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Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Mikel Arteta salue l’« incroyable » Max Dowman, le prodige de 16 ans entre dans l’histoire lors de la victoire d’Arsenal contre Ipswich en Carabao Cup

M. Arteta
M. Dowman
Arsenal
Ipswich vs Arsenal
Ipswich
Carabao Cup
Premier League
M. Merino

Mikel Arteta a salué Max Dowman après la prestation historique à deux buts du prodige de 16 ans lors de la victoire 4-2 d’Arsenal contre Ipswich Town en Carabao Cup, mardi soir. La sensation issue de Hale End a égalé un record de longue date établi par Wayne Rooney, inspirant une équipe d’Arsenal fortement remaniée à préserver son début de saison parfait.

  • Un adolescent lance une victoire éclatante

    Dowman a ouvert le score dès la septième minute grâce à un superbe exploit solitaire après un une-deux bien mené avec Eberechi Eze, avant d’inscrire son deuxième but seulement 90 secondes après la reprise. Noni Madueke et Mikel Merino ont également trouvé le chemin des filets, permettant aux visiteurs de prendre un contrôle total à Portman Road. Les réductions du score tardives d’Anis Mehmeti et de Chuba Akpom n’ont été que des consolations, le club du nord de Londres scellant la victoire lors d’une soirée marquée par 19 changements d’effectif cumulés.


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    L’entraîneur salue un talent exceptionnel

    La prestation remarquable du joueur de 16 ans a suscité les éloges appuyés de son entraîneur immédiatement après le coup de sifflet final. Évoquant la performance de Dowman avec le site officiel du club, Arteta a déclaré : « Il a encore été incroyable ; certaines des actions et des connexions qu'il peut nous apporter sur le terrain sont tout simplement un plaisir à voir. Il a été vraiment efficace ; il est de plus en plus impliqué dans le jeu ; il peut tenir sur de plus longues périodes, et nous connaissons le talent que nous avons. »

  • Un doublé historique suscite les éloges

    Cet exploit est entré dans les livres des records puisque Dowman est devenu seulement le deuxième joueur de 16 ans à inscrire un doublé lors d'un match pour une équipe de Premier League, toutes compétitions confondues, égalant l'exploit de Rooney d'octobre 2002 pour Everton contre Wrexham.

    Merino, qui portait le brassard de capitaine, s'est montré tout aussi élogieux envers l'adolescent au micro du site officiel du club : « C'est un talent incroyable, honnêtement, il est si jeune, si plein de vie, et on voit la joie dans ses yeux quand il joue au football. Évidemment, il a beaucoup de choses à améliorer, il est très jeune, il doit continuer à écouter et à apprendre des vétérans, mais nous sommes là pour le soutenir et nous allons l'aider à devenir la meilleure version de lui-même, c'est sûr. »

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    Les Londoniens du Nord attendent le tirage au sort

    Cette démonstration d’autorité a prolongé la série de victoires à 100 % d’Arsenal toutes compétitions confondues cette saison, soulignant l’immense qualité qui traverse le jeune effectif d’Arteta. Les prestations pleines de maîtrise de Dowman et de la défenseure centrale de 17 ans Marli Salmon apportent un énorme boost moral avant un calendrier chargé. Arsenal tourne désormais son attention vers le tirage du quatrième tour de la Carabao Cup mercredi soir, après le match de Brighton contre Manchester United.

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