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Mikel Arteta salue la performance « très spéciale » de Bukayo Saka, héros de la rencontre, ainsi que l’apport « immense » de Viktor Gyokeres, tout en révélant avoir présenté ses excuses au groupe d’Arsenal après l’élimination de l’Atlético Madrid en Ligue des champions
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Arteta félicite Saka, auteur du but décisif.
Arsenal a mis fin à vingt ans d’attente pour retrouver la plus grande compétition européenne grâce à une victoire 2-1 sur l’ensemble des deux matchs face à l’équipe de Diego Simeone. Après le succès du retour, Arteta a rapidement salué le joueur international anglais Saka, auteur du moment décisif à l’Emirates Stadium. Le produit du centre de formation de Hale End a une nouvelle fois démontré qu’il était le visage de cette nouvelle ère gunner en profitant d’une erreur défensive pour sceller la qualification.
« Il fallait que ce soit quelqu’un de très spécial, et il l’est assurément pour moi, pour les garçons et pour tous ceux qui sont attachés à ce club », a déclaré Arteta à Amazon Prime. « S’il fallait que ce soit quelqu’un qui marque ce but, c’était probablement lui. »
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Des excuses émouvantes ont été présentées aux joueurs du groupe.
Alors que la fête battait son plein sur la pelouse, Arteta a reconnu avoir dû prendre des décisions tactiques délicates bien avant le coup d’envoi. Le technicien espagnol a assumé la pleine responsabilité des joueurs laissés sur le banc, confiant qu’il avait eu une conversation émouvante avec eux à l’hôtel plus tôt dans la journée.
« Il a été très difficile de prendre certaines décisions et je compatis beaucoup avec les garçons », a ajouté le manager des Gunners. « Je sais à quel point ce sont des gens formidables et j’ai parlé à certains d’entre eux cet après-midi pour m’excuser et leur dire : “Je vais aligner la même équipe.” Leur réaction a été immédiate : “Coach, je suis là quand tu as besoin de moi”, et ils m’ont pris dans leurs bras. » Cette unité est la marque de fabrique de la saison d’Arsenal, qui poursuit sa course vers un doublé historique.
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Gyokeres, véritable « colosses » de la défense
Si Saka a volé la vedette grâce à son but décisif, Gyokeres a été salué pour son travail acharné en pointe. L’attaquant suédois, déjà loué pour son efficacité devant le but, a été félicité par son entraîneur pour son travail défensif, qui a permis aux Gunners de maintenir leur structure face à un Atlético très physique.
« Il a été immense », a souligné Arteta. « On voit la réaction du public à chaque fois qu’il touche le ballon ; son rythme de travail et ce qu’il apporte à l’équipe sont tout simplement incroyables. Quand on parle de Gyokeres, c’est lui le premier à donner le ton, le rythme et les habitudes qu’il montre quand on n’a pas le ballon, et c’est un effort collectif. »
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En quête du doublé Ligue des champions-Premier League
Toujours en lice pour le titre en Premier League et toujours engagés sur la scène européenne, les Gunners visent le doublé sous la conduite de Mikel Arteta. La solidité défensive des Gunners a été la clé de leur succès cette saison. Interrogé sur le vieil adage « l’attaque fait gagner les matchs, mais la défense fait gagner les titres », l’entraîneur a simplement répondu : « Alors, allons-y. » À une rencontre de l’immortalité, le club londonien affrontera en finale soit le Bayern Munich, soit le Paris Saint-Germain.