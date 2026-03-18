Mikel Arteta salue le « moment magique » d'Eberechi Eze, le manager d'Arsenal soulignant la « complicité » entre le milieu de terrain et ses coéquipiers des Gunners

À l'issue du match, Arteta a déclaré : « Nous avons très bien démarré la rencontre et nous étions dangereux de tous les côtés. Leur gardien les a maintenus dans le match et il a fallu un coup de génie d'Ebs pour nous donner l'avantage. Puis, en deuxième mi-temps, l'intervention de Declan nous a offert l'occasion de remporter la victoire, et nous avons eu quatre ou cinq occasions où nous aurions dû marquer un troisième but, mais dans l'ensemble, nous méritions pleinement de gagner et d'accéder aux quarts de finale. »

Eze est devenu un rouage essentiel de la machine Arsenal depuis son arrivée à l'Emirates cet été, et son entraîneur estime que le milieu de terrain ne cesse de s'améliorer à mesure qu'il s'intègre à ses nouveaux coéquipiers. Le coach n'a pas manqué de souligner que la condition physique et le rythme de l'international anglais sont des facteurs clés de sa bonne forme.

Arteta a ajouté : « Ebs joue tous les trois jours, il a trouvé son rythme, il est en phase avec les joueurs et c’est pour cela [le but] qu’il est ici. Il tisse des liens avec chacun d’entre eux et quand on commence à faire la différence dans les moments clés des matchs, cela renforce la confiance. Declan a été immense, lui et toute l’équipe – la façon dont ils se battent sur chaque ballon et la passion qu’ils montrent sont remarquables. »