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Mikel Arteta révèle le pari de « destruction du bureau » qui a failli METTRE FIN à sa carrière à Arsenal dès le premier jour
Le décor est planté
Arteta a pris les rênes d’Arsenal en décembre 2019 après le licenciement d’Unai Emery et l’intérim de Freddie Ljungberg. Bien qu’il entretenait des liens forts avec le club du nord de Londres depuis sa période de joueur entre 2011 et 2016, il s’agissait de sa première expérience à la tête d’une équipe professionnelle, après avoir fait ses armes sous Pep Guardiola à Manchester City.
Déterminé à avoir un impact immédiat sur un effectif en difficulté, l’Espagnol a opté pour une approche peu conventionnelle. Il a réuni les joueurs dans la plus grande salle du centre d’entraînement du club, mais seulement après avoir volontairement saccagé l’endroit en jetant des ordinateurs, des ordinateurs portables et des câbles sur le sol.
- AFP
L’ultimatum d’Arteta
S’exprimant auprès de The Athletic, Arteta a expliqué les raisons de cette mise en scène et comment il a mis son nouvel effectif au défi de remettre de l’ordre dans ce désordre.
« J’ai tout simplement saccagé le bureau et tout mis par terre, les ordinateurs, les ordinateurs portables, les câbles. Ensuite, j’ai fait entrer tout le monde, a-t-il déclaré. J’ai dit : “Écoutez, c’est ce que j’ai entendu. Je ne sais pas si c’est vrai. Mais d’après beaucoup de personnes différentes, le sentiment est que c’est ainsi qu’ils perçoivent le fait de travailler dans l’organisation. Je suis ici pour vous aider à prendre du plaisir dans votre profession, dans votre vie et dans la passion que nous partageons tous. Si vous voulez que je vous aide à faire cela, vous avez deux minutes pour remettre ça en ordre et, au moins, être prêts à travailler ensemble.” Et je suis parti. »
L’entraîneur a reconnu l’énorme risque lié à sa démonstration théâtrale, sachant que cela aurait pu se retourner instantanément contre lui. Il a poursuivi : « Ça aurait pu être la fin de ma carrière d’entraîneur, parce que si c’était resté dans cet état, je n’avais plus de travail !
« Je suis revenu deux minutes plus tard et c’était impeccable. Tout le monde était silencieux, les yeux grands ouverts, et prêt à écouter. J’ai dit : “Ce n’est que le début. C’est quelque chose que nous devons incarner au quotidien. Quoi que nous voulions accomplir, nous allons devoir le faire ensemble. Je ne peux pas le faire tout seul. Le problème que nous avons est bien plus profond que cela, mais l’opportunité est infinie.” »
Construire une dynastie
Si ce choc initial n’a pas apporté un succès du jour au lendemain, il a posé les bases d’un retour spectaculaire. Avance rapide jusqu’en 2026 : Arsenal est le champion en titre de Premier League, après avoir également échoué de peu à conquérir la Ligue des champions lors de la finale de la saison dernière.
L’effectif de cette première journée chaotique a été presque entièrement remanié, Bukayo Saka se distinguant comme le seul joueur restant à s’être imposé comme un pilier de l’équipe. Après son triomphe national, Arteta a désormais scellé son héritage en signant un nouveau contrat qui le lie au club jusqu’en 2030.
« C’est un privilège d’engager mon avenir avec ce club et de continuer à travailler avec des personnes exceptionnelles qui veulent le meilleur pour Arsenal », a déclaré Arteta. « Ce club est unique, son caractère et la façon dont il vous fait sentir, et j’éprouve un immense privilège à l’idée que notre parcours ensemble va se poursuivre. Nous avons déjà construit un lien spécial et créé des souvenirs qui dureront toute une vie, et ce qui est si enthousiasmant, c’est que ce n’est que le début de ce que nous pouvons accomplir ensemble. »
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Vers l’avenir
Son avenir à long terme étant désormais assuré, Arteta va maintenant se concentrer sur l’instauration d’une ère de domination durable dans le nord de Londres. Après avoir enfin conquis la Premier League, l’objectif ultime se déplacera vers cette insaisissable couronne en Ligue des champions.
Guidé par Saka et par un effectif méticuleusement reconstruit, Arsenal doit désormais gérer l’intense pression liée à la défense de son titre national tout en visant la suprématie européenne.
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