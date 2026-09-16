Cet exploit est entré dans les livres des records puisque Dowman est devenu seulement le deuxième joueur de 16 ans à inscrire un doublé lors d'un match pour une équipe de Premier League, toutes compétitions confondues, égalant l'exploit de Rooney d'octobre 2002 pour Everton contre Wrexham.

Merino, qui portait le brassard de capitaine, s'est montré tout aussi élogieux envers l'adolescent au micro du site officiel du club : « C'est un talent incroyable, honnêtement, il est si jeune, si plein de vie, et on voit la joie dans ses yeux quand il joue au football. Évidemment, il a beaucoup de choses à améliorer, il est très jeune, il doit continuer à écouter et à apprendre des vétérans, mais nous sommes là pour le soutenir et nous allons l'aider à devenir la meilleure version de lui-même, c'est sûr. »