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Mikel Arteta salue les remplaçants « magiques » Kai Havertz et Gabriel Martinelli pour leur contribution décisive, alors qu'Arsenal s'impose in extremis face au Sporting CP lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions
Havertz offre une avance inestimable à Arsenal
Les Gunners semblaient se diriger vers un match nul à l'Estadio José Alvalade après une prestation qui a manqué d'étincelle offensive pendant de longues périodes. Cependant, l'entrée en jeu de Martinelli et Havertz a changé la donne de ce match aller, qui s'est soldé par un but décisif spectaculaire dans le temps additionnel. L'ailier brésilien a délivré un centre millimétré que Havertz a converti à bout portant, déclenchant une explosion de joie dans le secteur réservé aux supporters visiteurs.
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Surmonter le bloc défensif du Sporting
S'adressant à Amazon Prime après le coup de sifflet final, Arteta s'est réjoui du résultat et de la qualité du but victorieux. « Je suis très heureux d'avoir gagné à l'extérieur en quarts de finale de la Ligue des champions contre une équipe qui n'avait pas perdu chez elle depuis je ne sais combien de temps », a déclaré l'entraîneur d'Arsenal. « Je pense que la dernière fois, c'était probablement aussi en Europe, ce qui montre bien la difficulté de la tâche. Au final, c'est un moment magique de la part de nos finisseurs qui nous a permis de remporter le match. C'était magnifique, et c'est exactement l'impact dont on a besoin quand on arrive à ce stade de la saison. Tout le monde doit avoir un impact, et c'est certainement ce qu'ils ont fait ce soir. »
Malgré cette victoire, Arteta a admis que son équipe avait eu du mal à trouver son rythme dans le dernier tiers, Martin Zubimendi ayant vu son but annulé par la VAR pour un hors-jeu lors de l’action. Arteta a noté que son équipe devait se montrer plus efficace pour venir à bout d’un Sporting résistant, qui s’est montré redoutable à domicile.
« Oui, car lorsque nous sommes entrés dans le dernier tiers et que nous nous sommes installés là, il nous a manqué la touche finale », a répondu Arteta lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que son équipe ne marque pas. « Nous devions être un peu plus incisifs, plus rapides, plus efficaces pour les déstabiliser lorsqu’ils formaient ce bloc. Nous avons eu un but refusé et il y a eu deux ou trois occasions où nous étions tout près, mais il nous a manqué cette dernière passe. »
Raya, la héroïne en défense
Si les remplaçants ont assuré le spectacle en fin de match, Arsenal doit son match sans encaisser de but à David Raya. Le gardien espagnol a réalisé une série d’arrêts de classe mondiale, dont un arrêt décisif du bout des doigts dès les cinq premières minutes. Sa performance lui a valu les éloges de son entraîneur et de ses coéquipiers, Havertz qualifiant Raya de « meilleur gardien du monde » au cours des deux dernières saisons.
Arteta s'est montré tout aussi élogieux quant à la contribution de son numéro un à la victoire. « Il a réalisé deux arrêts décisifs à deux occasions. Et c'est ça la Ligue des champions : elle se joue toujours dans les surfaces de réparation, car le niveau est extrêmement élevé. Depuis qu'il nous a rejoints, il est phénoménal et extraordinaire. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir », a ajouté le manager d'Arsenal.
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Un pied en demi-finale
Cette victoire 1-0 apporte un regain de confiance bienvenu à Arsenal après quelques semaines difficiles sur le plan national. Après leurs éliminations en Carabao Cup et en FA Cup, la pression s'intensifiait sur les Gunners pour qu'ils se montrent à la hauteur sur la scène européenne. Arsenal va désormais chercher à conclure la tâche face au Sporting à l'Emirates Stadium et à assurer sa place en demi-finales de la Ligue des champions.