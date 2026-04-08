Mikel Arteta salue les remplaçants « magiques » Kai Havertz et Gabriel Martinelli pour leur contribution décisive, alors qu'Arsenal s'impose in extremis face au Sporting CP lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions

S'adressant à Amazon Prime après le coup de sifflet final, Arteta s'est réjoui du résultat et de la qualité du but victorieux. « Je suis très heureux d'avoir gagné à l'extérieur en quarts de finale de la Ligue des champions contre une équipe qui n'avait pas perdu chez elle depuis je ne sais combien de temps », a déclaré l'entraîneur d'Arsenal. « Je pense que la dernière fois, c'était probablement aussi en Europe, ce qui montre bien la difficulté de la tâche. Au final, c'est un moment magique de la part de nos finisseurs qui nous a permis de remporter le match. C'était magnifique, et c'est exactement l'impact dont on a besoin quand on arrive à ce stade de la saison. Tout le monde doit avoir un impact, et c'est certainement ce qu'ils ont fait ce soir. »

Malgré cette victoire, Arteta a admis que son équipe avait eu du mal à trouver son rythme dans le dernier tiers, Martin Zubimendi ayant vu son but annulé par la VAR pour un hors-jeu lors de l’action. Arteta a noté que son équipe devait se montrer plus efficace pour venir à bout d’un Sporting résistant, qui s’est montré redoutable à domicile.

« Oui, car lorsque nous sommes entrés dans le dernier tiers et que nous nous sommes installés là, il nous a manqué la touche finale », a répondu Arteta lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que son équipe ne marque pas. « Nous devions être un peu plus incisifs, plus rapides, plus efficaces pour les déstabiliser lorsqu’ils formaient ce bloc. Nous avons eu un but refusé et il y a eu deux ou trois occasions où nous étions tout près, mais il nous a manqué cette dernière passe. »