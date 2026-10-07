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Mikel Arteta signe un nouveau contrat de longue durée avec Arsenal jusqu’en 2030 après avoir mis fin à 22 ans de disette de titre en Premier League
Arsenal récompense l’entraîneur du titre
Arsenal a annoncé qu’Arteta avait signé un nouveau contrat de longue durée pour rester à l’Emirates Stadium jusqu’en 2030. Cette nouvelle représente un énorme coup de boost pour le club après son exploit historique de la saison dernière, lorsqu’il a enfin mis fin à 22 ans d’attente pour être sacré champion d’Angleterre. Arteta, revenu au club comme entraîneur principal en 2019, a supervisé une transformation totale de l’effectif, couronnée par le 14e titre de champion de l’élite dans l’histoire du club.
L’impact de l’Espagnol sur le banc est, statistiques à l’appui, sans précédent dans l’histoire du club. Au cours de ses 361 matches à la tête de l’équipe, toutes compétitions confondues, Arteta a affiché un pourcentage de victoires de 62,05 %, le plus élevé de tous les entraîneurs à temps plein ayant dirigé Arsenal. Ce nouveau contrat, qui comprend également les prolongations de l’ensemble de son noyau de staff technique, envoie un signal clair : le géant du nord de Londres est prêt à bâtir une dynastie durable au sommet du football européen.
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Arteta réaffirme sa vision à long terme à Arsenal
Arteta a exprimé une profonde gratitude en s’engageant sur son avenir avec Arsenal, qualifiant la direction d’une institution aussi unique de véritable privilège. Revenant sur les 140 ans de riche histoire du club, il a salué les personnes exceptionnelles présentes dans toute l’organisation et remercié les propriétaires Stan et Josh Kroenke pour leur confiance et leur soutien sans faille alors qu’ils poursuivent leur travail ensemble. Soulignant le lien fort tissé avec l’équipe et les supporters, Arteta a insisté sur le fait que leur aventure ne fait que commencer et que des accomplissements bien plus grands les attendent.
« C’est un privilège d’engager mon avenir avec le club et de continuer à travailler avec des personnes exceptionnelles qui veulent le meilleur pour Arsenal. Ce club est unique, par son caractère et par ce qu’il vous fait ressentir, et j’ai le profond sentiment que c’est un privilège de voir notre parcours commun se poursuivre », a déclaré Arteta.
« Nous avons déjà construit un lien spécial et créé des souvenirs qui dureront toute une vie, et ce qui est si enthousiasmant, c’est que ce n’est que le début de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Je suis extrêmement reconnaissant envers Stan et Josh pour leur confiance et leur soutien, et je me sens honoré de diriger ce club durant une période si particulière de ses 140 ans d’histoire. C’est un moment dont je suis très fier pour moi et ma famille. Je ressens l’amour et le respect de nos fantastiques supporters, et ils ont les miens, ainsi que les nôtres, en retour. »
La direction soutient une vision à long terme
La famille Kroenke s’est montrée très claire dans son soutien à Arteta, qu’elle considère comme l’architecte de l’identité moderne du club. En s’assurant de ses services pour les quatre prochaines années, le groupe propriétaire estime avoir garanti de la stabilité à un moment crucial du développement de l’équipe. Les coprésidents ont souligné le poids émotionnel du récent sacre comme principale motivation de cette prolongation, avec l’espoir de reproduire ce succès de manière constante sur la scène nationale et continentale.
« Cela a été un parcours incroyable jusqu’ici et nous sommes enthousiastes à l’idée de ce qui nous attend dans cette relation spéciale. La saison dernière a été un moment incroyable dans l’histoire d’Arsenal, un moment au cours duquel nous avons créé des souvenirs qui dureront toute une vie. Nous sommes déterminés à en créer beaucoup d’autres dans les années à venir. Nous partageons un lien particulier avec Mikel. Nous sommes très fiers de tout ce que nous avons accompli depuis son retour au club en 2019. Il a une compréhension profonde des valeurs d’Arsenal et les porte dans son cœur. Il sait ce que ce club représente pour tous ceux qui lui sont liés et il est déterminé à s’appuyer sur tout ce que nous avons accompli ensemble », ont déclaré Stan et Josh Kroenke dans un message commun.
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Construire une ère de succès
Le directeur général d’Arsenal, Richard Garlick, a également souligné que le club entrait dans une période charnière sous la direction d’Arteta. L’objectif reste de demeurer compétitif au plus haut niveau tout en respectant les valeurs financières et culturelles du club. La direction estime que les bases posées au cours des dernières années se sont désormais transformées en une plateforme permettant de viser des trophées de manière régulière, avec Arteta au cœur même de ce projet.
« C’est une période importante dans l’histoire d’Arsenal Football Club. Nous voulons créer ensemble une ère victorieuse avec Mikel. Nous continuerons à travailler dur ensemble alors que nous cherchons à concrétiser nos ambitions à long terme pour le club et nos supporters. Mikel a la conviction, la détermination et la compréhension de ce qu’il faut pour bâtir ici quelque chose de remarquable et de durable, et nous sommes ravis de poursuivre cette aventure ensemble », a ajouté Garlick.
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