veulent le meilleur pour Arsenal. Ce club est unique, par son caractère et par ce qu’il vous fait ressentir, et j’ai le profond sentiment que c’est un privilège de voir notre parcours commun se poursuivre », a déclaré Arteta.

« Nous avons déjà construit un lien spécial et créé des souvenirs qui dureront toute une vie, et ce qui est si enthousiasmant, c’est que ce n’est que le début de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Je suis extrêmement reconnaissant envers Stan et Josh pour leur confiance et leur soutien, et je me sens honoré de diriger ce club durant une période si particulière de ses 140 ans d’histoire. C’est un moment dont je suis très fier pour moi et ma famille. Je ressens l’amour et le respect de nos fantastiques supporters, et ils ont les miens, ainsi que les nôtres, en retour. »