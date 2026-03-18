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Mikel Arteta salue le « moment magique » d'Eberechi Eze, le manager d'Arsenal soulignant la « complicité » entre le milieu de terrain et ses coéquipiers des Gunners
Eze et Rice qualifient Arsenal
Arsenal poursuit sa quête de gloire européenne grâce à des buts d'Eze et de Declan Rice, qui ont permis au club de s'imposer 3-1 sur l'ensemble des deux matchs face au géant de la Bundesliga. Les Gunners ont dominé dès le coup d'envoi à l'Emirates Stadium, mais ils ont été mis à rude épreuve par une défense de Leverkusen tenace et par une performance inspirée du gardien Janis Blaswich. Il a fallu un moment de génie individuel d'Eze pour débloquer la situation et rassurer les supporters locaux.
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Arteta salue l'impact magique d'Eze
À l'issue du match, Arteta a déclaré : « Nous avons très bien démarré la rencontre et nous étions dangereux de tous les côtés. Leur gardien les a maintenus dans le match et il a fallu un coup de génie d'Ebs pour nous donner l'avantage. Puis, en deuxième mi-temps, l'intervention de Declan nous a offert l'occasion de remporter la victoire, et nous avons eu quatre ou cinq occasions où nous aurions dû marquer un troisième but, mais dans l'ensemble, nous méritions pleinement de gagner et d'accéder aux quarts de finale. »
Eze est devenu un rouage essentiel de la machine Arsenal depuis son arrivée à l'Emirates cet été, et son entraîneur estime que le milieu de terrain ne cesse de s'améliorer à mesure qu'il s'intègre à ses nouveaux coéquipiers. Le coach n'a pas manqué de souligner que la condition physique et le rythme de l'international anglais sont des facteurs clés de sa bonne forme.
Arteta a ajouté : « Ebs joue tous les trois jours, il a trouvé son rythme, il est en phase avec les joueurs et c’est pour cela [le but] qu’il est ici. Il tisse des liens avec chacun d’entre eux et quand on commence à faire la différence dans les moments clés des matchs, cela renforce la confiance. Declan a été immense, lui et toute l’équipe – la façon dont ils se battent sur chaque ballon et la passion qu’ils montrent sont remarquables. »
Les craintes concernant une blessure se sont dissipées avant le match à Wembley
Malgré la liesse ambiante, un bref moment d’inquiétude a surgi lorsque Eze a dû recevoir des soins pour un éventuel problème à la cheville en deuxième mi-temps. À l’approche de la finale de la Carabao Cup contre Manchester City dimanche, les supporters d’Arsenal ont retenu leur souffle lorsque leur joueur vedette a été remplacé par Kai Havertz, mais le joueur lui-même s’est empressé de dissiper toute crainte.
Interrogé sur sa blessure après le match, Eze a déclaré à TNT Sports : « Oui, je vais bien. Ça va aller. » Le milieu de terrain a qualifié son but sensationnel de moment fort de sa carrière, admettant : « Pour être honnête, je ne sais pas si j’aurais pu rêver de marquer un but comme celui-là. C’était un beau but, j’ai juste vu une occasion de tirer et je remercie Dieu que ça ait marché aujourd’hui. C’était sans aucun doute un but spécial, je m’en souviendrai longtemps. »
- AFP
Le parcours vers les quarts de finale est confirmé alors que la première quête du quadruplé se profile
La victoire 3-1 sur l'ensemble des deux matchs a valu à Arsenal une place en quarts de finale face au Sporting CP, qui a créé la surprise en remontant au score pour éliminer l'outsider norvégien Bodo/Glimt. Si le rêve européen reste d'actualité, l'attention se porte désormais sur les trophées nationaux. Les Gunners espèrent mettre fin à six ans de disette ce week-end, face aux hommes de Pep Guardiola lors de la finale de la Carabao Cup, qui pourrait leur permettre de décrocher le premier titre d'un quadruplé historique cette saison.
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