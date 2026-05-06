Mikel Arteta salue la performance « très spéciale » de Bukayo Saka, héros de la rencontre, ainsi que l’apport « immense » de Viktor Gyokeres, tout en révélant avoir présenté ses excuses au groupe d’Arsenal après l’élimination de l’Atlético Madrid en Ligue des champions

Arsenal a mis fin à vingt ans d’attente pour retrouver la plus grande compétition européenne grâce à une victoire 2-1 sur l’ensemble des deux matchs face à l’équipe de Diego Simeone. Après le succès du retour, Arteta a rapidement salué le joueur international anglais Saka, auteur du moment décisif à l’Emirates Stadium. Le produit du centre de formation de Hale End a une nouvelle fois démontré qu’il était le visage de cette nouvelle ère gunner en profitant d’une erreur défensive pour sceller la qualification.

« Il fallait que ce soit quelqu’un de très spécial, et il l’est assurément pour moi, pour les garçons et pour tous ceux qui sont attachés à ce club », a déclaré Arteta à Amazon Prime. « S’il fallait que ce soit quelqu’un qui marque ce but, c’était probablement lui. »