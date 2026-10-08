Mikel Arteta révèle le pari de « destruction du bureau » qui a failli METTRE FIN à sa carrière à Arsenal dès le premier jour

S’exprimant auprès de The Athletic, Arteta a expliqué les raisons de cette mise en scène et comment il a mis son nouvel effectif au défi de remettre de l’ordre dans ce désordre.

« J’ai tout simplement saccagé le bureau et tout mis par terre, les ordinateurs, les ordinateurs portables, les câbles. Ensuite, j’ai fait entrer tout le monde, a-t-il déclaré. J’ai dit : “Écoutez, c’est ce que j’ai entendu. Je ne sais pas si c’est vrai. Mais d’après beaucoup de personnes différentes, le sentiment est que c’est ainsi qu’ils perçoivent le fait de travailler dans l’organisation. Je suis ici pour vous aider à prendre du plaisir dans votre profession, dans votre vie et dans la passion que nous partageons tous. Si vous voulez que je vous aide à faire cela, vous avez deux minutes pour remettre ça en ordre et, au moins, être prêts à travailler ensemble.” Et je suis parti. »

L’entraîneur a reconnu l’énorme risque lié à sa démonstration théâtrale, sachant que cela aurait pu se retourner instantanément contre lui. Il a poursuivi : « Ça aurait pu être la fin de ma carrière d’entraîneur, parce que si c’était resté dans cet état, je n’avais plus de travail !

« Je suis revenu deux minutes plus tard et c’était impeccable. Tout le monde était silencieux, les yeux grands ouverts, et prêt à écouter. J’ai dit : “Ce n’est que le début. C’est quelque chose que nous devons incarner au quotidien. Quoi que nous voulions accomplir, nous allons devoir le faire ensemble. Je ne peux pas le faire tout seul. Le problème que nous avons est bien plus profond que cela, mais l’opportunité est infinie.” »



